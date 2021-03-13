Спасибо, что вымерли: 10 жутких доисторических тварей

Глядя на выставленные в музеях скелеты или цифровые воспроизведения некоторых вымерших существ, в голову приходит мысль: если бы они всё ещё оставались на планете, нас бы не было.



В наше время некоторые животные также могут как следует напугать своей мощью и смертоносностью, но миллионы лет назад на земле проживали настоящие монстры. Хищных существ, превосходящих размер человека в разы, раньше было как-то слишком много, жили они повсюду, выглядели устрашающе и на любой вкус.



Давайте посмотрим на разного вида изображения вымерших давным-давно земных чудовищ, по которым понятно, что делить с ними планету человек был бы не готов.