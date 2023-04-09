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Типичный заказчик: жизненные ситуации, в которых так много боли

Типичный заказчик: жизненные ситуации, в которых так много боли

Автор:
09 апреля 2023 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   заказчик   исполнитель   оплата   переписки   работа   фриланс   
1718
15

Итак, перед нами суровые будни различных фрилансеров и офисных работников. Для вас, ситуации из этой подборки, могут показаться смешными, но авторам данных скриншотов было не до смеха.

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Метки: Прикол   Юмор   заказчик   исполнитель   оплата   переписки   работа   фриланс   
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1  комментарий
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17k
RDen 40 минут назад
11.
ну и что? Может файл должен был выслать сотрудник (A). Но не отправил. Теперь звонит сотрудник (В) и спрашивает прислал ли файл сотрудник (А).
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