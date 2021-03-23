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Неандертальцы умели чистить зубы?

Неандертальцы умели чистить зубы? (6 фото)

Автор:
23 марта 2021 13:49
Сообщество : Наука
Метки: археология   гигиена   история   наука   неандертальцы   неожиданно   познавательно   чистка зубов   
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Польские ученые, исследовав найденные при раскопках зубы неандертальца, пришли к выводу, что люди уже в эпоху позднего плейстоцена уделяли внимание чистке зубов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   гигиена   история   наука   неандертальцы   неожиданно   познавательно   чистка зубов   
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3  комментария
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1k
satra Час назад
Этой пломбе 13.000 лет.
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9k
Александр 2 часа назад
Зубная щётка от неадертал
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10k
Хью́берт 2 часа назад
Здесь кто то поработал щеткой Рич-интердентал от Джонсон и Джонсон.
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