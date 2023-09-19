Вахтовик засудил авиакомпанию S7 за аварийную посадку, стоившую ему здоровья

Мужик жаловался на ночные кошмары, и ему удалось доказать, что они начались после одного из полётов.
После перелёта из Магадана в Новосибирск у россиянина, который работает вахтами, начались проблемы со здоровьем. Во время этого полёта борту пришлось экстренно садиться в Иркутске из-за обледенения и отказавших приборов. Вахтовик перенервничал, и после аварийной посадки у него развилось тревожное расстройство. Мужчина плохо спит и боится летать, а его работа в отдалённых уголках страны без полётов невозможна.
Аэрофоб все это время наблюдается у врача и лечится в рамках назначенной терапии, но воз и ныне там: побороть боязнь полётов он не в состоянии. Так же никак не налаживается его сон. В результате россиянин счёл справедливым подать в суд на авиакомпанию, действия которой привели к таким разрушительным воздействиям на его здоровье. Как ни странно, суд он выиграл, и теперь авиакомпания S7, выполнявшая проблемный рейс, обязана выплатить пострадавшему 20 тыс. руб. за моральный ущерб.
В источнике новости не сообщается о каком именно рейсе идёт речь, но скорее всего речь идёт о декабрьской истории аварийной посадки в Иркутске ( 2021 г.) самолёта, пассажиры которого уже попрощались с жизнью. Тот рейс S7 5220 Магадан — Новосибирск попал в зону обледенения, что привело к отключению автопилота. Запаса топлива уже не хватило бы долететь до Новосибирска и капитан корабля принял решение сажать борт в Иркутске.
А это переговоры экипажа самолёта S7 с диспетчером.
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Командир воздушного судна Михаил Кулагин рассказал, что проблемы начались сразу же после взлета.
— Обледенение, как они сказали, устранили, мы порулили на полосу. После взлета где-то на 1400 футов, грубо говоря, на 400 метров, убрали колеса, закрылки успели, и всё. И буквально через две минуты после взлета, я так понял, заледенели все приборы, которые измеряют скорость, высоту и всё остальное. Ну и отказало всё, и понеслась чехарда. Мы ничего заметить не могли [будучи в аэропорту] по одной причине: на Airbus 321 крыло вынесено достаточно далеко назад, из кабины его не видно. То есть всё происходит на доверии к обслуживающей компании, которая это [обслуживание] делает. И поэтому нет возможности проверить, чем обливали, — описал ситуацию Михаил Кулагин.
И если сначала экипаж самолёта решил развернуться и посадить борт в Магадане, то спустя несколько минут стало понятно, что это невозможно, т.к. отключились приборы, показывающие скорость.
Тогда этот полёт и аварийную посадку обсуждали многие СМИ. Среди версий причин обледенения называли и обработку борта автомобильной незамерзайкой. Ряд телеграм-каналов утверждал, что в пробах, взятых на бетоне аэродрома, не нашли гликоль - обычный компонент противообледенительного реагента, который используют только для обработки самолётов. Однако директор аэропорта Магадана сообщил, что антиобледенительная жидкость была сертифицирована, и дело не в ней.
В ходе расследование специалисты Росавиации установили, что перед вылетом самолёт уже был покрыт слоем снега. Его счистили со стабилизаторов и крыльев, после чего их обработали противообледенительной жидкостью. Но во время обогрева лобового стекла самолёта часть снега растаяла и стекла на фюзеляж. Там она разумеется замёрзла и образовала ледяной барьер, который искажал воздушные потоки и привёл к недостоверным данным о скорости самолёта. Всё это продолжалось до тех пор, пока лёд не сорвало потоком воздуха. Комиссия установила, что ошибкой экипажа было то, что верхняя часть фюзеляжа и нос не были очищены от снега. Экипаж не указал на этот недосмотр техническим работникам, понадеявшись, что снег пушистый и слетит во время полёта сам.
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Представьте, тяга на максимум, а толку ноль. Они тогда в Иркутск полетели в надежде сбить лёд скоростью, что в результате и получилось. Вариант с незамерзайкой автомобильной "не официально" подтверждён. Какое там лобовое стекло? Там размах крыльев под 35 метров. Бред. Чувак подавший в суд должен свечку раз в неделю за здравие пилотам ставить, которые не запаниковали в этих обстоятельствах.
Просто послушайте эти переговоры, у меня от них мурашки по коже.