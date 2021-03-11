Модный Гриффиндор: героев "Гарри Поттера" одели в брендовые вещи

Жительница Нью-Йорка по имени Рэйчел Бернштейн любит моду и любит "Гарри Поттера". А что, если это все соединить вместе? Девушка завела аккаунт в Инстаграме под названием gryffindior ("Гриффиндор"), где она публикует свои фотошоп-творения с участием героев знаменитых фильмов о Поттере. Надо заметить - девушка одевает персонажей исключительно в наряды от дизайнеров именитых модных домов, таких как Dior и Chanel. Взгляните на ее креатив: