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Врач показал, к чему приводит постоянное ношение наушников

Врач показал, к чему приводит постоянное ношение наушников (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 14:13
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: видео   инфекция   наушники   отоларинголог   отомикоз   советы   
2873
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Зрелище не для слабонервных.

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Метки: видео   инфекция   наушники   отоларинголог   отомикоз   советы   
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14k
vikklu 47 минут назад
Думаю, что бОльшую роль здесь играет отсутствие вентиляции и застой воздуха на длительное время, чем громкость музыки.
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1k
Gusev 18 минут назад
Ещё бы нормальную музыку бы слушали. А то один рэп, как негры, честно слово.
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1k
Gusev Полчаса назад
Вот , как раньше то, без наушников обходились? А сейчас, на работе, в обеденный перерыв поговорить не с кем, все сидят с затычками.
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25k
Скептик-материалист 40 минут назад
Человек "зашумляет" низкокачественной музыкой свои мысли, которые его достают и эти мысли ему осточертели, он (человек - неважно, женщина или молдаванин) уже не знает, что с ними делать - остаются "затычки" с наполнением головы якобы любимой музыкой. Без которой, якобы, жить не может. Врите себе, затычечники, но не ценителям музыки и меломанам - не прокатит. "Затычки" очень точное определение устройства, с помощью которого вы отгораживаетесь и от себя и от мира, в котором не живёте. Набрасывайтесь, минусяры
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6k
B0n Скептик-материалист 22 минуты назад
Уважаемый, Вы написали такую ересь, что лучше слушать музыку, чем такие мысли. Всё хорошо в меру.
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8k
Васильевна Скептик-материалист 22 минуты назад
Ну, так не только музыка действует, но и интернет, те же фишки тоже, фильмы, книги, передачи. Также многие люди отвлекаются на дела с этой целью. Если не можешь быть даже небольшое время сам с собой в тишине и без дела, значит, боишься своих мыслей и тех чувств, что они вызывают.
Но ведь и сами мысли отвлекают от реальности, даже если они нравятся :)
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613
Миша 55 минут назад
Прошу прощения за тупой вопрос, а мыться чаще чем раз в месяц они не пробовали? Средства гигиены там всякие, во избежание серных пробок в ушах и грибковых инфекций... Тьфу на них короче.
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
если человек слушает музыку через затычки, то, собственно, музыку он не особо любит
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14k
vikklu BillyBonzz 43 минуты назад
Вот не понимаю, как можно слушать музыку много часов ежедневно? Что эе это можно слушать так? Неужели столько хорошей музыки, или просто эта умца-умца, как жвачка для мозгов? А думать мозгами когда?
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6k
Фельдъегерь BillyBonzz 37 минут назад
дело не в аудиофильстве, а в физике, маленькие наушники физически не способны проиграть низкие частоты. Для большинства людей разницы нет, так как слушают такую музыку, в которой низов не много, либо слушают не музыку а слова, а мне принципиально слышать как можно больше. Да и неудобства с ними никакого нет, сейчас все ходят с рюкзаками, в том числе и я.
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20k
BillyBonzz vikklu Полчаса назад
я тоже этого не понимаю, я слушаю музыку только утром, когда на работу еду, вечером, уставший, когда мозги уже хотят отдыха, не до музыки. В машине слушаю, и то когда один еду, чтобы не ныли "потише, погромче, перемотай, мне не нравится"
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4k
Ya Лесли 🥰 Полчаса назад
Надо не сидеть, а работать. Рассказывать что повышается производительность не надо, доказано что нет, особенно если это умственная работа.
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20k
BillyBonzz Vladimir Taranovich 23 минуты назад
я на пробежке вообще недорогие беспроводные затычки Mi использую, чтобы провода не мешали. На пробежке некогда качеством звука наслаждаться, там лишь бы долбило и задавало нужный ритм для бега.
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