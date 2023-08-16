39 карт, которые расширят ваши знания о мире

Изучение карт - интересное занятие. Подобно путешественникам, они повествуют о далеких странах, их населении, смещении границ в разные периоды истории. Они увлекательны и могут на несколько часов захватить ваше внимание, как и 2,6 млн. участников Reddit- сообщества. Мы приглашаем вас в сказочный мир картографа, где линии и цвета сливаются воедино.
8. "Зеленый пояс" Европы следует по маршруту бывшего "Железного занавеса" и объединяет национальные парки, биосферные заповедники вдоль и поперек границ
Людей в синей зоне больше, чем в серой.
28. Доказательства существования цунами Сторегга, обрушившегося на Великобританию и Норвегию 8000 лет назад
29. Крупнейшие города Европы, Северной Африки и Западной Азии в 1050 году (население более 40 тыс. человек)
В Турции, Румынии родители ласково называют своего ребенка мамой. В болгарии, Косово и Грузии также существует подобная традиция.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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