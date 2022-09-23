Забавные комиксы о жизни молодой семьи

Художница по имени Татьяна рисует забавные комиксы о буднях молодой мамы и прелестях семейной жизни.
Говорят, что, будучи в декрете, можно открыть в себе новые таланты. Или вспомнить былое, как это и сделала героиня нашего нового поста. Татьяна — художник, юморист и маман. Именно так она пишет про себя на своей странице в социальной сети, деятельность которой на территории России запрещена. Девушка с юморком рисует милые комиксы о своих буднях и о жизни молодой семьи. А её забавные зарисовки быстро откликаются в сердцах других мамочек в декрете и просто любителей посмеяться над ситуациями, которые наверняка знакомы многим.
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Татьяна любила рисовать с самого детства. Как признаётся сама девушка: «У меня в гимназии даже была художественная школа в программе!» Но основательно она вернулась к своему любимому делу уже только в декрете. И это стало её спасением, чтобы хоть немножко отвлечься от будней мамочек.
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В 2020 году девушка сделала решительный шаг — создала аккаунт в Инстаграме*, куда выставляет свои работы. По сей день Таня ни на секунду не пожалела, что когда-то решилась на эту авантюру. Ведь сейчас на её страницу подписано около 38 тысяч человек, которые с радостью ставят лайки и оставляют свои комментарии.
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В будущем, а то есть после декрета, у художницы в планах окончить курсы по тату и стать мастером в этой индустрии. А пока Татьяна зарабатывает на своём блоге, где неплохо смешит людей своими жизненными комиксами.
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Я в моменте
Источник:
АНТИФИШКИ
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