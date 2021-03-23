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Удивительные факты про виниловые грампластинки - многие мы и не слышали

Удивительные факты про виниловые грампластинки - многие мы и не слышали (12 фото + 1 гиф)

Автор:
23 марта 2021 11:57
Метки: винил   интересно   история   
2074
13

Вроде грампластинки я уже знаю полвека, а оказалось я про них мало что знал. Недавно интересовался материалами про проигрыватели высшего класса, и узнал столько интересных фактов, что я решил их выложить в отдельном посте.

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Метки: винил   интересно   история   
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7k
Вася 5 часов назад
полумаккартни канешна хорошо.. но целый всё-таки лучше
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Саша Смирнов 4 минуты назад
По длительности звучания самой длинной записи на пластинке и определился стандарт длительности записи на аудио-кассетах.
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5k
z0_0b 53 минуты назад
Пол у Маккартни
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VooDoo z0_0b 10 минут назад
Четверть Маккартни,, чего не понятного?
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Ухалус Посовиномус Час назад
Полумаккартни, четвертьленнон, третьстарр....
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898
Пихайло 3 часа назад
Примерно так я представил себе полумаккартни

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2k
sers 4 часа назад
Еще пластинки отлично летают.
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9k
3.6o6pa sers 11 минут назад
Пластинки сдокладами членов КПСС летели дальше всего.
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3k
KL11 5 часов назад
а где записи на костях?
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1k
Bumis Plum KL11 4 часа назад
А где твои туфли на манной каше,
И куда ты засунул, свой двубортный пиджак?
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7k
Саша Смирнов KL11 6 минут назад
Называлось "танцы на костях".
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8k
БарНалей 5 часов назад
"3 миллиона человек и добывают 18 тысяч тонн в год. В денежном выражении это около 20 миллионов долларов."

т.е. за год каждый может заработать 7$
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38k
parallax БарНалей 3 часа назад
Детишки зарабатывают на жевачку.
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20k
Ратибор БарНалей 3 часа назад
Работают несколько тысяч, а остальные поют и танцуют.
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