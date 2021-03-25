Парень с видео тоже решил постирать свою обувь, но что-то пошло не так. Возможно, в этих кроссовках подошва держалась на одном большом куске грязи, однако теперь они выглядят совсем уставшими. Впрочем, верх цел, и шнурки почти не запутались. Сезон проносить еще можно!