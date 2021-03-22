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"Че зыришь? В штаны пузыришь!": мемчики и карикатуры на ответ Путина Байдену

"Че зыришь? В штаны пузыришь!": мемчики и карикатуры на ответ Путина Байдену (15 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 14:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   байден   политика   приколы   путин   смех   сша   
5639
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Джо Байдену не пришлось долго ждать ответа Владимира Путина на обвинения во всех смертных грехах. Президент России пожелал американскому коллеге здоровья, а также припомнил детскую поговорку и истребление индейцев в США. В свою очередь, пользователи соцсетей подготовили свою реакцию.

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Метки: Юмор   байден   политика   приколы   путин   смех   сша   
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12  комментариев
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8k
Фантом 3 часа назад
Да, высер хомячковый дибилоидов.
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7k
Doctor_Lector Час назад
Чего-то сомнений не было даже, что стасян опять говно кидает, прокрутил наверх - не ошибся.
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65k
Пётровыч Час назад
Путин ответил Байдену как ребёнку.
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7k
Lev Asriev 2 часа назад
Да это, он еще озадачился, слова подобрал. Мог бы просто сказать "бе-бе-бе"
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Всё педерастическо-либеральное болото забулькало,запузырилось. Путин уже в горах на вездеходе катается,видать не выносит этой поднявшейся либерастной вони.
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9k
котегRUS 2 часа назад
весь этот пост - унылая и глупая хейтерская херня
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8k
Alexander 3 часа назад
Опять этот мудак здесь свои тупые высеры постит, тварьбячнах...
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8k
arhshed 3 часа назад
Печально, что другой оппозиции у нас нет.
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3k
insaider 3 часа назад
Путин дал очень развёрнутый ответ,в этом была его ошибка,что привело к тому,что всякая шваль не поняла общую мысль его ответа на провокацию Байдена - Ай Моська знать она сильна,что лает на слона! Думаю Путин вообще никак не должен был комментировать выжившего из ума старика. Но как человек выросший при СССР,и воспитанный в уважении к старшим,он ответил предельно корректно.
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2k
Дмитр Стар 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Ям 3 часа назад
Ну сказал бы ВВП что-нибудь другое.... Один хрен долбозвоны всякую херню на все его слова выдумывают.
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41k
Нанук Паналык 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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Преподобный Стасян

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