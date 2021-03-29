"Эвер Гивен" сняли с мели в Суэцком канале

Голландские спасатели, имеющие большой опыт подобного рода работ, гооврили, что опасаются разлома судна, если будет приложено слишком большое усилие.



А агентство Рейтер, ссылаясь на источники в компании, сообщало, что под днищем судна обнаружен массив камня, что может серьезно усложнить работы.



Суэцкий канал - один из самых загруженных участков морских торговых путей, "Эвер Гивен" перегораживает его со вторника, закрыв путь более чем 300 судам, оказавшимся в пробке.



Некоторые суда были вынуждены изменить маршрут и двинулись вокруг Африки.



Контейнеровоз "Эвер Гивен" перегородил Суэцкий канал 23 марта. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса мощным порывом ветра.



Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры - 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей). Буксирам и спасательным катерам удалось развернуть судно вдоль берега, но этого недостаточно, чтобы возобновить навигацию.



В последний раз подобный инцидент в Суэцком канале произошел в 2017 году, когда из-за технических неисправностей на мель сел японский контейнеровоз. Тогда египтянам удалось возобновить судоходство в проливе всего за несколько часов.