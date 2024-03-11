Подростки пробрались на крышу 37-этажной высотки

"Мы испугались, увидев мальчиков-подростков, болтающихся на высоте 30 этажей, - прокомментировал мужчина. - Не было никаких защитных ограждений, которые могли бы уберечь их. Мы не могли поверить своим глазам".

Видно, как мальчик с рюкзаком наклоняется вперёд, чтобы посмотреть на берег реки. Двое других подростков заняты смартфонами.

Admiralty Towers II, построенный в 1997 году, является самым большим из трёх комплексов Admiralty и включает в себя 193 квартиры на 37 этажах. В распоряжении жильцов такие удобства, как крытый бассейн с подогревом, спа, сауна и тренажёрный зал.

"Admiralty Towers II предлагает удобство жизни в центре города и безмятежную пристань, где можно отвлечься от повседневных забот и просто "быть", - пишет агент по недвижимости из Amazing Apartments.

"Если вы наслаждаетесь ночной жизнью, ведёте активный образ жизни или просто любите расслабиться с бокалом вина на балконе, то лучшего варианта просто не найти".