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Давай подсажу: припаркованную машину ударом забросили на соседнюю в Петербурге

Давай подсажу: припаркованную машину ударом забросили на соседнюю в Петербурге

Автор:
26 августа 2023 10:23
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Петербурге   авария   авто   водитель   парковка   
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Водитель Solaris разогнался и потерял управление, после чего врезался в припаркованный Renault Duster. Проехав чуть дальше после первого столкновения, мужчина вновь врезался — теперь уже в Škoda.

Удар был настолько сильный, что водитель смог забросить иномарку на соседний автомобиль.

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Метки: Видео   ДТП   Петербурге   авария   авто   водитель   парковка   
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2  комментария
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32k
Slonyash 17 минут назад
Пипец...
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3k
Pill 9 минут назад
Если бы не видео, я бы не понял заголовок
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