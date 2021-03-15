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Тайна древнего компьютера разгадана?

Тайна древнего компьютера разгадана? (8 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: антикитерский механизм   древняя греция   исследования   космос   математика   наука   разгадка   ученые   
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Антикитерский механизм - таинственное устройство, созданное древними греками 2000 лет назад. Оно было обнаружено при исследовании затонувшего судна в 1901 году, и с тех пор ученые не могли разгадать его тайну. Но сейчас, с помощью древней науки и современных технологий, исследователям удалось понять, как оно работало.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: антикитерский механизм   древняя греция   исследования   космос   математика   наука   разгадка   ученые   
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5  комментариев
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15k
Lelik Час назад
Это не компьютер, а теллурий. Компьютер обрабатывает полученную информацию, а этот девайс выдает строго определенный вид и набор данных(движение небесных тел)
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PLATON 10 минут назад
технология древних да ещё греков !? ну ну ....
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16k
RDen Полчаса назад
учёные...вашу бы энергию, да в нужное русло...
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670
zu4ara 48 минут назад
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15k
Теуш Алексей 2 часа назад
Гравицапа от пепелаца отвалилась...
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