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Лыжник запечатлел свой спуск по горному ущелью

Лыжник запечатлел свой спуск по горному ущелью (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2021 08:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   гора   красота   лыжник   снег   спуск   ущелье   фото   
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Снег под ним бежал словно водный поток.

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Метки: видео   гора   красота   лыжник   снег   спуск   ущелье   фото   
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