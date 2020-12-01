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Пропавшего Ефремова нашли в колонии

Пропавшего Ефремова нашли в колонии (6 фото)

Автор:
01 декабря 2020 12:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   адвокат   ефремов   изолятор   интересное   колония   фото   
7679
6

30 ноября Михаила Ефремова должны были перевести в колонию №4, однако этого не случилось. По неясным причинам до места отсидки Ефремов не доехал. Адвокаты лишь развели руками, но вскоре осуждённый нашёлся.

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Метки: ynews   адвокат   ефремов   изолятор   интересное   колония   фото   
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12  комментариев
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19k
Юрьевич 4 часа назад
Из области - как на пустом месте можно сделать новость.
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1k
zenon 2 часа назад
Только не ставить его на дезинфекционные средства. В стране начнётся беда из-за недостачи этого средства.
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9k
котегRUS 3 часа назад
Скоро начнут писать когда Ефремов пописал и покакал...
Да все уже забыли об этом актерешке.. он сам все сделал для этого
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551
Nane First NameLast 3 часа назад
Также в этой колонии производят ... шлифованный горох
-------------
Пусть кахдую горишину вручную шлифует. И норма 2 мешка в день.
Не сделает норму - карцер!
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937
Fara Zolkin Nane First NameLast 3 часа назад
Да ведь проблема, в другом, человека не вернёшь, которого он убил((( а наказание конечно по делу.
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16k
Андрей Иванов 3 часа назад
С каких пор конвойная служба докладывает маршрут и сроки передвижения заключённых? Совсем ку-ку? Ключи от квартиры, где деньги лежат, никому не нужны?
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2k
доктор М 3 часа назад
У адвокатов пропал мозг ... Найти до сих пор не удалось...
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5k
Дмитрий доктор М 51 минуту назад
Где-то между 10-тью и 15-тью)
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158
Evgeniy 3 часа назад
Меня вот больше интересует- почему он случайно попал в колонию где ранее сидели кокоря и мамай? Это какая то спец колония для "не просто люлей"? Или как? Почему их не отсылают в сибирь где из рабоиы только-лес валить?
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1k
valns Evgeniy 3 часа назад
Колония для "не просто люлей" звучит очень двусмысленно
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450
... Evgeniy 3 часа назад
эта колония для отбывания наказания заключенных которых посадили в первый раз, проще говоря не для рецидивистов
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36k
Нанук Паналык 4 часа назад
Заипали уже с Ефремовым!
Его не должно быть больше чем котиков!
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