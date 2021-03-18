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"А церковь-то тут причем?": в Сети удивились логотипу музея Ю.А.Гагарина

"А церковь-то тут причем?": в Сети удивились логотипу музея Ю.А.Гагарина (10 фото)

Автор:
18 марта 2021 08:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: гагарин   космос   логотип   музей   рпц   скрепы   соцсети   
1312
10
Пользователи соцсетей обратили внимание на логотип музея Юрия Гагарина на родине первого космонавта в Смоленской области. Получилось, конечно, скрепно, но причем тут космонавтика?
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Метки: гагарин   космос   логотип   музей   рпц   скрепы   соцсети   
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20  комментариев
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8k
Атеист 59 минут назад
ниче.. скоро во всех учебниках физики все будет по воле бозьей..
звиздец нах
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Алексей 4 минуты назад
Гагарин не смог бы полететь в космос, если бы на то не было бы божьей воли.

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2k
Frank Borman 6 минут назад
Логотип символизирует преемственость космонавтики в РФ. Раньше советские космонавты летали в космос, чтобы исследовать космическое пространство, звезды, Луну и т.д. Сегодня россияненские космонавты летают в гости к Боженьке, поболтать с ангелами, посетить Рай с визитом вежливости, передать привет Гyндяя Св.Петру, полюбоваться хрустальным куполом и т.д.
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1k
Алексей Frank Borman 57 секунд назад
Вообще-то Русская Православная Церковь признает Гагарина и даже канонизировала его как Первовознесённого Великомученника.
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388
Юрий 15 минут назад
Сей логотип был промежуточным, он символизировал собой плавный переход от мобилизационной государственности, нацеленной на космос и будущее, к мобилизации за ради скреп и Великого Прошлого. Увы нам.... Таки динамика в пользу скреп. На самом деле понятно, что РПЦ и Музей Гагарина делили одно строение.
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1k
Алексей Юрий 6 минут назад
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985
Max 21 минуту назад
Также автора хочется спросить, а при чем тут школы, университеты, лаборатории и другие "атрибуты" атеизма на улицах Покровская, Воскресенская, Успенская, Дьяконова, Монастырская и т п.? Предлагаешь по твоей идиотской логике там храмы вместо школ настроить, чтобы когнитивного диссонанса не было?
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27k
Fat Lynx Max 15 минут назад
Это исторические названия.
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985
Max Fat Lynx 11 минут назад
Это названия улиц по тому, что там раньше находилось прежде школ и университетов или даже сохранилось в данный момент, а все остальное по идиотской логике автора нужно убрать.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
461
10k
Антон Семёныч 40 минут назад
https://gagarinm.ru/contactshttps://gagarinm.ru/contacts
Это их сайт, там есть телефон и адрес почты. Можно адресовать им вопрос.
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985
Max 45 минут назад
Очередной идиотский пост ради хайпа и провокаций. Типичная манипуляция массовым бессознательным хомячков. Там для тупых внизу написано "об'единенный". Есть два совершенно разных направления в рамках одного музея. Это на логотипе четко показано разрывом посередине. Логотип конечно могли другой придумать - стилизованные буквы аббревиатуры музея, например.
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4k
Бу 45 минут назад
Попы достали
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3k
insaider Час назад
Вот откуда всё это поповское мракобесие попёрло!
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10k
Антон Семёныч insaider 47 минут назад
Там написано "мы верим в бога". Ну хорошо, верьте. Но его существование, от того что кто-то в него верит, не является истиной.
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1k
Peter Griffin insaider 45 минут назад
Тонко.Молодец.
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insaider Антон Семёныч Полчаса назад
Именем Бога прикрываться легче всего, оправдывая собственные зловредные деяния. Где то это уже было.
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10k
Антон Семёныч insaider 17 минут назад
Как можно прикрывать свои злодеяния, именем того, кто не существует. Так же можно прикрыться именем Деда Мороза, Посейдона, Лиха одноглазого.
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insaider Антон Семёныч 12 минут назад
Не знаю,но рекомендую последователям следовать за своим гуру!
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−130
Владимир Час назад
Если б Гагарин знал что так будет,он бы на землю не вернулся
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