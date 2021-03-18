"А церковь-то тут причем?": в Сети удивились логотипу музея Ю.А.Гагарина

После выяснилось, что это объединенный логотип музейного комплекса, в который входил раньше и историко-художественный музей, располагавшийся в зданиях церквей. После они перешли к РПЦ, а краеведческий музей и картинная галерея в 2016 году переехали на улицу Советскую, д 3 в старинное здание, принадлежащее ранее гжатским купцам Церевитиновым, но вот логотип с куполами так и остался.