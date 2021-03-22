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Джо Байдену не пришлось долго ждать ответа Владимира Путина на обвинения во всех смертных грехах. Президент России пожелал американскому коллеге здоровья, а также припомнил детскую поговорку и истребление индейцев в США. В свою очередь, пользователи соцсетей подготовили свою реакцию.
1. То самое видео, с которого все и началось
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