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В Свердловской области автомобилист не уступил дорогу велосипедисту и устроил ДТП

В Свердловской области автомобилист не уступил дорогу велосипедисту и устроил ДТП

Автор:
14 июля 2023 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   авария   авто   велосипед   не уступил дорогу   
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Водитель автомобиля «Hyundai Solaris» сбил 70-летнего велосипедиста, который ехал по главной дороге.

В результате происшествия велосипедист был госпитализирован с переломом и другими травмами.

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Метки: Видео   ДТП   авария   авто   велосипед   не уступил дорогу   
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9  комментариев
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28
karamal Час назад
дедок гнал так нормально, как 20-летний )
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Mikhail Полчаса назад
да невозможно сейчас ездить на велосипеде по дорогам. часть водителей реагируют агрессивно, но большинство - просто не ожидает велосипедистов и не замечает.
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29k
Serg2001 56 минут назад
Сейчас у 25-летних активная жизнь уже прекращается, судя по мемам... А тут дед на велике с околосветовой скоростью...) Учитесь, нытики!
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75k
Viktor Час назад
Для 70-ти летнего может плохо закончится!
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