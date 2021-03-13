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Спасибо, что вымерли: 10 жутких доисторических тварей

Спасибо, что вымерли: 10 жутких доисторических тварей (11 фото)

Автор:
13 марта 2021 08:38
Сообщество : Животные
Метки: древние животные   интересное   истории   наука   твари   фото   
630
11
Давайте познакомимся с удивительными существами, которые существовали ещё задолго до появления человека.
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Метки: древние животные   интересное   истории   наука   твари   фото   
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Бу 36 минут назад
Сейчас самая страшное создание это человек
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4k
Ыукп 2 минуты назад
Больших видно издалека. Их можно избежать, от них можно укрыться. А вот от мелкоскопических: вши бдохи, клещи - гораздо сложнее. Что говорить о [мат]: вирусы и бактерии.)
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1k
Roman Полчаса назад
Та если бы не вымерли, то перебили бы их к этому времени мы сами ...
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