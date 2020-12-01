Пропавшего Ефремова нашли в колонии

29 ноября Михаилу Ефремову сообщили, что его переводят с карантина в колонию №4. Из изолятора, где осужденный находился две недели, он должен был выехать между 5-6 часами, а в 8 утра уже быть в колонии. Однако, в назначенное время Ефремов до места отсидки так и не доехал. Адвокаты актёра только развели рукам:

– Его должны были отправить в колонию сегодня. Но пока его там нет. Возможно он находится в пути, - сказал «МК» адвокат Владимир Васильев.

1 декабря источник ТАСС сообщил, что Ефремов всё же добрался до колонии №4 в Белгородской области, где ему следует провести 7,5 лет.

"Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания. 30 ноября истек срок его 20-дневного карантина, который он отбывал в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса", - сообщил источник.