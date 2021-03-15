Тайна древнего компьютера разгадана?

Реконструировать прибор ученым помогли две цифры на лицевой стороне прибора: 462года и 442 года - это циклы Венеры и Сатурна при прохождении небесной сферы при взгляде с Земли. "Классическая древняя астрономия возникла в Вавилоне, но в науке того времени не было предпосылок к тому, чтобы древние греки сумели точно вычислить 462-летний цикл движения Венеры и 442-летний - Сатурна", - удивляется Арис Даканазис, один из ученых, участвовавших в исследовании. Исследователи решили использовать древнегреческие математические методы, описанные философом Парменидом, и с их помощью не тлько объяснили, как вычисляютс циклы Венеры и Сатурна, но и сумели восстановить циклы других планет. "После напряженной работы мы сумели совместить соответствующие части фрагментов А и Д с механизмом Венеры, который в точности воспроизводит 462-летний цикл движения планеты, при этом 63-зубчатая шестеренка играет в этом ключевую роль", - говорит член исследовательской команды Дэвид Хиггон. "Мы создали инновационные механизмы для всех планет, которые будут рассчитывать новые, уточненные астрономические цикл, и минимизировали число шестеренок в системе, чтобы она могла уместиться в тесном пространстве", - добавляет профессор Фрит.