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Подростки пробрались на крышу 37-этажной высотки

Подростки пробрались на крышу 37-этажной высотки

Автор:
11 марта 2024 09:36
Сообщество : Жизнь
Метки: Австралия   высота   кадр   крыша   опасность   подросток   
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Мальчишки устроили посиделки на карнизе элитного жилого здания Admiralty Towers II на Куин-стрит в Брисбене. Очевидец Бенджамин Еремая снял пугающие кадры в прошлую пятницу.

Карниз, расположенный прямо над балконом одной из квартир, находится в стороне от общей зоны с бассейном для жильцов.

"Мы испугались, увидев мальчиков-подростков, болтающихся на высоте 30 этажей, - прокомментировал мужчина. - Не было никаких защитных ограждений, которые могли бы уберечь их. Мы не могли поверить своим глазам".

Видно, как мальчик с рюкзаком наклоняется вперёд, чтобы посмотреть на берег реки. Двое других подростков заняты смартфонами.

Admiralty Towers II, построенный в 1997 году, является самым большим из трёх комплексов Admiralty и включает в себя 193 квартиры на 37 этажах. В распоряжении жильцов такие удобства, как крытый бассейн с подогревом, спа, сауна и тренажёрный зал.

"Admiralty Towers II предлагает удобство жизни в центре города и безмятежную пристань, где можно отвлечься от повседневных забот и просто "быть", - пишет агент по недвижимости из Amazing Apartments.

"Если вы наслаждаетесь ночной жизнью, ведёте активный образ жизни или просто любите расслабиться с бокалом вина на балконе, то лучшего варианта просто не найти".


В 2020 году пентхаус с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами площадью 410 квадратных метров был продан за 4 миллиона долларов.

В настоящий момент стоимость апартаментов в данном комплексе варьируется от 840 000 австралийских долларов до 1,8 млн австалийских долларов.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   высота   кадр   крыша   опасность   подросток   
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