В Подмосковье подростки договорились совершить суицид, но спрыгнула с крыши только девочка

В Московской области двое подростков договорились совершить парное самоубийство и поднялись на крышу. В результате падения девочка погибла, а мальчик в последнюю секунду передумал и остался жив. Перед суицидом они записали несколько видео из подъезда.
В Подольске двое подростков — мальчик и девочка — договорились совершить парное самоубийство и поднялись на крышу. Парень в последний момент передумал.
Как сообщает BAZA, 11 января 14-летняя Марина и 13-летний Дима (имена изменены) сидели на балконе дома на улице Большой Зелёновской, выпивали и записывали кружки в «Телеграме».
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В какой-то момент у подростков возникла идея покончить жизнь самоубийством. В результате Марина погибла, а Дима в последнюю секунду передумал и остался жив.
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На месте, где сидели подростки, следователи нашли пустую бутылку из-под алкоголя, рюкзак, две упаковки лекарств и три мобильных телефона.
По данным источников «Базы», 12 января в СК возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
Ранее в Калужской области 11-летний подросток покончил с собой из‑за запрета играть в планшет. Мальчик не был на учете в ПДН и вырос в полной семье.
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И вроде работает, как я это понимаю и вижу...
Но подобные видео смотрю с содроганием и мыслью - а вдруг там речь вовсе не о детях с отсутствием воспитания и асоциальными родителями, а таких же, как мой ребенок?
Может просто сыграло "влияние момента" или какая иная, не учтенная мною хрень?
Даже допущение подобного с вероятностью в незначительные 1-5 процентов, вызывает дрожь и ощущение беспомощности...
* Разумеется я не про всех детей, а про тех за чьим воспитанием родители шибко не следят, спихивая свои родительские обязанности на планшет, телевизор, спиннер и попит.. что в целом, от части вина действующего строя.
Я вот очень переживаю, что помру от естественных причин, не узнав что такое тёмная материя и энергия, есть ли внеземной разум, каков механизм возникновения жизни из обычных молекул и что такое душа и как она формируется в нейронных связях мозга.. да много чего, я бы хотел узнать, пока живу.
Единственное оправдание для суицида, лично для меня - это неизлечимая болезнь, когда финал уже понятен, а ты не хочешь делить этот груз с близкими и помирать в корчах, тоскливо глядя в окно.. тогда да, человек, будучи личностью, может принять решение о самостоятельном уходе из жизни.
Хотя чисто по человечески девочку жаль...
Зачем жила, для чего?
Прокашляла свою жизнь, как собачка под кустиком высралась.
Печально это