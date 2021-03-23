Вроде грампластинки я уже знаю полвека, а оказалось я про них мало что знал. Недавно интересовался материалами про проигрыватели высшего класса, и узнал столько интересных фактов, что я решил их выложить в отдельном посте.
- Первую пластинку в виде диска придумал Эмиль Берлинер в 1887 году. На поиски подходящего материала ушло почти 10 лет. Оказалось, самый качественный материал-это шеллак, переработанные какашки насекомых, паразитирующих в лесах субтропиков.
Полвека шеллак был главным музыкальным материалом, пока в 1948 году не изобрели поливинилацетат. Шеллак до сих пор пользуется большим спросом-он входит в состав сигнальных ракетниц и трассирующих боеприпасов и .... в пищевых добавках (Е-904). Крупнейший "собиратель" шеллака-Индия, этим занято 3 миллиона человек и добывают 18 тысяч тонн в год. В денежном выражении это около 20 миллионов долларов.
-Первые пластинки были очень маленькие -7дюймов (миньоны, 175мм), потом начали выпускать 10-дюймовые (гранды, 250 мм) и 12-дюймовые (гиганты, 300мм).
- Длительность звучания одной стороны пластики около 5 минут. Иногда на обоих сторонах пластинки была одна и та же песня-для увеличения срока службы.
-Когда выпускали набор песен, пластинки продавали в виде альбома из 5-8 пластинок. Откуда и пошло "группа выпустила альбом"
-Максимальное время звучания винилового диска на 33 скорости-26 минут, две стороны соответственно 52 минуты. Если уменьшить глубину звуковой дорожки можно увеличить время записи, но при этом теряется качество. Рекордсменом самой длинной записи на виниле является Артур Фидлер, выпустивший в 1974 году грампластинку с записью на 90 минут.
-Стандартные скорости проигрывателей (оборотов в минуту) 78, 45, 33 1/3, 16. Нашелся чудак Джек Уайт, который выпустил грампластинку со скоростью воспроизведения 3 оборота в минуту!!!! О качестве записи уже и говорить не прилично, но зато на пластике уместилось 56 песен!!! А на чем же слушать эту пластинку? На любом проигрывателе, только диск крутить пальцем....
-Качество записи грампластинок ухудшается от края к центру, т.к. уменьшается длина окружности звуковой дорожки и запись уплотняется. Выпускались пластинки записанные "задом-наперед", чтобы финал композиции звучал качественнее.
-Самая богатая коллекция винила у бразильца Зеро Фрейтас- около 6 миллионов пластинок. У него штатные агенты постоянно держат под контролем аукционы винила и скупают целыми партиями.
-В начале 70х годов немецкими фирмами Teldec и Telefunken был разработан стандарт Television Electronic Disc, позволяющий на виниле писать видеосигнал. Максимальная длительность видеозаписи составляла 10 минут. Стандарт распространения не получил.
-Развитие технологии производства пластинок позволили запечатывать внутрь пластинки предметы и жидкости. Так появились пластинки с настоящими лепестками роз внутри, с осенними листьями, голубой переливающийся жидкостью. Фантазию было не удержать и выпустили даже пластинки с кровью и прахом умершего.
-Рекорд минимализма на пластинке принадлежит панк-группе Peabrain. Они выпустили пластинку диаметром всего 51мм. (2 дюйма), На пластинке записано 8 песен по 10 секунд каждая. Вот это талант у композитора.
-1975 году фирма Ronco выпустила пластинку с 8-мю параллельными дорожками. Опуская иглу на пластинку никогда не угадаешь на какую дорожку попадешь. Получился виниловый аналог игральной кости-можно делать ставки и раз за разом опускать иглу на пластинку.
-В 1988 году японская фирма ELP Corporation начала выпускать лазерный проигрыватель винила. Казалось позади проблема износа дорожек от иглы, проблемы регулировки тонарма, но оказалась система очень чувствительна к пылинкам на пластинке, да при этом очень дорогущая.
-Рекорд самого дальнего экспорта грампластинок принадлежит космическим аппаратам "Вояджер"-они уже покинули пределы солнечной системы. На них закреплены позолоченные диски с записями. Самое веселое, на "Вояджерах" проигрывателя пластинок нет, а есть некая фонографическая капсула и игла для воспроизведения записи.
-Рекорд самого дорогого проигрывателя винила принадлежит AV Design Haus Dereneville VPM 2010-1. К услугам изысканного меломана шасси на воздушной подвеске, лазерная система слежения за движением иглы, HD камера, транслирующая изображение движения головки на встроенный монитор, электронная система регулировки и подстройки прижимной силы, гидравлическое демпфирование тонарма и все это счастье за какие то смешные 650000 долларов.
- Самая дорогая пластинка на сегодняшний день – это альбом группы The Quarrymen(предшественник Beatles) r. Стоимость пластинки, на котором всего две песни оценивается в 180 000 – 200 000 $. Пластинка в единственном экземпляре хранится у Полу Маккартни.
Если кто знает еще интересные факты то пишите в комментариях
Авторский пост
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И куда ты засунул, свой двубортный пиджак?
т.е. за год каждый может заработать 7$