Типичный заказчик: жизненные ситуации, в которых так много боли

Ты просто космос, Тинькофф

И смех и грех, или типичные рабочие будни после длинных выходных

Завтра опять на работу? Собрали убойные наблюдения и переписки тех, кто не родился богатым

Фрилансеры, узнайте себя: убойные ситуации из жизни людей на удалёнке

Игорь, начинайте работать: убойные переписки с заказчиками, над которыми мы смеялись до слез

Когда ты фрилансер на удаленке, или убойные ситуации из "свободной" жизни