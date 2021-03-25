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Наколи мне кольщик купола

Наколи мне кольщик купола (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 13:22
Метки: космонавтика   логотип   наука   
325
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Очень интересный логотип. Наука и космонавтика - это прекрасно. Но. Причем тут церковь? Какое отношение имеют мохнорылые чудаки в женских платьях к полетам в космос? И главное - зачем там карандаши?
У вменяемых граждан предсказуемо бомбануло.

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Метки: космонавтика   логотип   наука   
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13k
Ser 5 часов назад
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2k
Frank Borman Час назад
Реставрация - восстановление прежнего режима, обычно после завершения революции. В Британии произошла реставрация монархии после смерти Кромвеля. Во Франции произошла реставрации монархии после поражения Наполеона. В России тоже присходит реставрация царизма после поражения коммунизма в 1991 году. Пока реставрация ползучая, мягкая, незаметная. Но через 30 лет вымрут все бывшые советские люди и она завершится. Будет и монархия, и засилье поповщины, и жесткий капитализм, и нищие пролетарии, работающие за кусок хлеба.
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36k
Андрей 2 часа назад
Знаменитому хирургу, профессору, лауреату Сталинской премии, архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому) однажды «напомнили», что Гагарин в космос летал, а Бога не видел.

- Я много раз, - отвечал святитель, - делал трансплантацию черепа во время операции, но ума там тоже не обнаружил.

Подобный ответ дал и архимандрит Алипий (Воронов), бывший в свое время настоятелем Псково-Печерского монастыря. Когда в Псково-Печерский монастырь приехали гости из Финляндии, то один финский товарищ, торжествующе ухмыляясь, сказал: «Космонавты то на небо летали, а Бога не нашли». Отец архимандрит ему ответил: «Такая беда может и с вами случиться: в Хельсинки бывали, президента не видали».

С отцом Алипием связано и еще одно остроумное выражение на этот счет. На вопрос: «Почему космонавты, которые летали в космос, не видели Бога? Отец архимандрит обычно отвечал: «В советском государстве Церковь по декрету отделена от государства. Мы свято соблюдаем этот декрет и можем заявить, что в программу космического полета встреча с Богом не входила».
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1k
No pasaran 3 часа назад
Юрий Гагарин родился в 1934 г. в с. Клушино Гжатского района в семье простых русских крестьян. Отец его был плотником, а мать дояркой. Оба были сильно религиозными и крестили своих детей. В 1947 г. Юрий Гагарин стал крестным отцом своей племянницы Тамары, а в 1959 г. приехал в Гжатск (сейчас г. Гагарин), чтобы тайно окрестить свою первую дочь Елену.
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Это реальные факты из его биографии.
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7k
Andrei No pasaran 2 часа назад
И что? Я и крещённый, и крёстный, и дети крещёные, что было 20+ лет назад, это вовсе не мешает мне быть атеистом. Во первых, люди живут в окружении, иногда проще пойти на поводу дабы не выделяться (пусть потешатся), во-вторых люди меняются в зависимости от жизненного опыта, образования, собственных размышлений (если они есть, конечно) и выводов.
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1k
No pasaran Andrei 59 минут назад
Да ничего.
Пройди раскрещивание, если считаешь что это тебе не нужно.
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14k
Fat boy slim is * in a heaven 4 часа назад
Непонятно, как орбитальный полет доказывает наличие или отсутствие бога? Что ожидали увидеть? Седого старика на метеорите? Ну это же смешно, ей-богу, вроде взрослые люди, а представления как у младенцев.
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14k
Fat boy slim is * in a heaven Антон Семёныч 3 часа назад
Я вполне конкретный вопрос задал, "каким образом полет Гагарина доказывает отсутствие Бога?", а ты мямлишь что-то про лысину, видимо свою. Для меня, например, не ясно, откуда взялась Вселенная, зародившаяся из ничего, посредством "большого взрыва". А до этого что было? Ни пространства, ни времени, говорят. Ну или другая вселенная, циклическая она, мол. Ну ок, до самой первой вселенной что было? Как это из ничего, а мы так можем? Бесконечную энергию и материю получать, да еще время по своему усмотрению менять? Тут отдыхаем, можно и помедленне, а тут работаем, надо чтобы побыстрее время прошло. Вот была бы житуха, ась?
Понятно, что ничего не понятно.
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8k
Васильевна Антон Семёныч 2 часа назад
Ну, вы сравнили отсутствие волос с отсутствием бога. Я привыкла свое мнение сравнивать с реальностью, поэтому не понимаю, как можно ДОКАЗАТЬ, что чего-то НЕТ, если речь идет о неуловимых для органов чувств вещах, или о вещах, которые еще нужно поискать в огромном пространстве (попробуйте доказать отсутствие чайника в космосе).  Если человек честен с собой, он признает, что чего-то не знает и не видит; что он предполагает, что этого нет, с пониманием, что может ошибаться - это максимум. Поэтому я от атеизма (веры в то, что бога нет) перешла к пониманию, что я не знаю этого, есть он или нет. Доказать, что его нет, я не могу, но и УЗНАЮ, что он есть только, когда сама его увижу, осознаю, ощучу.

