Лыжник спас сноубордиста, попавшего в "снежный колодец"

В какой момент сноубордист Ян Стегер попал в снежный колодец*, он и сам не понял. Но то, что без посторонней помощи он не сможет выбраться, мужчина осознал сразу.

«Одна из вещей, о которых я думал, пока был там, была типа «вау, типа, я умру здесь», — скажет чуть позже Стегер.

Но на его счастье, умирать в снежном плену ему пришлось недолго, по тому же склону спускался лыжник Фрэнсис Зубер, вот он-то и заметил торчащую из снега доску. Парень не растерялся и тут же принялся выкапывать из снежной ловушки сноубордиста, периодически спрашивая слышит ли он его.



