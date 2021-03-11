Модный Гриффиндор: героев "Гарри Поттера" одели в брендовые вещи

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Творческая американка Рэйчел Бернштейн считает, что брендовые коллекции Chanel и Dior прекрасно вписываются во вселенную Гарри Поттера. А 100 тысяч подписчиков ее аккаунта в Инстаграме с ней согласны. Она облачает персонажей в одеяния именитых кутюрье с помощью Фотошопа - для кого-то это странно, а для кого-то - мега-креативно и идейно. На чьей вы стороне?
Жительница Нью-Йорка по имени Рэйчел Бернштейн любит моду и любит "Гарри Поттера". А что, если это все соединить вместе? Девушка завела аккаунт в Инстаграме под названием gryffindior ("Гриффиндор"), где она публикует свои фотошоп-творения с участием героев знаменитых фильмов о Поттере. Надо заметить - девушка одевает персонажей исключительно в наряды от дизайнеров именитых модных домов, таких как Dior и Chanel. Взгляните на ее креатив:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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-выходит на двоечку.
Добби...ему бы хватило и незаштопанного носка
Ни вкуса, ни стиля.