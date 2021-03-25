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Стирка в машинке подходит не для любой обуви, но любители кроссовок давно пользуются этим методом. Полчаса - и все чистое. Но этому парню из видео почему-то повезло. Может, порошок оказался слишком ядреным?
Стиральная машинка для многих оказалась настоящей панацеей и незаменимым помощником в поддержании чистоты. В нее можно загрузить не только одежду и постельное белье, но и обувь. По крайней мере, качественные кеды и кроссовки после стирки выглядят как новые. Ключевое слово: "качественные".
Парень с видео тоже решил постирать свою обувь, но что-то пошло не так. Возможно, в этих кроссовках подошва держалась на одном большом куске грязи, однако теперь они выглядят совсем уставшими. Впрочем, верх цел, и шнурки почти не запутались. Сезон проносить еще можно!
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