1893
18
Если вы не в теме, то контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцкиом канале еще 23 марта. Корабль полностью заблокировал движение по каналу в обе стороны, из-за чего мировая торговля может потерять $230 млрд. Пока весь мир пытается спасти ситуацию, пользователи соцсетей упражняются в остроумии.
×
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности
- "Продам гараж", или cуд над Навальным в мемах и карикатурах
- Чем мы занимаемся, когда нас никто не видит
- Действительно работающие житейские хитрости, которые способны облегчить жизнь каждого
- Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах
44
Понравилось44
Новости партнёров
Загрузка...