Мои органы чувств и мое восприятие его не ощущают - это максимум, что я могу сказать. Но я иногда чувствую и внутренним взором на другом уровне вижу больше, чем объяснено на данный момент наукой. Не знаю, как это объяснить. То ли всего лишь мое восприятие, то ли другой уровень реальности. Но это восприятие, блин, все чаще и чаще совпадает с материальной реальностью, мне иногда уже страшно становится - раньше я гораздо реже оказывалась права в своих ощущениях.
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8k
Васильевна 2 часа назад
Поэтому да, согласна что полет в космос не доказывает отсутствие бога. Ну, если только для тех, кто верит в бога на уровне сказки про седого старца на небесах
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11k
Антон Семёныч Васильевна Час назад
То что мы пока еще не можем объяснить с точки зрения науки еще не дает право приписать все эти необъяснимые вещи некому мифологическому персонажу.
И еще одно заблуждение...Атеизм - это не вера(типа вера в то что бога нет)!!! Это неверие!!! Отрицание веры!
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11k
Антон Семёныч Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Для меня тоже не ясно откуда взялась вселенная и взялся человек. И я прямо об этом заявляю. А не приписываю эти события какому то сказочному персонажу. Придет время и узнаем. Не мы так потомки.
И почему вы решили что все имеет начало и конец? Это лишь в наших умах. А можно допустить что некоторые вещи имеют бесконечность.
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12k
Андрей Дядя 4 часа назад
некрещенные ракеты не попадают на небеса. если ракета разрушилась в стратосфере - значит она грешная.
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433
Лучший Друг Андрей Дядя 4 часа назад
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6k
Alexandr Barhudarov 4 часа назад
Кхм... не прошло и месяца и вот на тебе ещё раз тот же пост...
Эти ботоукрылиберы не спят что ли?
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6k
Alexandr Barhudarov 4 часа назад
Хотя я не прав это конкурирующие банды похоже....
хлебушек друг у друга подрезают ....
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4k
TirAn 5 часов назад
Церковь - власть над верующими. Верующие - часть электората.
Угадайте - кому выгодно через церковь влиять на людей?
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26k
Антон 5 часов назад
Верующий человек - не думающий, боящийся, терпящий. Именно это хочет от народа власть. Поэтому это мракобесие будет продолжаться, пока к власти не придут коммунисты. ИСТИННЫЕ коммунисты, а не эти ряженые из КПРФ. Для этого надо воспитывать собственных детей и развиваться самому.
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26k
Антон Андрей Дядя 3 часа назад
Полная чушь. Разговор закончен.
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12k
Андрей Дядя Антон 3 часа назад
ты тут на разведопросы Пучкова линковал, авторитеты для тебя наверное . лол. вот и посмотри тогда беседу Пучкова с Онотоле. они детально эту тему разбирали.
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12k
Андрей Дядя Антон 3 часа назад
не слишком ли категоричное замечание ? на чем оно основано , побоюсь спросить ? Человек с критическим мышлением по определению не может быть ни верующим, ни религиозником ? а Вы что-нибудь слышали про агностицизм, или кто такие агностики ?

Человек с критическим мышлением по определению не мыслит категорично. факт .
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16k
Юрий Антон 2 часа назад
"Верующий человек - не думающий" - ага, поверил...

Вот только несколько имен "не думающих"....
Гершель - открыл планету Уран и два её главных спутника, а также два спутника Сатурна. Первым обнаружил инфракрасное излучение и ввел термин «астероид». За свою жизнь построил около четырехсот телескопов.
Маркони - изобрел радио-передатчик на дальние расстояния. Считается, наряду с Поповым, изобретателем радио. Лауреат Нобелевской премии по физике 1909 года «за выдающийся вклад в создание беспроволочной телеграфии».
Сикорский - Изобретатель и авиаконструктор. Изобрел первые в мире: четырехмоторных самолет, пассажирский самолет, трансатлантический гидроплан, и самое известное его изобретение серийный вертолёт одновинтовой схемы. В США был награжден медалью «За научно-технические достижения в области фундаментальных наук».
Ломоносов - Придумал свою молекулярно-кинетическую теорию тепла, заложил основы физической химии, обнаружил наличие атмосферы у Венеры.

Надо полагать, что ты думающий. Расскажи что изобрёл....
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36k
Андрей Антон 2 часа назад
Ну и как успехи в воспитании детей и собственном развитии?
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