Пропавшего Ефремова нашли в колонии

30 ноября Михаила Ефремова должны были перевести в колонию №4, однако этого не случилось. По неясным причинам до места отсидки Ефремов не доехал. Адвокаты лишь развели руками, но вскоре осуждённый нашёлся.
29 ноября Михаилу Ефремову сообщили, что его переводят с карантина в колонию №4. Из изолятора, где осужденный находился две недели, он должен был выехать между 5-6 часами, а в 8 утра уже быть в колонии. Однако, в назначенное время Ефремов до места отсидки так и не доехал. Адвокаты актёра только развели рукам:
– Его должны были отправить в колонию сегодня. Но пока его там нет. Возможно он находится в пути, - сказал «МК» адвокат Владимир Васильев.
1 декабря источник ТАСС сообщил, что Ефремов всё же добрался до колонии №4 в Белгородской области, где ему следует провести 7,5 лет.
"Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания. 30 ноября истек срок его 20-дневного карантина, который он отбывал в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса", - сообщил источник.
В колонии Михаил Ефремов сможет после обучения работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем. Работа является важным фактором для досрочного освобождения. Также в этой колонии производят дезинфицирующие средства, стиральный порошок, делают стеклянные сувениры и деревянные поддоны, изготавливают муку, отруби и шлифованный горох. Так же в этой колонии есть спортивная площадка, где играли в футбол ранее осужденные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Пользователи сети посмеялись над новой уловкой адвокатов, которые стараются форсировать тему Ефремова в новостях почаще.
Рвали повод собаки в кровь сдирая ладони— Master ☭ (@Mistersstart) December 1, 2020
След петлял и терялся злобно выла пурга,
А по белому снегу уходил от погони
Человек в телогрейке или просто ЗК!)))
А кто-то предположил, что Ефремов и вовсе не в тюрьме
Источник:
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Да все уже забыли об этом актерешке.. он сам все сделал для этого
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Пусть кахдую горишину вручную шлифует. И норма 2 мешка в день. Не сделает норму - карцер!
Его не должно быть больше чем котиков!