Курица усыновила 3 ​​осиротевших котят

Мы часто слышим, что родители — это не те, кто рожает, а те, кто воспитывает своих детей, отдавая им свои время, терпение и любовь. А кто сказал, что приёмный родитель должен быть из того же вида? Природа не перестает нас удивлять, и недавно в Ираке было обнаружено очередное тому доказательство.

Курдский фермер и солдат Горан А Сурчи (Goran A Surchi) наткнулся в своём курятнике явно на то, что не ожидал увидеть, засняв всю необычность ситуации на видео. После смерти матери трём осиротевшим котятам потребовались кров, тепло и забота, и одна добрая курица взяла их под свою опеку, словно они являются её собственными детьми. В буквальном смысле.