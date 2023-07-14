В Свердловской области автомобилист не уступил дорогу велосипедисту и устроил ДТП

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Водитель автомобиля «Hyundai Solaris» сбил 70-летнего велосипедиста, который ехал по главной дороге.
В результате происшествия велосипедист был госпитализирован с переломом и другими травмами.
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