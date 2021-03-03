Обманщицы-инстаграмщицы, спалившиеся на фотошопе

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Девушки, особенно популярные, часто смешат подписчиков своими нелепыми попытками быть лучше. Их ловят на злоупотреблении фоторедакторами, однако они до последнего отпираются, утверждая, что натуральны и естественны.
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П.С.: Шпильки точно титановые.
По мне так такая зависимость скорее болезнь.
Казаться, а не быть.