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Пробки в Суэцкиом канале достигли 10 из 10 баллов: обзор конфуза в мемах

Пробки в Суэцкиом канале достигли 10 из 10 баллов: обзор конфуза в мемах (18 фото)

Автор:
27 марта 2021 15:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   крейсер   нефть   политика   прикол   пробка   смех   суэцкий канал   
1893
18
Если вы не в теме, то контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцкиом канале еще 23 марта. Корабль полностью заблокировал движение по каналу в обе стороны, из-за чего мировая торговля может потерять $230 млрд. Пока весь мир пытается спасти ситуацию, пользователи соцсетей упражняются в остроумии.
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Метки: Юмор   крейсер   нефть   политика   прикол   пробка   смех   суэцкий канал   
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42k
Нанук Паналык 50 минут назад
Им нужно выписать табор цыган из Волгограда,и уже к утру вся эта лодка вместе с содержимым ,будет в пункте приема цветмета!
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892
safon1 Минуту назад
Нужно быстренько прокопать объезд, можно подрядить копщиков Черного моря, у них пока простой и бабки лишними не будут.
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5
ann 23 минуты назад
Я не пойму с этой пробкой... зачем туда до сих пор стягиваются корабли если знают что там серьезная проблема...
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12k
Yasen_Perec ann 10 минут назад
Не хотят по-старинке вокруг Африки плыть. Разбаловались совсем.
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6k
Dima 23 минуты назад
Ну что, с кем не бывает?)
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43k
ПАРДОНТЕ Полчаса назад
Ссылка coub.com
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4k
livaneth Полчаса назад
Эти мелкие буксирчики еще год будут пытаться его вытащить. Надо взять корабль побольше из томящихся в очереди и.....
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20k
Влад Полчаса назад
Потери от пробчки ожидаются около 230 лярдов, но, говорят, доходы у торгашей поднявших цену на все подряд из-за неё значительно превысят эту сумму.
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26k
Седой 44 минуты назад
Евреи скорей новый канал построят, чем они его освободят...
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25k
MatveiVainrub 46 минут назад
Вот когда алахи акбары нужны . Пригнать их сюда штук 100 и дело в шляпе . И мировой экономике класс и ребятям с гуриями ништяк . Все в наваре , всем хорошо .
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