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20 страшилок для туристов: удивительные находки в лесу, от которых можно получить инфаркт

20 страшилок для туристов: удивительные находки в лесу, от которых можно получить инфаркт (21 фото)

Автор:
07 декабря 2020 14:19
Сообщество : Юмор
Метки: лес   люди   находки   странное   туристы   удивительное   юмор   
11076
21

Идешь ты себе такой по лесу, веселый, радостный, дышишь воздухом, птички поют - красота. И вдруг...

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Метки: лес   люди   находки   странное   туристы   удивительное   юмор   
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16k
SolomonA 6 часов назад
Ну прямо охренеть как в лесу.. В 10 метрах от забора. Прямо инфаркт обеспечен...

Ну прямо охренеть как в лесу.. В 10 метрах от забора. Прямо инфаркт обеспечен...
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150
Андрей 2 часа назад
найди своё гранатовое поле

найди своё гранатовое поле
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3k
Александр Андрей 21 минуту назад
найди рабочую)
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18k
Альберт 3 часа назад
Заблудился я в лесу под Липецком.
Искал дорогу к озеру, да заросло там всё и заплутал я.
Смотрю - поляна вроде впереди...
Заблудился я в лесу под Липецком. Искал дорогу к озеру, да заросло там всё и заплутал я. Смотрю - поляна вроде впереди...
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301
D. K 4 часа назад
Плывешь себе по реке, выходишь на берег ноги размять...И всё. Ты уже коммунист.
Плывешь себе по реке, выходишь на берег ноги размять...И всё. Ты уже коммунист.
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10k
Элитный тигр D. K 3 часа назад
Видно же, что там чей-то лагерь, наверняка рядом домик или землянка.
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3k
Руслан 4 часа назад
Когда делать нечего - собака яйца лижет, а человек всякой ерундой занимается.
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362
... Руслан 3 часа назад
а твой коммент к ерунде относится?
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−26
Князь Курбский 4 часа назад
А я дупло заминировал. Немецкими минами
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1k
Афраний 5 часов назад
Часто хожу через рощу.Зима,темнота.Вижу белую фигуру и как будто она колышется в воздухе.Признаться, я немного застремался.Подхожу поближе, оказалось разорваный белый мешок на ветке дерева висит.
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3k
Евгений 5 часов назад
Родителям друга, в 90-х, выделили на работе дачный участок (вырубка в лесу на пару Га, для десятка дачных участков в ста мертах от дороги). Поставили, они там вагончик и потихоньку стали его осваивать. Ну, и как-то, попросил он меня, съездить с ним, помочь пни корчевать. Стали выкапывать пень, и наткнулись на слой асфальта. В лесу, на глубине 30-40 см. под дерном, натуральный асфальт. (Почти пол участка оказалось заасфальтированным). Как потом выяснилось, до войны, там, какой-то завод был. Потом его эвакуировали, здания снесли, а территория заросла лесом.
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1k
евгений 5 часов назад
Самое страшное, что я находил в лесу это самотык
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22k
Dobry vojak Svejk 5 часов назад
От морковки на поляне аж поседеть можно... )
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4k
Echo Dobry vojak Svejk 3 часа назад
морковка на поляне это все что осталось от свалки снеговиков
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20k
turyst Echo 2 часа назад
20 страшилок для туристов: удивительные находки в лесу, от которых можно получить инфаркт
20 страшилок для туристов: удивительные находки в лесу, от которых можно получить инфаркт
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17k
kamanch 5 часов назад
А что с пацанами? Заблудились?
А что с пацанами? Заблудились?
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6k
Nikita kamanch 5 часов назад
Не там остановидись
Не там остановидись
Не там остановидись
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