Мужчина с ребёнком чудом увернулись от летящего листа металла

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21 марта в Новосибирске было объявлено штормовое предупреждение. От сильного ветра с крыши новостройки оторвался металлический лист.
На видеозаписи, опубликованной в местном паблике, можно заметить, как папа с дочкой идут домой. Но в какой-то момент мужчина поднимает голову, а потом хватает ребёнка и отбегает в сторону. В это время ничего не понимающий прохожий останавливается, смотря на них.
Падение металлического листа напугало всех. А ведь подуй ветер чуть сильнее, то лист мог бы и долететь до людей.
Падение металлического листа напугало всех. А ведь подуй ветер чуть сильнее, то лист мог бы и долететь до людей.
А в Ярославле мама спасла ребёнка от падающей с крыши снежной массы
В одном из дворов Ярославля женщину и ребенка чуть не придавило упавшей с крыши снежной глыбой. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть идущую с малышом по тротуару героиню ролика. В какой-то момент она поднимает голову, хватает ребенка и отбегает в сторону.
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Метки: Новосибирск ветер дом крыша лист металла опасность падение
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