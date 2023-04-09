Типичный заказчик: жизненные ситуации, в которых так много боли

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Итак, перед нами суровые будни различных фрилансеров и офисных работников. Для вас, ситуации из этой подборки, могут показаться смешными, но авторам данных скриншотов было не до смеха.
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ну и что? Может файл должен был выслать сотрудник (A). Но не отправил. Теперь звонит сотрудник (В) и спрашивает прислал ли файл сотрудник (А).