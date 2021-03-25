Наколи мне кольщик купола

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Очень интересный логотип. Наука и космонавтика - это прекрасно. Но. Причем тут церковь? Какое отношение имеют мохнорылые чудаки в женских платьях к полетам в космос? И главное - зачем там карандаши?
У вменяемых граждан предсказуемо бомбануло.
Как тебе такое, Илон Маск?
И это при том, что сам Юрий Лексеич был убежденным коммунистом, а через это - атеистом.
И как известно - особо боговерующие и воцерковленные граждане - это жулики и воры, по лагерям да тюрьмам. Видимо - как социально близкие к попам. Вот там им самое и место. Моё такое мнение.
Ну, и еще один комент - с которым полностью я солидарен.
Какое отношение бородатые мракобесы в женских платьях имеют к космосу - лично мне - совершенно не понятно. И рано или поздно мы снесём все ваши молельные избушки
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Метки: космонавтика логотип наука
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- Я много раз, - отвечал святитель, - делал трансплантацию черепа во время операции, но ума там тоже не обнаружил.
Подобный ответ дал и архимандрит Алипий (Воронов), бывший в свое время настоятелем Псково-Печерского монастыря. Когда в Псково-Печерский монастырь приехали гости из Финляндии, то один финский товарищ, торжествующе ухмыляясь, сказал: «Космонавты то на небо летали, а Бога не нашли». Отец архимандрит ему ответил: «Такая беда может и с вами случиться: в Хельсинки бывали, президента не видали».
С отцом Алипием связано и еще одно остроумное выражение на этот счет. На вопрос: «Почему космонавты, которые летали в космос, не видели Бога? Отец архимандрит обычно отвечал: «В советском государстве Церковь по декрету отделена от государства. Мы свято соблюдаем этот декрет и можем заявить, что в программу космического полета встреча с Богом не входила».
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Это реальные факты из его биографии.
Пройди раскрещивание, если считаешь что это тебе не нужно.
Понятно, что ничего не понятно.
Мои органы чувств и мое восприятие его не ощущают - это максимум, что я могу сказать. Но я иногда чувствую и внутренним взором на другом уровне вижу больше, чем объяснено на данный момент наукой. Не знаю, как это объяснить. То ли всего лишь мое восприятие, то ли другой уровень реальности. Но это восприятие, блин, все чаще и чаще совпадает с материальной реальностью, мне иногда уже страшно становится - раньше я гораздо реже оказывалась права в своих ощущениях.
И еще одно заблуждение...Атеизм - это не вера(типа вера в то что бога нет)!!! Это неверие!!! Отрицание веры!
И почему вы решили что все имеет начало и конец? Это лишь в наших умах. А можно допустить что некоторые вещи имеют бесконечность.
Эти ботоукрылиберы не спят что ли?
хлебушек друг у друга подрезают ....
Угадайте - кому выгодно через церковь влиять на людей?
Человек с критическим мышлением по определению не мыслит категорично. факт .
Вот только несколько имен "не думающих"....
Гершель - открыл планету Уран и два её главных спутника, а также два спутника Сатурна. Первым обнаружил инфракрасное излучение и ввел термин «астероид». За свою жизнь построил около четырехсот телескопов.
Маркони - изобрел радио-передатчик на дальние расстояния. Считается, наряду с Поповым, изобретателем радио. Лауреат Нобелевской премии по физике 1909 года «за выдающийся вклад в создание беспроволочной телеграфии».
Сикорский - Изобретатель и авиаконструктор. Изобрел первые в мире: четырехмоторных самолет, пассажирский самолет, трансатлантический гидроплан, и самое известное его изобретение серийный вертолёт одновинтовой схемы. В США был награжден медалью «За научно-технические достижения в области фундаментальных наук».
Ломоносов - Придумал свою молекулярно-кинетическую теорию тепла, заложил основы физической химии, обнаружил наличие атмосферы у Венеры.
Надо полагать, что ты думающий. Расскажи что изобрёл....