Вахтовик засудил авиакомпанию S7 за аварийную посадку, стоившую ему здоровья

После перелёта из Магадана в Новосибирск у россиянина, который работает вахтами, начались проблемы со здоровьем. Во время этого полёта борту пришлось экстренно садиться в Иркутске из-за обледенения и отказавших приборов. Вахтовик перенервничал, и после аварийной посадки у него развилось тревожное расстройство. Мужчина плохо спит и боится летать, а его работа в отдалённых уголках страны без полётов невозможна.

Аэрофоб все это время наблюдается у врача и лечится в рамках назначенной терапии, но воз и ныне там: побороть боязнь полётов он не в состоянии. Так же никак не налаживается его сон. В результате россиянин счёл справедливым подать в суд на авиакомпанию, действия которой привели к таким разрушительным воздействиям на его здоровье. Как ни странно, суд он выиграл, и теперь авиакомпания S7, выполнявшая проблемный рейс, обязана выплатить пострадавшему 20 тыс. руб. за моральный ущерб.

В источнике новости не сообщается о каком именно рейсе идёт речь, но скорее всего речь идёт о декабрьской истории аварийной посадки в Иркутске ( 2021 г.) самолёта, пассажиры которого уже попрощались с жизнью. Тот рейс S7 5220 Магадан — Новосибирск попал в зону обледенения, что привело к отключению автопилота. Запаса топлива уже не хватило бы долететь до Новосибирска и капитан корабля принял решение сажать борт в Иркутске.

А это переговоры экипажа самолёта S7 с диспетчером.