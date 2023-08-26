Давай подсажу: припаркованную машину ударом забросили на соседнюю в Петербурге

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Водитель Solaris разогнался и потерял управление, после чего врезался в припаркованный Renault Duster. Проехав чуть дальше после первого столкновения, мужчина вновь врезался — теперь уже в Škoda.
Удар был настолько сильный, что водитель смог забросить иномарку на соседний автомобиль.
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