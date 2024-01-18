20 аэропортов, сложных для посадки и взлёта

Есть такие аэропорты, которых боятся не только пассажиры, но и сами пилоты. Профессионалы рассказали о взлётно-посадочных полосах, воздушных гаванях и даже городах, которые они не любят.
Бутанский аэропорт "Паро" - один из опаснейших в мире. Воздушная гавань находится в Гималаях на высоте более 2 км. Лишь 7 пилотов имеют сертификаты, дающие им право посадки в этом аэропорту.
Взлётно-посадочная полоса аэропорта Лукла в Непале расположена под уклоном в 12 % на отметке 2860 метров над уровнем моря. Длина полосы всего 527 метров, с одной стороны расположен обрыв, а с другой - скала. Уйти на второй заход не получится.
"Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Он по своей сути опасен, когда посадки перемежаются со взлётами на пересекающейся полосе. В начале 90-х годов я едва избежал столкновения из-за ошибки диспетчеров, которую они ещё и не хотели признавать".
Аэропорт Гибралтара. Его взлётно-посадочную полосу, которая заканчивается у моря, посередине пересекает автомобильная дорога. Кроме того, тут дуют сильные ветра.
Международный аэропорт Мадейра, Португалия.
"Я не пилот, но уже много лет работаю в авиакомпании. Я люблю остров Мадейра, но мой первый опыт посадки там произошёл в дождливый, туманный день в середине февраля 1989 года, когда единственная взлётно-посадочная полоса была намного короче и менее широкой, чем сейчас. В ветреные дни (а это большинство дней) самолёты несутся, как ястребы, балансируя влево и вправо, порой едва избегая столкновения со взлетно-посадочной полосой. В условиях ограниченной или нулевой видимости, если вы проскочите взлетно-посадочную полосу или попадёте в спираль нисходящего ветра, вам конец".
Международный аэропорт Инсбрука, Австрия. Взлётно-посадочная полоса длиной всего два километра, окружённая горами.
"Как пожилой и опытный пилот (85 лет), могу сказать, что посадка и взлёт в аэропорту на острове Каталина одновременно сложны и увлекательны. ВПП находится на плато, поэтому заход на посадку происходит над водой. Хотя вы находитесь очень высоко над океаном, вы гораздо ниже по отношению к взлётно-посадочной полосе. А когда вы взлетаете, кажется, что она заканчивается всего в нескольких сотнях футов от вас, её просто не видно".
"Аэропорт Кайтак, а именно взлётно-посадочная полоса 13, в Гонконге. Многие друзья-пилоты и родственники рассказывали о том, каким кошмаром раньше была посадка в этом аэропорту. Приземление проходило в центре густонаселенного города, окружённого горами. Не самая лучшая идея. Посадка была настолько сложной, что её разрешалось осуществлять только асам, но аварии всё равно случались..."
"Вы когда-нибудь слышали о бразильских аэропортах Сантос-Дюмон в Рио-де-Жанейро и Конгоньяс в Сан-Паулу? Я не пилот, но ненавижу эти места. Посадки и взлёты просто ужасают. В Сан-Паулу вы можете увидеть людей, которые сидят и смотрят телевизор в многоквартирных домах, окружающих аэропорт. В Рио одна ошибка, и ваш самолёт поплывет, как на снимке выше".
Международный аэропорт Скиатос в Греции. Короткая взлётно-посадочная полоса, с обоих концов которой нет ничего, кроме Эгейского моря, а по обе стороны - холмы.
"Мой самый нелюбимый - Международный аэропорт Нарита в Большом Токио. Не из-за рельефа местности или длины взлётно-посадочной полосы, а из-за опасных, нестабильных ветров. Из ниоткуда внезапно возникают порывы ветра 25-40 м/с и могут нанести вред приземляющимся самолётам. Часто приходится уходить на посадку в соседних воздушных гаванях".
"Сандане, Норвегия. Это взлётно-посадочная полоса длиной 800 метров, зажатая между фьордами и горами. Вы оказываетесь очень близко к почти вертикальным горным склонам, и турбулентность может быть очень сильной. Я приземлялся здесь только в хорошую погоду на лёгком самолёте".
"Далеко не самый худший аэропорт в мире. Но Международный аэропорт Сан-Диего, Южная Калифорния, - это тот аэропорт, который заставит пилотов проснуться во время захода на посадку. В миле от обоих концов единственной взлётно-посадочной полосы находятся холмы высотой 200 футов".
"Флурё, Норвегия. До 2001 года взлётно-посадочная полоса была длиной 800 метров с углом уклона 5,4 градуса. Сегодня длина ВПП составляет 1200 метров. В непосредственной близости от аэропорта находятся горы. После посадки поздно вечером под дождём и сильным ветром трудно уснуть, потому что адреналин всё ещё течёт по венам".
"На ум приходит Теллурид. Это коробчатый каньон, наклоненный на 3 градуса, с огромным провалом в середине взлётно-посадочной полосы".
"Аэропорт Дакка Хазрат Шахджалал в Дакке, Бангладеш. Большинство водителей транспортных средств в аэропорту крайне некомпетентны. Они недостаточно обучены и нерасторопны. Несколько месяцев назад погрузчик оторвал обтекатель привода закрылков одного из наших самолетов A320 был оторван погрузчиком. А меня чуть не сбил погрузчик багажа, когда я совершал обход".
"Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Задержка рейса - это нормально. Быть номером 29 на взлёт - тоже нормально".
"В Джуно, Аляска, довольно страшно. В конце взлётно-посадочной полосы есть большая гора".
"Аэропорт Лейк-Тахо довольно плохой. Неподалёку есть гораздо более безопасный аэропорт округа Дуглас. Прилететь в Лейк-Тахо - всё равно что влететь в унитаз. А вылететь - выбраться из него. Возможно, есть пилоты, которым нравятся сложные аэропорты".
"Алтон-Бей в январе/феврале. Вы приземляетесь на замёрзшее озеро и пытаетесь управлять самолетом, которым и так сложно маневрировать на земле, не говоря уже о сложностях на льду".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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