Неандертальцы умели чистить зубы?

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Польские ученые, исследовав найденные при раскопках зубы неандертальца, пришли к выводу, что люди уже в эпоху позднего плейстоцена уделяли внимание чистке зубов.
Польские антропологи изучили зубы неандертальцев и нашли свидетельства того, что они практиковали ранние формы гигиены полости рта. Изучая зуб мудрости и премоляр, принадлежавшие человеческим предкам, живших в эпоху позднего плейстоцена, найденные в Польше, ученые пришли к выводу, что те пользовались грубыми разновидностями древних зубочисток.
Неизвестно, из чего были сделаны зубочистки неандертальцев, - но они были достаточно твердыми, чтобы оставить царапины на зубах. Вероятно, говорят исследователи, древние люди использовали в качестве зубочисток ветки или обломки костей. Царапины на зубах неандертальцев обнаруживались и в других районах Европы. Это позволяет предположить, что практика ухода за зубами была повсеместной, возможно, даже выученной.
Неизвестно, из чего были сделаны зубочистки неандертальцев, - но они были достаточно твердыми, чтобы оставить царапины на зубах. Вероятно, говорят исследователи, древние люди использовали в качестве зубочисток ветки или обломки костей. Царапины на зубах неандертальцев обнаруживались и в других районах Европы. Это позволяет предположить, что практика ухода за зубами была повсеместной, возможно, даже выученной.
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Изученные жевательные зубы неандертальцев - зуб мудрости и верхний премоляр - были обнаружены в пещере Стайня на юге Польши, на Ченстоховской возвышенности. Радиоуглеродный анализ животных останков, найденных в месте раскопок, позволяет оценить возраст зубов в 46 000 лет. "Похоже, обладатель зубов заболится о гигиене полости рта, - говорит Виолетта Новачевска, профессор кафедры биологии человека университета Вроцлава. - Вероятно, после еды в зубах оставались остатки пищи, которые нужно было вытаскивать. Правда, мы не знаем, из чего были сделаны их зубочистки, - вероятно, из веток, костяных обломков или рыбьих костей".
По словам ученого,речь идет о прочных предметах цилиндрической формы, которые использовались достаточно часто, чтобы оставить характерные бороздки. Они одинаково отчетливо проступают на обоих зубах, при этом они, как утверждают ученые, принадлежали разным людям: верхний премоляр - зрелому человеку в возрасте за 30, а зуб мудрости - юноше примерно 20-летнего возраста.
Зубы были найдены еще в 2010 году, но лишь недавний анализ митохондриальной ДНК позволил с уверенностью утверждать, что они принадлежали неандертальцам. Ученые также сравнили толщину эмали, структуру коронки и другие особенности зубов с образцами, принадлежавшими другим неандертальцам, древним homo sapiens и современным людям.
Зубы были найдены еще в 2010 году, но лишь недавний анализ митохондриальной ДНК позволил с уверенностью утверждать, что они принадлежали неандертальцам. Ученые также сравнили толщину эмали, структуру коронки и другие особенности зубов с образцами, принадлежавшими другим неандертальцам, древним homo sapiens и современным людям.
Следы зубочисток на зубах неандертальцев были также обнаружены в других точках Европы. Новачевска и ее команда предполагают, что эта практика была широко распространена.
В 2017 году исследователи из Университета Канзаса рассказали о таких же следах на левых зубах нижней челюсти, также принадлежавших неандертальцам. Эти зубы были найдены рядом с городом Крапина в Хорватии примерно сто лет назад и недавно вновь подверглись тщательному изучению.
"О том, что такое проблемы с зубами, знают все, - говорит Дэвид Фрейер, автор исследования из Университета Канзаса. - Царапины на зубе однозначно показывают, что этот неандерталец орудовал чем-то во рту, чтобы достать до испорченного премоляра. Никто пока не нашел древних зубочисток на прошлых тоянках неандертальцев, и все же мы знали, что наши предки использовали их. Я сам искал в коллекции, собранной в Крапине, маленькие заостренные кости животных, но ничего не нашел".
В 2017 году исследователи из Университета Канзаса рассказали о таких же следах на левых зубах нижней челюсти, также принадлежавших неандертальцам. Эти зубы были найдены рядом с городом Крапина в Хорватии примерно сто лет назад и недавно вновь подверглись тщательному изучению.
"О том, что такое проблемы с зубами, знают все, - говорит Дэвид Фрейер, автор исследования из Университета Канзаса. - Царапины на зубе однозначно показывают, что этот неандерталец орудовал чем-то во рту, чтобы достать до испорченного премоляра. Никто пока не нашел древних зубочисток на прошлых тоянках неандертальцев, и все же мы знали, что наши предки использовали их. Я сам искал в коллекции, собранной в Крапине, маленькие заостренные кости животных, но ничего не нашел".
Кости неандертальцев в Центральной и Восточной Европе обнаруживаются не так уж часто. В 2008 году археологи из Университета Вроцлава нашли три моляра неандертальцев в пещере Стайня. Они считаются старейшими останками гоминид, найденными в Польше. После этого в пещере и окрестностях были обнаружены другие следы неандертальского поселения, включая инструменты. "Когда я смотрю на этот район глазами палеоантрополога, мне кажется, время там остановилось", - так профессор Новачевска охарактеризовала Ченстоховскую возвышенность. По ее словам, тот факт, что климат здесь гораздо мягче, чем на севере Польши, помогает в раскопках. "Если в Польше и имеются еще не найденные останки неандертальцев, их поиски следует сосредоточить на возвышенности и других южных районах", - считает она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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