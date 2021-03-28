Лыжник запечатлел свой спуск по горному ущелью

«Снег был рыхлым и пузырился вместе со мной, когда я спускался на лыжах, особенно на начальном участке», — рассказал он о особенностях своего спуска.



«Это один из самых эстетичных желобов в Северной Америке — с высокими вертикальными стенами, расстояние между которыми составляет всего около восьми футов (приблизительно 2,5 м), отчего кажется, будто бы они продолжаются вечно.»



Раби Маунтинс — это самый влажный горный хребет Невады, и в зимние месяцы здесь почти всегда можно найти хороший снег на высоте более 8000 футов (около 2500 м).