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"Главное - стельки вставить правильно": когда стирка кроссовок пошла не по плану

"Главное - стельки вставить правильно": когда стирка кроссовок пошла не по плану (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 07:28
Метки: Юмор   кроссовки   прикол   смешно   стиральная машинка   стирка   
1108
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Стирка в машинке подходит не для любой обуви, но любители кроссовок давно пользуются этим методом. Полчаса - и все чистое. Но этому парню из видео почему-то повезло. Может, порошок оказался слишком ядреным?

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Метки: Юмор   кроссовки   прикол   смешно   стиральная машинка   стирка   
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9k
Бендер Родригес 2 часа назад
Какое то китайское го*но! Причем, даже не ширпотреб, а такое, которое лепили лет 20 назад! Даже самые дешевые кроссовки demix, за 850 рублей, и те - нормально стираются!
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93
alex 2 часа назад
купил китайское говно на рынке, и еще чего то от них хочет
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Пачо Эррера 2 часа назад
Скотчем примотать, ещё побегают
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