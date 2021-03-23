- Длительность звучания одной стороны пластики около 5 минут. Иногда на обоих сторонах пластинки была одна и та же песня-для увеличения срока службы.

-Когда выпускали набор песен, пластинки продавали в виде альбома из 5-8 пластинок. Откуда и пошло "группа выпустила альбом"

-Максимальное время звучания винилового диска на 33 скорости-26 минут, две стороны соответственно 52 минуты. Если уменьшить глубину звуковой дорожки можно увеличить время записи, но при этом теряется качество. Рекордсменом самой длинной записи на виниле является Артур Фидлер, выпустивший в 1974 году грампластинку с записью на 90 минут.

-Стандартные скорости проигрывателей (оборотов в минуту) 78, 45, 33 1/3, 16. Нашелся чудак Джек Уайт, который выпустил грампластинку со скоростью воспроизведения 3 оборота в минуту!!!! О качестве записи уже и говорить не прилично, но зато на пластике уместилось 56 песен!!! А на чем же слушать эту пластинку? На любом проигрывателе, только диск крутить пальцем....