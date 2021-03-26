Врач показал, к чему приводит постоянное ношение наушников

Зрелище не для слабонервных.
Американский врач-отоларинголог Сина Джурабчи из Флориды рассказал, какие последствия могут ожидать людей, которые постоянно слушают музыку в наушниках.
По его словам, постоянное ношение беспроводной гарнитуры (модных AirPods и их аналогов) может спровоцировать очень неприятную грибковую инфекцию - отомикоз. В своем ролике в TikTok, который стал вирусным и уже набрал 36 миллионов просмотров, Сина извлекает из уха страстного фаната AirPods отвратительный комок слизи, состоящий из смеси ушной серы и грибка.
Отложите бутерброд в сторону:
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«Отомикоз возникает в условиях повышенной влажности, в летние месяцы или когда ухо травмировано ватными палочками. Представьте мокрое бревно, которое вы поднимаете с травянистой земли и замечаете, что под ним есть грибы… Это не так уж сильно отличается от того, что происходит в ухе», - рассказал врач.
Отомикоз могут вызвать не только наушники, но и, например, беруши, или любой другой предмет, которым человек может закупорить ухо, лишив его вентиляции.
По словам лора, исследования показали, что инфекцию могут получить от 5% до 81% людей. Процент варьируется в зависимости от места проживания. Но каждая восьмая ушная инфекция - это отомикоз. Который лечится только при помощи врачей - в больнице из уха удаляется комок, а затем пациент на протяжении нескольких недель использует специальные капли.
Сина Джурабчи напомнил, что постоянное прослушивание музыки в наушниках не самая лучшая идея. И дело не только в отомикозе.
«Я рекомендую сделать хотя бы 10-минутные перерывы, так как уши могут устать так же, как колени или лодыжки после долгого бега! Используйте «Правило 60-60»: например, не слушайте более 60% громкости и более 60 минут, так как длительная продолжительность также может привести к потере или снижению слуха», - посоветовал практикующий отоларинголог.
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Но ведь и сами мысли отвлекают от реальности, даже если они нравятся :)