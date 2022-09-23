Забавные комиксы о жизни молодой семьи

Говорят, что, будучи в декрете, можно открыть в себе новые таланты. Или вспомнить былое, как это и сделала героиня нашего нового поста. Татьяна — художник, юморист и маман. Именно так она пишет про себя на своей странице в социальной сети, деятельность которой на территории России запрещена. Девушка с юморком рисует милые комиксы о своих буднях и о жизни молодой семьи. А её забавные зарисовки быстро откликаются в сердцах других мамочек в декрете и просто любителей посмеяться над ситуациями, которые наверняка знакомы многим.

Такси вызывали?