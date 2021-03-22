Мужчина с ребёнком чудом увернулись от летящего листа металла

На видеозаписи, опубликованной в местном паблике, можно заметить, как папа с дочкой идут домой. Но в какой-то момент мужчина поднимает голову, а потом хватает ребёнка и отбегает в сторону. В это время ничего не понимающий прохожий останавливается, смотря на них.



Падение металлического листа напугало всех. А ведь подуй ветер чуть сильнее, то лист мог бы и долететь до людей.