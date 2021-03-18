"А церковь-то тут причем?": в Сети удивились логотипу музея Ю.А.Гагарина

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Пользователи соцсетей обратили внимание на логотип музея Юрия Гагарина на родине первого космонавта в Смоленской области. Получилось, конечно, скрепно, но причем тут космонавтика?
Сайт объединенного мемориального музея Ю.А.Гагарина в городе, названном в честь первого космонавта, удивляет интересным логотипом, на который обратили внимание пользователи Сети. Посмотрели и возмутились: причем тут купола, если речь идет о космонавтике?
Этот дизайн, конечно, идет в ногу со временем, но абсолютно не вяжется с отношением самого Юрия Алексеевича к религии. В книге "Дорога в космос. Записки летчика-космонавта СССР" (Лит.запись специальных корреспондентов «Правды» Н. Денисова и С. Борзенко. Под ред. и с пред. генерал-лейтенанта авиации Н. Каманина. — М.: Правда, 1961. — Тираж 100 000 экз.) есть такая цитата: "Полет человека в космос нанес сокрушительный удар церковникам. В потоках писем, идущих ко мне, я с удовлетворением читал признания, в которых верующие под впечатлением достижений науки отрекались от бога, соглашались с тем, что бога нет и все связанное с его именем выдумка и чепуха.“ Эти слова первого космонавта абсолютно четко указывают на то, что он думал по поводу "церковников".
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В соцсетях логотипу удивились и стали размышлять: может, это герб города Гагарин? Однако герб у города совершенно иной.
Что же двигало дизайнерами, разрабатывающими эту картинку, похожую на логотип студии Уолта Диснея?
Что же двигало дизайнерами, разрабатывающими эту картинку, похожую на логотип студии Уолта Диснея?
Конечно, в соцсетях возмутились, припомнив, что Гагарин, отправляясь в полет, не упоминал о Боге, а его известную фразу "Поехали!" знают даже в Роскосмосе (и активно пытаются монетизировать, кстати).
После выяснилось, что это объединенный логотип музейного комплекса, в который входил раньше и историко-художественный музей, располагавшийся в зданиях церквей. После они перешли к РПЦ, а краеведческий музей и картинная галерея в 2016 году переехали на улицу Советскую, д 3 в старинное здание, принадлежащее ранее гжатским купцам Церевитиновым, но вот логотип с куполами так и остался.
Читала объяснение. Это мало что меняет. Всё равно не в тему, как издёвка. Грустно, что в стране всё "историческо-художественное" - сплошные церкви-иконы и вот это всё скрепно-домостроевское. На западе хоть Возрождение было, для разнообразия.— Helga_⭕kami🤍❤🤍BRYAN'S DAY!🎂🥳🎆 (@Helga_Okami) March 17, 2021
Это трактовать как оскорбление чувств верующих или умаление подвига предков?— ilya (@an0zira) March 17, 2021
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звиздец нах
Это их сайт, там есть телефон и адрес почты. Можно адресовать им вопрос.