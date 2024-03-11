Подростки пробрались на крышу 37-этажной высотки

Мальчишки устроили посиделки на карнизе элитного жилого здания Admiralty Towers II на Куин-стрит в Брисбене. Очевидец Бенджамин Еремая снял пугающие кадры в прошлую пятницу.
Карниз, расположенный прямо над балконом одной из квартир, находится в стороне от общей зоны с бассейном для жильцов.
"Мы испугались, увидев мальчиков-подростков, болтающихся на высоте 30 этажей, - прокомментировал мужчина. - Не было никаких защитных ограждений, которые могли бы уберечь их. Мы не могли поверить своим глазам".
Видно, как мальчик с рюкзаком наклоняется вперёд, чтобы посмотреть на берег реки. Двое других подростков заняты смартфонами.
Admiralty Towers II, построенный в 1997 году, является самым большим из трёх комплексов Admiralty и включает в себя 193 квартиры на 37 этажах. В распоряжении жильцов такие удобства, как крытый бассейн с подогревом, спа, сауна и тренажёрный зал.
"Admiralty Towers II предлагает удобство жизни в центре города и безмятежную пристань, где можно отвлечься от повседневных забот и просто "быть", - пишет агент по недвижимости из Amazing Apartments.
"Если вы наслаждаетесь ночной жизнью, ведёте активный образ жизни или просто любите расслабиться с бокалом вина на балконе, то лучшего варианта просто не найти".
В 2020 году пентхаус с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами площадью 410 квадратных метров был продан за 4 миллиона долларов.
В настоящий момент стоимость апартаментов в данном комплексе варьируется от 840 000 австралийских долларов до 1,8 млн австалийских долларов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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