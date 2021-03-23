Неандертальцы умели чистить зубы?

Следы зубочисток на зубах неандертальцев были также обнаружены в других точках Европы. Новачевска и ее команда предполагают, что эта практика была широко распространена.

В 2017 году исследователи из Университета Канзаса рассказали о таких же следах на левых зубах нижней челюсти, также принадлежавших неандертальцам. Эти зубы были найдены рядом с городом Крапина в Хорватии примерно сто лет назад и недавно вновь подверглись тщательному изучению.

"О том, что такое проблемы с зубами, знают все, - говорит Дэвид Фрейер, автор исследования из Университета Канзаса. - Царапины на зубе однозначно показывают, что этот неандерталец орудовал чем-то во рту, чтобы достать до испорченного премоляра. Никто пока не нашел древних зубочисток на прошлых тоянках неандертальцев, и все же мы знали, что наши предки использовали их. Я сам искал в коллекции, собранной в Крапине, маленькие заостренные кости животных, но ничего не нашел".