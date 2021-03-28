Лыжник запечатлел свой спуск по горному ущелью

108
2
1
Снег под ним бежал словно водный поток.
В ролике ниже запечатлён момент со спускающимся по узкой горной лощине лыжником, вокруг которого снег «пузырится» подобно водному потоку.
42-летний Майлз Кларк (Miles Clark) снял это захватывающее дух видео во время своего спуска по скалистому желобу в Раби Маунтинс в Неваде, США.
42-летний Майлз Кларк (Miles Clark) снял это захватывающее дух видео во время своего спуска по скалистому желобу в Раби Маунтинс в Неваде, США.
На кадрах видно, как Кларк, профессиональный лыжник и горный гид, скользит по снегу, пока тот обтекает его словно бурный поток воды.
«Мне нравится останавливаться и кататься на лыжах по этому желобу, когда я еду через Неваду из Тахо в Юту или наоборот», — объяснил мужчина.
«К счастью, я поднялся наверх к 6:30 утра, и в это раннее утро я был первым и единственным, кто выбрался из желоба.»
«Мне нравится останавливаться и кататься на лыжах по этому желобу, когда я еду через Неваду из Тахо в Юту или наоборот», — объяснил мужчина.
«К счастью, я поднялся наверх к 6:30 утра, и в это раннее утро я был первым и единственным, кто выбрался из желоба.»
«Снег был рыхлым и пузырился вместе со мной, когда я спускался на лыжах, особенно на начальном участке», — рассказал он о особенностях своего спуска.
«Это один из самых эстетичных желобов в Северной Америке — с высокими вертикальными стенами, расстояние между которыми составляет всего около восьми футов (приблизительно 2,5 м), отчего кажется, будто бы они продолжаются вечно.»
Раби Маунтинс — это самый влажный горный хребет Невады, и в зимние месяцы здесь почти всегда можно найти хороший снег на высоте более 8000 футов (около 2500 м).
«Это один из самых эстетичных желобов в Северной Америке — с высокими вертикальными стенами, расстояние между которыми составляет всего около восьми футов (приблизительно 2,5 м), отчего кажется, будто бы они продолжаются вечно.»
Раби Маунтинс — это самый влажный горный хребет Невады, и в зимние месяцы здесь почти всегда можно найти хороший снег на высоте более 8000 футов (около 2500 м).
Источник:
Ссылки по теме:
- Аномальные морозы в Сибири вернули в соцсети «дубак-челлендж»
- Идеальное убежище: райский остров посреди озера
- Амурский тигр похрустел снегом возле фотоловушки
- Женщина в 88 лет устроилась работать фитнес-инструктором
- Чукотка после снежной бури
9
Понравилось9
Новости партнёров
Загрузка...