В Подмосковье подростки договорились совершить суицид, но спрыгнула с крыши только девочка

По данным источников «Базы», 12 января в СК возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Ранее в Калужской области 11-летний подросток покончил с собой из‑за запрета играть в планшет. Мальчик не был на учете в ПДН и вырос в полной семье.