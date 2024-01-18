20 аэропортов, сложных для посадки и взлёта

Международный аэропорт Мадейра, Португалия.

"Я не пилот, но уже много лет работаю в авиакомпании. Я люблю остров Мадейра, но мой первый опыт посадки там произошёл в дождливый, туманный день в середине февраля 1989 года, когда единственная взлётно-посадочная полоса была намного короче и менее широкой, чем сейчас. В ветреные дни (а это большинство дней) самолёты несутся, как ястребы, балансируя влево и вправо, порой едва избегая столкновения со взлетно-посадочной полосой. В условиях ограниченной или нулевой видимости, если вы проскочите взлетно-посадочную полосу или попадёте в спираль нисходящего ветра, вам конец".