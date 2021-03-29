"Эвер Гивен" сняли с мели в Суэцком канале

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Утром понедельника гигантский контейнер "Эверг Гивен" был снят с мели в результате третьей попытке спасательных служб.
Две предыдущие попытки снять его с мели, предпринятые в последние сутки и во время прилива, к успеху не привели.
В воскресенье к операции подключились дополнительные буксирные катера.
Если бы и эта попытка провалилась, то началась бы работа по разгрузке судна, чтобы уменьшить его общий вес - он составляет 220 тыс. тонн.
Две предыдущие попытки снять его с мели, предпринятые в последние сутки и во время прилива, к успеху не привели.
В воскресенье к операции подключились дополнительные буксирные катера.
Если бы и эта попытка провалилась, то началась бы работа по разгрузке судна, чтобы уменьшить его общий вес - он составляет 220 тыс. тонн.
Такое распоряжение отдал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отдал распоряжение подготовиться к разгрузке, чтобы уменьшить общий все судна. На такую операцию могут уйти недели. Последствия такой продолжительной блокировки Суэцкого канала сложно предсказать.
В субботу спасатели попытались использовать высокий прилив для освобождения судна. Одновременно из-под носа судна, воткнувшегося в берег, земснаряды удаляют тысячи тонн песка и глины. Как сообщается, были перемещены больше 27 тыс. тонн.
Приливы и сильные ветры усложняли эту работу.
Приливы и сильные ветры усложняли эту работу.
Голландские спасатели, имеющие большой опыт подобного рода работ, гооврили, что опасаются разлома судна, если будет приложено слишком большое усилие.
А агентство Рейтер, ссылаясь на источники в компании, сообщало, что под днищем судна обнаружен массив камня, что может серьезно усложнить работы.
Суэцкий канал - один из самых загруженных участков морских торговых путей, "Эвер Гивен" перегораживает его со вторника, закрыв путь более чем 300 судам, оказавшимся в пробке.
Некоторые суда были вынуждены изменить маршрут и двинулись вокруг Африки.
Контейнеровоз "Эвер Гивен" перегородил Суэцкий канал 23 марта. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса мощным порывом ветра.
Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры - 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей). Буксирам и спасательным катерам удалось развернуть судно вдоль берега, но этого недостаточно, чтобы возобновить навигацию.
В последний раз подобный инцидент в Суэцком канале произошел в 2017 году, когда из-за технических неисправностей на мель сел японский контейнеровоз. Тогда египтянам удалось возобновить судоходство в проливе всего за несколько часов.
А агентство Рейтер, ссылаясь на источники в компании, сообщало, что под днищем судна обнаружен массив камня, что может серьезно усложнить работы.
Суэцкий канал - один из самых загруженных участков морских торговых путей, "Эвер Гивен" перегораживает его со вторника, закрыв путь более чем 300 судам, оказавшимся в пробке.
Некоторые суда были вынуждены изменить маршрут и двинулись вокруг Африки.
Контейнеровоз "Эвер Гивен" перегородил Суэцкий канал 23 марта. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса мощным порывом ветра.
Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры - 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей). Буксирам и спасательным катерам удалось развернуть судно вдоль берега, но этого недостаточно, чтобы возобновить навигацию.
В последний раз подобный инцидент в Суэцком канале произошел в 2017 году, когда из-за технических неисправностей на мель сел японский контейнеровоз. Тогда египтянам удалось возобновить судоходство в проливе всего за несколько часов.
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Метки: Эвер Гивен с мели сняли суэцкий канал
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рванули бы чтонибудь в центре канала недалеко от судна, поднявшаяся волна приподняла бы судно, и в этот момент его бы сняли с мели
Даже как-то жаль.
Только-только страсти начали накаляться, и тут просто пшик))