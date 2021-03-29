Курица усыновила 3 ​​осиротевших котят

Фермер из Ирака увидел в своем сарае необычную картину. 3 котят сидели под крыльями у курицы.
Мы часто слышим, что родители — это не те, кто рожает, а те, кто воспитывает своих детей, отдавая им свои время, терпение и любовь. А кто сказал, что приёмный родитель должен быть из того же вида? Природа не перестает нас удивлять, и недавно в Ираке было обнаружено очередное тому доказательство.
Курдский фермер и солдат Горан А Сурчи (Goran A Surchi) наткнулся в своём курятнике явно на то, что не ожидал увидеть, засняв всю необычность ситуации на видео. После смерти матери трём осиротевшим котятам потребовались кров, тепло и забота, и одна добрая курица взяла их под свою опеку, словно они являются её собственными детьми. В буквальном смысле.
«В течение некоторого времени я слышал мяуканье, доносившееся из нашего курятника, и мне было любопытно узнать, что происходит, поскольку наши куры могли быть в опасности. Когда я понял, что мяуканье доносится из-под курицы, я решил записать видео, чтобы не упустить этот уникальный момент, и, к моему удивлению, там было три прекрасных котёнка», — рассказал Сурчи о своей поразительной находке.
Курица-защитница по имени Ли поместила котят под свои тёплые перья после того, как скончалась их мать
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