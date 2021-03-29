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"Эвер Гивен" сняли с мели в Суэцком канале

"Эвер Гивен" сняли с мели в Суэцком канале (4 фото)

Автор:
29 марта 2021 07:45
Метки: Эвер Гивен   с мели   сняли   суэцкий канал   
756
4
Утром понедельника гигантский контейнер "Эверг Гивен" был снят с мели в результате третьей попытке спасательных служб.
Две предыдущие попытки снять его с мели, предпринятые в последние сутки и во время прилива, к успеху не привели.
В воскресенье к операции подключились дополнительные буксирные катера.
Если бы и эта попытка провалилась, то началась бы работа по разгрузке судна, чтобы уменьшить его общий вес - он составляет 220 тыс. тонн.

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Метки: Эвер Гивен   с мели   сняли   суэцкий канал   
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9k
ГородДомов Час назад

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2k
Evgeny K. 16 минут назад
волну не могли организовать?
рванули бы чтонибудь в центре канала недалеко от судна, поднявшаяся волна приподняла бы судно, и в этот момент его бы сняли с мели
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6k
Alexandr Barhudarov 57 минут назад
Тиран совсем озверел....
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8k
Клёст Час назад
Шоу закончилось?
Даже как-то жаль.
Только-только страсти начали накаляться, и тут просто пшик))
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77
alex Час назад
все пельмени поди скисли
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