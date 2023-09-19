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Вахтовик засудил авиакомпанию S7 за аварийную посадку, стоившую ему здоровья

Вахтовик засудил авиакомпанию S7 за аварийную посадку, стоившую ему здоровья

Автор:
19 сентября 2023 18:11
Сообщество : Жить в России
Метки: s7   Вахтовик   аварийная посадка   моральная компенсация   ночные кошмары   самолет   суд   
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Мужик жаловался на ночные кошмары, и ему удалось доказать, что они начались после одного из полётов.

После перелёта из Магадана в Новосибирск у россиянина, который работает вахтами, начались проблемы со здоровьем. Во время этого полёта борту пришлось экстренно садиться в Иркутске из-за обледенения и отказавших приборов. Вахтовик перенервничал, и после аварийной посадки у него развилось тревожное расстройство. Мужчина плохо спит и боится летать, а его работа в отдалённых уголках страны без полётов невозможна.


Аэрофоб все это время наблюдается у врача и лечится в рамках назначенной терапии, но воз и ныне там: побороть боязнь полётов он не в состоянии. Так же никак не налаживается его сон. В результате россиянин счёл справедливым подать в суд на авиакомпанию, действия которой привели к таким разрушительным воздействиям на его здоровье. Как ни странно, суд он выиграл, и теперь авиакомпания S7, выполнявшая проблемный рейс, обязана выплатить пострадавшему 20 тыс. руб. за моральный ущерб.


В источнике новости не сообщается о каком именно рейсе идёт речь, но скорее всего речь идёт о декабрьской истории аварийной посадки в Иркутске ( 2021 г.) самолёта, пассажиры которого уже попрощались с жизнью. Тот рейс S7 5220 Магадан — Новосибирск попал в зону обледенения, что привело к отключению автопилота. Запаса топлива уже не хватило бы долететь до Новосибирска и капитан корабля принял решение сажать борт в Иркутске.


А это переговоры экипажа самолёта S7 с диспетчером.


Командир воздушного судна Михаил Кулагин рассказал, что проблемы начались сразу же после взлета.

— Обледенение, как они сказали, устранили, мы порулили на полосу. После взлета где-то на 1400 футов, грубо говоря, на 400 метров, убрали колеса, закрылки успели, и всё. И буквально через две минуты после взлета, я так понял, заледенели все приборы, которые измеряют скорость, высоту и всё остальное. Ну и отказало всё, и понеслась чехарда. Мы ничего заметить не могли [будучи в аэропорту] по одной причине: на Airbus 321 крыло вынесено достаточно далеко назад, из кабины его не видно. То есть всё происходит на доверии к обслуживающей компании, которая это [обслуживание] делает. И поэтому нет возможности проверить, чем обливали, — описал ситуацию Михаил Кулагин.

И если сначала экипаж самолёта решил развернуться и посадить борт в Магадане, то спустя несколько минут стало понятно, что это невозможно, т.к. отключились приборы, показывающие скорость.


Тогда этот полёт и аварийную посадку обсуждали многие СМИ. Среди версий причин обледенения называли и обработку борта автомобильной незамерзайкой. Ряд телеграм-каналов утверждал, что в пробах, взятых на бетоне аэродрома, не нашли гликоль - обычный компонент противообледенительного реагента, который используют только для обработки самолётов. Однако директор аэропорта Магадана сообщил, что антиобледенительная жидкость была сертифицирована, и дело не в ней.


В ходе расследование специалисты Росавиации установили, что перед вылетом самолёт уже был покрыт слоем снега. Его счистили со стабилизаторов и крыльев, после чего их обработали противообледенительной жидкостью. Но во время обогрева лобового стекла самолёта часть снега растаяла и стекла на фюзеляж. Там она разумеется замёрзла и образовала ледяной барьер, который искажал воздушные потоки и привёл к недостоверным данным о скорости самолёта. Всё это продолжалось до тех пор, пока лёд не сорвало потоком воздуха. Комиссия установила, что ошибкой экипажа было то, что верхняя часть фюзеляжа и нос не были очищены от снега. Экипаж не указал на этот недосмотр техническим работникам, понадеявшись, что снег пушистый и слетит во время полёта сам.

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Метки: s7   Вахтовик   аварийная посадка   моральная компенсация   ночные кошмары   самолет   суд   
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Ну, на валерьянку бедолаге и его коту хватит... Слабовато он морально терзался, раз так дешево оценили.
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4k
avix Полчаса назад
Этот случай был очень резонансный. Так обледенеть самолёт сам по себе не мог. Вот там пилоты настоящие герои, "а не... ", достаточно послушать переговоры, когда они поняли, что самолёт даже на эшелон выйти не может. Кругом сопки и ночь, то есть тупо влететь в склон горы можно запросто.

Представьте, тяга на максимум, а толку ноль. Они тогда в Иркутск полетели в надежде сбить лёд скоростью, что в результате и получилось. Вариант с незамерзайкой автомобильной "не официально" подтверждён. Какое там лобовое стекло? Там размах крыльев под 35 метров. Бред. Чувак подавший в суд должен свечку раз в неделю за здравие пилотам ставить, которые не запаниковали в этих обстоятельствах.

Просто послушайте эти переговоры, у меня от них мурашки по коже.
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10k
Garpia121 53 минуты назад
20 тысяч за моральный ущерб? По факту они ему один бесплатный полет дали.
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11k
kaboza Час назад
Двацатку...клоун бл...налогоплательщики))) там наверное целые консилиумы собирали.
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11k
Владимир Час назад
Ссался бы по ночам - получил бы больше )
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zu4ara Владимир 2 минуты назад
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