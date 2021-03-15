Тайна древнего компьютера разгадана?

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Антикитерский механизм - таинственное устройство, созданное древними греками 2000 лет назад. Оно было обнаружено при исследовании затонувшего судна в 1901 году, и с тех пор ученые не могли разгадать его тайну. Но сейчас, с помощью древней науки и современных технологий, исследователям удалось понять, как оно работало.
Более ста лет ученые пытались разгадать секрет Антикитерского механизма - прибора возрастом 2000 лет, который древние греки использовали для расчета положения небесных тел. И вот ученые из Университетского колледжа Лондона заявили, что раскрыли тайну "самого старого компьютера", создав цифровую копию с работающей системой передач на передней панели - части, устройство которой ученые не могли понять с 1901 года. С помощью рентгеновских лучей и математических выкладок древнегреческих математиков они расшифровали дизйн передней части, разобравшись, как она была устроена в соответствии с формой и конструкцией механизма и надписями, выгравированными в бронзе.
Результаты цифрового исследования показали: центральная выпуклая деталь -это Земля, ближайшая к ней окружность показывает циклы Луны, последующие - движение Солнца, зодиакальных созвездий, Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Ведущий автор исследования, профессор Тони Фрит, преподаватель факультета механики и инженерии, рассказывает: "Мы впервые создали модель, не противоречащую физическим свойствам известной нам части конструкции и выгравированным надписям. Механизм, созданный гением древних греков, демонстрирует движение Солнца, Луны и планет".
Результаты цифрового исследования показали: центральная выпуклая деталь -это Земля, ближайшая к ней окружность показывает циклы Луны, последующие - движение Солнца, зодиакальных созвездий, Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Ведущий автор исследования, профессор Тони Фрит, преподаватель факультета механики и инженерии, рассказывает: "Мы впервые создали модель, не противоречащую физическим свойствам известной нам части конструкции и выгравированным надписям. Механизм, созданный гением древних греков, демонстрирует движение Солнца, Луны и планет".
В 1091 году ныряльщики, добывавшие губок у побережья греческого острова Антикитера в Эгейском море, нашли затонувший корабль времен Древнего Рима, на котором был обнаружен замысловатый астрономический калькулятор. С тех пор антикитерский механизм оставался загадкой для научного сообщества: ученые не представляли, как древняя цивилизация создала столь сложный прибор.
Лицевая часть и шестереночный механизм калькулятора воспроизводят движение Солнца и планет, фазы лунного цикла, позиции зодиакальных созвездий и отмечают крупные земные события - такие, как Олимпийские игры. На тот момент грекам было известно лишь пять планет, а Землю они ставили в центр вселенной. Ученые учли это, создавая цифровую модель механизма.
По предположениям исследователей, механизм воспроизводил движение Солнца, луны, Меркулия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна с помощью концентрических круглых дисков. Ученые начали работу с того места, где ее завершилбывший куратор раздела инженерной механики Научного музея Лондона Майкл Райт. Он построил первую рабочую модель лицевой поверхности прибора, рассчитывавшую движение планет с соосным указателем, доказав ее механическую работспособность, но не сумел сделать ее полностью рабочей. Нужно помнить, что до ученых дошла лишь примерно треть механизма, расчлененная на 82 фрагмента: именно поэтому разобраться с ним оказалось так сложно. Так, самый крупный фрагмент А содержит подшипники, стержни и блок, а фрагмент Д - диск, 63-зубчатую шестеренку и металлическую пластину.
Предыдущее рентгеновское исследование, проведенное в 2005 году, позволило найти тысячи письменных знаков, спрятанных внутри фрагментов. Надписи на задней крышке описывает систему демонстрации космоса, где планеты, обозначенные маркерами-бусинами ходят по кольцеобразным орбитам.
Реконструировать прибор ученым помогли две цифры на лицевой стороне прибора: 462года и 442 года - это циклы Венеры и Сатурна при прохождении небесной сферы при взгляде с Земли. "Классическая древняя астрономия возникла в Вавилоне, но в науке того времени не было предпосылок к тому, чтобы древние греки сумели точно вычислить 462-летний цикл движения Венеры и 442-летний - Сатурна", - удивляется Арис Даканазис, один из ученых, участвовавших в исследовании. Исследователи решили использовать древнегреческие математические методы, описанные философом Парменидом, и с их помощью не тлько объяснили, как вычисляютс циклы Венеры и Сатурна, но и сумели восстановить циклы других планет. "После напряженной работы мы сумели совместить соответствующие части фрагментов А и Д с механизмом Венеры, который в точности воспроизводит 462-летний цикл движения планеты, при этом 63-зубчатая шестеренка играет в этом ключевую роль", - говорит член исследовательской команды Дэвид Хиггон. "Мы создали инновационные механизмы для всех планет, которые будут рассчитывать новые, уточненные астрономические цикл, и минимизировали число шестеренок в системе, чтобы она могла уместиться в тесном пространстве", - добавляет профессор Фрит.
Теперь, когда у ученых уже есть представление о том, как был сконструирован механизм, им предстоит следующий шаг - доказать ее работспособность, собрав ее в физическом виде с помощью доступных древним грекам технологий. "Особую сложность будет представлять система вложенных друг в друга трубок, которая и доставляет на дисплей результаты", - говорит соавтор исследования, доктор Адам Войцик.
Вот так выглядит реконструированный фрагмент антикитерского механизма. Будем надеяться, что ученым и далее будет способствовать успех.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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