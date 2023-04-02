Лыжник спас сноубордиста, попавшего в "снежный колодец"

Горам всё равно, сколько у вас навыков или опыта. Их не волнует, все ли вы делаете правильно.
Эта история произошла на горнолыжном курорте Маунт-Бейкер (Вашингтон, США). Группа сноубордистов каталась на местном склоне, они запланировали себе путь через деревья и должны были встретиться после них. Это была не первая такая прогулка в этой местности, но в этот раз что-то пошло не так.
В какой момент сноубордист Ян Стегер попал в снежный колодец*, он и сам не понял. Но то, что без посторонней помощи он не сможет выбраться, мужчина осознал сразу.
«Одна из вещей, о которых я думал, пока был там, была типа «вау, типа, я умру здесь», — скажет чуть позже Стегер.
Но на его счастье, умирать в снежном плену ему пришлось недолго, по тому же склону спускался лыжник Фрэнсис Зубер, вот он-то и заметил торчащую из снега доску. Парень не растерялся и тут же принялся выкапывать из снежной ловушки сноубордиста, периодически спрашивая слышит ли он его.
В конце концов, ему удаётся дотянуться до лица сноубордиста и услышать, как погребённый под снегом человек делает глубокий вдох.
Он говорит: «Спасибо», на что Зубер отвечает: «Да, без проблем».
Видео о спасении моментально стало вирусным, собрав огромное количество комментариев и лайков. Ну а Зубер может смело отмечать свой второй день рождения.
*Колодцы на деревьях, также известные как ловушки у елей, возникают, когда на пространство под деревом не попадает столько же снега, сколько на прилегающие территории, что приводит к образованию провала.
Источник:
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Дарвин бы не одобрил.