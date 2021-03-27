Если вы не в теме, то контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцкиом канале еще 23 марта. Корабль полностью заблокировал движение по каналу в обе стороны, из-за чего мировая торговля может потерять $230 млрд. Пока весь мир пытается спасти ситуацию, пользователи соцсетей упражняются в остроумии.

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1. Ситуация такая... 0 Источник:

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2. Пользователи соцсетей уже накидали вариантов, как можно спасти ситуацию 0 Источник:

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6. Украсить - пусть стоит красивый 0 Источник:

7. Способ, который помогает всегда 0 Источник:

8. Пока все юморят, маленький экскаваторик спасает мировую экономику 0 Источник:

9. Да, экскаватору тоже досталось... 0 Источник:

10. А мы продолжаем сыпать приколами 0 Источник:

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12. И смех и грех 0 Источник:

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14. Кстати говоря, корабль японский 0 Источник:

15. С чем еще сравнивали эту ситцацию... 0 Источник:

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