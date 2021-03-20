Как мартовский кот с интернетом боролся

Но вот только на воле оказалось страшно, голодно, да и кошки толпами под пушистые лапки доморощенного Донжуана не бросались. Оголодавший кот умудрился пробраться обратно в дом, да вот подъездом ошибся. Пять дней Барсик шарахался по чужому подъезду, искал себе укромный уголок.

Самым лучшим вариантом для кота показался распределительный щит. Когда жильцы дома обнаружили там Барсика, они очень удивились. Но достать шерстяного гостя оказалось делом сложным. Кот отчаянно шипел, царапался и кусался.