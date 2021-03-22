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15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион

15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион (16 фото)

Автор:
22 марта 2021 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Одна   встретили   миллион   находки   случайно   человек   
2029
16

Мы всегда наблюдаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам. В этом посте представлены интересные и редкие находки, которые люди повстречали на своём пути.

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Метки: Интересные   Одна   встретили   миллион   находки   случайно   человек   
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6  комментариев
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5k
Bjornsson Час назад
синдром Рейно. мерзкая, я вам скажу, штука. очень часто развивается сухая гангрена ногтевых фаланг

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16k
Сталкер Час назад
А где 15 человек-то, аффтар? ))
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34k
jonnyD Сталкер 41 минуту назад
Йо хо хо , и бутылка рома !
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16k
Сталкер Час назад
Наутилус классный!

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