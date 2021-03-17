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В США мощный взрыв переполошил жителей города в Калифорнии, есть жертвы: видео

В США мощный взрыв переполошил жителей города в Калифорнии, есть жертвы: видео (2 фото)

Автор:
17 марта 2021 07:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: взрыв   видео   жертвы   калифорния   онтарио   пиротехника   соцсети   сша   
1819
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В городе Онтэрио, штат Калифорния, прогремел настолько мощный взрыв, что по словам очевидцев, буквально встряхнул целый район города.

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Метки: взрыв   видео   жертвы   калифорния   онтарио   пиротехника   соцсети   сша   
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11  комментариев
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3k
newegg 2 часа назад
Пара мудаков набивали феерверки к Дню Независимости 4-го июля.
И не такой уж мощный взрыв, соседние гипсокартонные дома не пострадали.
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829
Yuri 39 минут назад
Ну до Китайцев им как до Луны
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6k
Alexandr Barhudarov 51 минуту назад
Лишь бы у них атомные станции не начали рваться...

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150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Когда они на свадьбы пару раз скидывали бомбы в Ираке и Афганистане, примерно такой же взрыв был в тротиловом эквиваленте.
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396
Георгий Павлович 2 часа назад
Вчера вечером в Республике Татарстан город Заинск сгорел памятник Неизвестному солдату. Хотел залить видео, а на фишках такой формат не поддерживается.
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150k
☭Cheкаво☭ Георгий Павлович 2 часа назад
Какая аналогия в этом?
*там ублюдошные "навальнята" скорей всего сожгли памятник.
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731
Лучший Друг ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
А как это связано с Афганистаном?
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150k
☭Cheкаво☭ Лучший Друг 2 часа назад
А как это связано с Татарстаном?
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731
Лучший Друг ☭Cheкаво☭ Час назад
Ну ты первый начал
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1k
K_II_T 2 часа назад
Оу сшит. Вот офак.
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9k
Алексей 2 часа назад
Это хлопушка по сравнению с селитрой в порту
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