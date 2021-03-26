Врач показал, к чему приводит постоянное ношение наушников

«Отомикоз возникает в условиях повышенной влажности, в летние месяцы или когда ухо травмировано ватными палочками. Представьте мокрое бревно, которое вы поднимаете с травянистой земли и замечаете, что под ним есть грибы… Это не так уж сильно отличается от того, что происходит в ухе», - рассказал врач.

Отомикоз могут вызвать не только наушники, но и, например, беруши, или любой другой предмет, которым человек может закупорить ухо, лишив его вентиляции.