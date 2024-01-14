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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1116 постов • 47 подписчиков подписаться
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В Подмосковье подростки договорились совершить суицид, но спрыгнула с крыши только девочка

В Подмосковье подростки договорились совершить суицид, но спрыгнула с крыши только девочка

Автор:
14 января 2024 21:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   крыша   падение   подростки   самоубийство   суицид   таблетки   
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В Московской области двое подростков договорились совершить парное самоубийство и поднялись на крышу. В результате падения девочка погибла, а мальчик в последнюю секунду передумал и остался жив. Перед суицидом они записали несколько видео из подъезда.

В Подольске двое подростков — мальчик и девочка — договорились совершить парное самоубийство и поднялись на крышу. Парень в последний момент передумал.
Как сообщает BAZA, 11 января 14-летняя Марина и 13-летний Дима (имена изменены) сидели на балконе дома на улице Большой Зелёновской, выпивали и записывали кружки в «Телеграме».

В какой-то момент у подростков возникла идея покончить жизнь самоубийством. В результате Марина погибла, а Дима в последнюю секунду передумал и остался жив.

На месте, где сидели подростки, следователи нашли пустую бутылку из-под алкоголя, рюкзак, две упаковки лекарств и три мобильных телефона.

По данным источников «Базы», 12 января в СК возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Ранее в Калужской области 11-летний подросток покончил с собой из‑за запрета играть в планшет. Мальчик не был на учете в ПДН и вырос в полной семье. 

Источник:

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Метки: Подмосковье   крыша   падение   подростки   самоубийство   суицид   таблетки   
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14  комментариев
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134k
parallax Час назад
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14k
Алексей Полминуты назад
Как отец, всячески пытаюсь донести до ребенка "что такое хорошо и что такое плохо".
И вроде работает, как я это понимаю и вижу...
Но подобные видео смотрю с содроганием и мыслью - а вдруг там речь вовсе не о детях с отсутствием воспитания и асоциальными родителями, а таких же, как мой ребенок?
Может просто сыграло "влияние момента" или какая иная, не учтенная мною хрень?
Даже допущение подобного с вероятностью в незначительные 1-5 процентов, вызывает дрожь и ощущение беспомощности...
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5k
A Минуту назад
Просто Димон зассал
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41k
Example 6.2.6 2 минуты назад
Я в 14 лет хотел быть самым сильным, самым, умным, самым ловким, самым богатым, самым лучшим (в целом, я и сейчас хочу :)), не знаю даже, что бы могло заставить меня отказаться от стремлений и закончить свою жизнь вот так вот просто. Думаю, проблема в отсутствии интересов, стремлений и желаний у растущего поколения, раз жизнь для них - малоценный дар.
* Разумеется я не про всех детей, а про тех за чьим воспитанием родители шибко не следят, спихивая свои родительские обязанности на планшет, телевизор, спиннер и попит.. что в целом, от части вина действующего строя.
Я вот очень переживаю, что помру от естественных причин, не узнав что такое тёмная материя и энергия, есть ли внеземной разум, каков механизм возникновения жизни из обычных молекул и что такое душа и как она формируется в нейронных связях мозга.. да много чего, я бы хотел узнать, пока живу.
Единственное оправдание для суицида, лично для меня - это неизлечимая болезнь, когда финал уже понятен, а ты не хочешь делить этот груз с близкими и помирать в корчах, тоскливо глядя в окно.. тогда да, человек, будучи личностью, может принять решение о самостоятельном уходе из жизни.
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3
рома 15 минут назад
Можете кидаться в меня тряпками,но это естественный отбор в действии.
Хотя чисто по человечески девочку жаль...
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6k
Евгений Д 17 минут назад
Безмозглые дурни
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6k
Трям 18 минут назад
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4k
Anners 19 минут назад
Родителей жалко, самих этих .... - нет.
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35k
Teodor Полчаса назад
Преславное занятие для 13-14 летних детишек - выпивать и накачиваться какой то медицинской херней. Вроде и жаль девочку, а с другой стороны если такое времяпрепровождение для неё было нормой, то не самый полезный член общества не дорос до совершеннолетия...
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16k
GROMOZEKA 51 минуту назад
В очередной раз доказала собой закон всемирного тяготения и ускорение свободного падения.
Зачем жила, для чего?
Прокашляла свою жизнь, как собачка под кустиком высралась.
Печально это
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5k
Горожанин Час назад
Сейчас это типично, к сожалению. Родители такие - они своих детей не оттормаживают. Наоборот, внушают - делай что хочешь, будь свободен. Вот дети и делают. Они так и воспринимают мир - как хотят их родители. А родители - тупые. Самим им это внушила идеологическая тупая либеральная мода - делай что хочешь, якобы в этом человек. Любые ограничения - это несвобода. Вот эти тупые на самом деле либеральные рабы без ограничений в голове и совести так и живут. И своих детей убивают.
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11k
kaboza Час назад
мдэ...а "диме" жить еще с этим...родителей жалко..хотя видать им пох было...раз алкашку с колесами проипали..
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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