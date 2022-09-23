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Забавные комиксы о жизни молодой семьи

Забавные комиксы о жизни молодой семьи

Автор:
23 сентября 2022 08:24
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   жизненно   комиксы   люди   прикол   семья   
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Художница по имени Татьяна рисует забавные комиксы о буднях молодой мамы и прелестях семейной жизни.

Говорят, что, будучи в декрете, можно открыть в себе новые таланты. Или вспомнить былое, как это и сделала героиня нашего нового поста. Татьяна — художник, юморист и маман. Именно так она пишет про себя на своей странице в социальной сети, деятельность которой на территории России запрещена. Девушка с юморком рисует милые комиксы о своих буднях и о жизни молодой семьи. А её забавные зарисовки быстро откликаются в сердцах других мамочек в декрете и просто любителей посмеяться над ситуациями, которые наверняка знакомы многим.


Такси вызывали?

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Татьяна любила рисовать с самого детства. Как признаётся сама девушка: «У меня в гимназии даже была художественная школа в программе!» Но основательно она вернулась к своему любимому делу уже только в декрете. И это стало её спасением, чтобы хоть немножко отвлечься от будней мамочек.


25+


Диснеевская принцесса? Нет, не слышали

В 2020 году девушка сделала решительный шаг — создала аккаунт в Инстаграме*, куда выставляет свои работы. По сей день Таня ни на секунду не пожалела, что когда-то решилась на эту авантюру. Ведь сейчас на её страницу подписано около 38 тысяч человек, которые с радостью ставят лайки и оставляют свои комментарии.


Нерегулируемый пешеходный переход


Красивая дата для свадьбы


Одноклассники


Весна делит людей на 2 типа

В будущем, а то есть после декрета, у художницы в планах окончить курсы по тату и стать мастером в этой индустрии. А пока Татьяна зарабатывает на своём блоге, где неплохо смешит людей своими жизненными комиксами.


Раньше и теперь


Хорошечно!


Мешают все


До и во время декрета


Идеальный баланс


Бабушка в доме


Ожидание и реальность


В одном человеке кроется сразу несколько личностей


Погуглил симптомы

Гуглить симптомы — любимейшее занятие многих. Именно после этого «похода к врачу» люди начинают перебирать у себя в голове, что и кому оставить в своём завещании. Ведь гугл-поисковик не щадит никого своими поставленными диагнозами.


Я в моменте

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Юмор   жизненно   комиксы   люди   прикол   семья   
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6  комментариев
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38k
Александр 3 часа назад
Вот именно из-за таких дур тяжело проезжать нерегулируемые переходы. Едешь, смотришь, стоит у обочины дура, скорость сбрасываешь и гадаешь, пойдет эта дура или нет. Причем, по закону подлости, если ты решил, что она не пойдет, этав дура обязательно пойдет, только прямо у тебя под носом, чтобы тормозил со свистом. А потом еще у виска тебе покрутит....
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292
Dart Pav Час назад
Очень хорошо, ей бы ещё научиться шутить и рисовать - вообще цены бы не было :)
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15k
Сергей 2 часа назад
Ну такое.
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20k
homerchik 3 часа назад
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