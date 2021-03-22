15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион

2029
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Мы всегда наблюдаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам. В этом посте представлены интересные и редкие находки, которые люди повстречали на своём пути.
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Пожилые люди в Сингапуре могут использовать специальную карту, которая даёт им дополнительное время на светофоре
Это завод, где делают лобовые стекла. На этой огромной площадке находятся отходы производства.
Это гигантская “ночная жемчужина". Самый большой, когда-либо найденный в истории, полудрагоценный камень, стоимостью 331 миллион долларов США. Он в основном состоит из минерала флюорита и светится зеленым в темноте.
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