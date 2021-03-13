Спасибо, что вымерли: 10 жутких доисторических тварей

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Давайте познакомимся с удивительными существами, которые существовали ещё задолго до появления человека.
Глядя на выставленные в музеях скелеты или цифровые воспроизведения некоторых вымерших существ, в голову приходит мысль: если бы они всё ещё оставались на планете, нас бы не было.
В наше время некоторые животные также могут как следует напугать своей мощью и смертоносностью, но миллионы лет назад на земле проживали настоящие монстры. Хищных существ, превосходящих размер человека в разы, раньше было как-то слишком много, жили они повсюду, выглядели устрашающе и на любой вкус.
Давайте посмотрим на разного вида изображения вымерших давным-давно земных чудовищ, по которым понятно, что делить с ними планету человек был бы не готов.
В наше время некоторые животные также могут как следует напугать своей мощью и смертоносностью, но миллионы лет назад на земле проживали настоящие монстры. Хищных существ, превосходящих размер человека в разы, раньше было как-то слишком много, жили они повсюду, выглядели устрашающе и на любой вкус.
Давайте посмотрим на разного вида изображения вымерших давным-давно земных чудовищ, по которым понятно, что делить с ними планету человек был бы не готов.
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2. Титанобоа
Вид: змея, близкий родственник современного удава.
Размер: от 7 до 13 метров. Вес: более 1 тонны.
Статуя титанобоа в натуральную величину, выставленная в Центральном вокзале Нью-Йорка, показывает, насколько массивна была эта змея.
Размер: от 7 до 13 метров. Вес: более 1 тонны.
Статуя титанобоа в натуральную величину, выставленная в Центральном вокзале Нью-Йорка, показывает, насколько массивна была эта змея.
3. Геликоприон
Вид: хрящевая рыба.
Размер: от 5 до 8 метров. Вес: 450 килограммов.
Самая яркая особенность геликоприона — уникальная зубная спираль. В ней располагалось от 80 до 190 зубов. Одно время учёные предполагали, что спираль могла быть подвижной как циркулярная пила.
Размер: от 5 до 8 метров. Вес: 450 килограммов.
Самая яркая особенность геликоприона — уникальная зубная спираль. В ней располагалось от 80 до 190 зубов. Одно время учёные предполагали, что спираль могла быть подвижной как циркулярная пила.
4. Мегалодон
Вид: акула.
Размер: до 15 метров. Вес: от 30 до 47 тонн.
Реконструкция челюстей мегалодона, которые были выставлены в Национальном аквариуме Балтимора.
Размер: до 15 метров. Вес: от 30 до 47 тонн.
Реконструкция челюстей мегалодона, которые были выставлены в Национальном аквариуме Балтимора.
10. Аргентавис
Вид: птица.
Размер: 2 метра. Вес: 70 килограммов.
К большому сожалению для современников аргентависа, это была хищная птица. Она же считается самой крупной летающей птицей в истории с размахом крыльев 6,9 метров и скоростью 67 км/ч. На фото исследователь Кеннет Кэмпбелл стоит рядом с моделью аргентависа.
Размер: 2 метра. Вес: 70 килограммов.
К большому сожалению для современников аргентависа, это была хищная птица. Она же считается самой крупной летающей птицей в истории с размахом крыльев 6,9 метров и скоростью 67 км/ч. На фото исследователь Кеннет Кэмпбелл стоит рядом с моделью аргентависа.
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Метки: древние животные интересное истории наука твари фото
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