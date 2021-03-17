В городе Онтэрио, штат Калифорния, прогремел настолько мощный взрыв, что по словам очевидцев, буквально встряхнул целый район города.
По мнению местных жителей, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с пиротехникой.
"У кого-то взорвался склад с фейерверками", - сообщали местные жители в социальных сетях.
Это предположение подтверждается опубликованными кадрами, на которых в огромном облаке дыма видны разлетающиеся в разные стороны горящие предметы.
Пока речь идёт о двух погибших во время взрыва.
Someone firework stash went off in the neighborhood, felt like we was in the world war! #fox11news #ktla #ontario #fireworks #breakingnews pic.twitter.com/zrKXc0fXfx— Rosay (@Lux_cue92) March 16, 2021
Источник:
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И не такой уж мощный взрыв, соседние гипсокартонные дома не пострадали.
*там ублюдошные "навальнята" скорей всего сожгли памятник.