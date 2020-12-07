20 страшилок для туристов: удивительные находки в лесу, от которых можно получить инфаркт

Идешь ты себе такой по лесу, веселый, радостный, дышишь воздухом, птички поют - красота. И вдруг...
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Грибники побросали корзины, когда это увидели. Они были уверены, что это динозавра, хотя это скелет лося. Но все равно страшно
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