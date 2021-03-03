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Обманщицы-инстаграмщицы, спалившиеся на фотошопе

Обманщицы-инстаграмщицы, спалившиеся на фотошопе (16 фото)

Автор:
03 марта 2021 14:25
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   девушки   кругом обман   обманщицы-инстаграмщицы   прикол   фото   фотошоп   
3719
16
Девушки, особенно популярные, часто смешат подписчиков своими нелепыми попытками быть лучше. Их ловят на злоупотреблении фоторедакторами, однако они до последнего отпираются, утверждая, что натуральны и естественны.
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Метки: Instagram   девушки   кругом обман   обманщицы-инстаграмщицы   прикол   фото   фотошоп   
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39k
Элек Мек Час назад
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Юрий 23 минуты назад
12 фото. Племя Падаунг женщины-жирафы.
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7k
kaboza Полчаса назад
а где человеки?
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303
Алексей Гулевич 49 минут назад
ваще супертёлочки ... пестня
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10k
Karelian 50 минут назад
Бузова???

П.С.: Шпильки точно титановые.
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4k
TirAn Час назад
Большой минус всем блогерам
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6k
Lev Asriev 2 часа назад
За неимением мозгов, интернет не только не может принести тебе пользу, но и причиняет вред. Одебиливание не то что определенного поколения, а целого пласта общества от 11 до 50+лет. Одинаковые лица, из-под ножа хирурга, удовлетворяющие каким-то идиотским стандартам. Теперь еще большие жопы добавились. Павианы бл..дь, а не женщины.
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1k
Максим 2 часа назад
Давно понятно, что социальная сеть зависимость. Зависимость от чужого мнения, неких эталонов красоты (не всегда понимаю я эту "красоту").
По мне так такая зависимость скорее болезнь.
Казаться, а не быть.
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