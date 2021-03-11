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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 313 постов • 201 подписчик подписаться
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Модный Гриффиндор: героев "Гарри Поттера" одели в брендовые вещи

Модный Гриффиндор: героев "Гарри Поттера" одели в брендовые вещи (27 фото)

Автор:
11 марта 2021 15:37
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Instagram   trendy   гарри поттер   инстаграм-аккаунт   мода   приколы   фото   фотошоп   
896
27
Творческая американка Рэйчел Бернштейн считает, что брендовые коллекции Chanel и Dior прекрасно вписываются во вселенную Гарри Поттера. А 100 тысяч подписчиков ее аккаунта в Инстаграме с ней согласны. Она облачает персонажей в одеяния именитых кутюрье с помощью Фотошопа - для кого-то это странно, а для кого-то - мега-креативно и идейно. На чьей вы стороне?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   trendy   гарри поттер   инстаграм-аккаунт   мода   приколы   фото   фотошоп   
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14  комментариев
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53k
pynh 2 часа назад
Брендовые вещи? По-моему все стали выглядеть как шлюхопедики.
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6k
Majul 11 минут назад
Уровень владения фотошопом:
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Сплошное ЛГБТ получилось...
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21k
Sergey Timonin 49 минут назад
*ля как топорно-то а ...
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16k
бат св 59 минут назад
кто то учится фотошопить....
-выходит на двоечку.
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60k
Доктор Джонс Час назад
Петушатня какая-то...
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16k
Ego sum qui sum Час назад
пипец конечно, смотреть было больно
Добби...ему бы хватило и незаштопанного носка
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12k
Serg2001 2 часа назад
Модный Гриффиндор: героев "Гарри Поттера" одели в брендовые вещиПосмотреть
Модный Гриффиндор: героев "Гарри Поттера" одели в брендовые вещи
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9k
3.6o6pa 2 часа назад
Детский сад - штаны на лямках.
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34k
jonnyD 2 часа назад
Чем меньше одежды , тем волшебнее ..
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16k
СергейПименов jonnyD 2 часа назад
Иго-го!!!
Ссылка www.youtube.com
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16k
Ego sum qui sum jonnyD 36 минут назад
100 очков Гриффендору
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180
Кот в сапогах 2 часа назад
Так героев поттореаны еще не опускали....
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636
★Lucifer★ 2 часа назад
Фу-фу-фу...
Ни вкуса, ни стиля.
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