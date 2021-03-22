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Мужчина с ребёнком чудом увернулись от летящего листа металла

Мужчина с ребёнком чудом увернулись от летящего листа металла (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   ветер   дом   крыша   лист металла   опасность   падение   
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21 марта в Новосибирске было объявлено штормовое предупреждение. От сильного ветра с крыши новостройки оторвался металлический лист.

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Метки: Новосибирск   ветер   дом   крыша   лист металла   опасность   падение   
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Viktor 38 секунд назад
Стрёмно канешн, когда такие листы летают, но расстояние от мужчины с ребёнком до места падения листа никак не подходит к заглавию поста: "Мужчина с ребёнком чудом увернулись ..."

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