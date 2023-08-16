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39 карт, которые расширят ваши знания о мире

39 карт, которые расширят ваши знания о мире

Автор:
16 августа 2023 09:46
Сообщество : Уголок картографа
Метки: интересное   информация   карта   картограф   мир   подборка   
1408
39

Изучение карт - интересное занятие. Подобно путешественникам, они повествуют о далеких странах, их населении, смещении границ в разные периоды истории. Они увлекательны и могут на несколько часов захватить ваше внимание, как и 2,6 млн. участников Reddit- сообщества. Мы приглашаем вас в сказочный мир картографа, где линии и цвета сливаются воедино.

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Людей в синей зоне больше, чем в серой.

В Турции, Румынии родители ласково называют своего ребенка мамой. В болгарии, Косово и Грузии также существует подобная традиция.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   информация   карта   картограф   мир   подборка   
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4  комментария
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29k
Serg2001 17 минут назад
Что-то никак они себе в мозг не вобьют чей на самом деле Крым... Или это старые карты?
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5k
Атомный Крот Минуту назад
Комментарий к фото
Статистику не обманешь.
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5k
Атомный Крот 6 минут назад
Комментарий к фото
Петрову и Боширову приготовиться.
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6k
Алексей 6 минут назад
Всё понятно. Белорусы любят покурить после пюрешки.
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