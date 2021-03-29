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Курица усыновила 3 ​​осиротевших котят

Курица усыновила 3 ​​осиротевших котят (9 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 07:29
Сообщество : Животные
Метки: видео   котята   курица   милота   приемная мама   фото   
317
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1

Фермер из Ирака увидел в своем сарае необычную картину. 3 котят сидели под крыльями у курицы.

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Метки: видео   котята   курица   милота   приемная мама   фото   
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4  комментария
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77
alex 2 часа назад
чужих детей не бывает
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Yasen_Perec 2 часа назад
Котята вырастут и будут кудахтать.)))
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65k
Вит Вит Yasen_Perec Час назад
и на жёрдочке сидеть))
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2k
Ermolai Yasen_Perec 13 минут назад
И яйца нести.
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