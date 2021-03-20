Как мартовский кот с интернетом боролся

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Эта грустная история со счастливым концом началась неделю назад, когда кот Барсик решил, что так дальше жить нельзя и удрал из квартиры на волю, к кошкам.
Но вот только на воле оказалось страшно, голодно, да и кошки толпами под пушистые лапки доморощенного Донжуана не бросались. Оголодавший кот умудрился пробраться обратно в дом, да вот подъездом ошибся. Пять дней Барсик шарахался по чужому подъезду, искал себе укромный уголок.
Самым лучшим вариантом для кота показался распределительный щит. Когда жильцы дома обнаружили там Барсика, они очень удивились. Но достать шерстяного гостя оказалось делом сложным. Кот отчаянно шипел, царапался и кусался.
Самым лучшим вариантом для кота показался распределительный щит. Когда жильцы дома обнаружили там Барсика, они очень удивились. Но достать шерстяного гостя оказалось делом сложным. Кот отчаянно шипел, царапался и кусался.
Чтобы кот себя не повредил, людям пришлось отключить интернет и кабельное ТВ. Два дня кота выманивали всеми возможными способами. Объявлениями оклеили все 9 этажей, тщетно искали хозяина.
Отчаявшись самостоятельно достать пушистого тирана, который не давал жить спокойно, жильцы дома вызвали бригаду спасателей.
Отчаявшись самостоятельно достать пушистого тирана, который не давал жить спокойно, жильцы дома вызвали бригаду спасателей.
Чтобы достать злобного Барсика, который к этому времени окончательно превратился в разъярённую фурию, спасателю пришлось надевать не только толстые перчатки, но и маску.
Когда кота извлекли из щитка и запихнули в переноску, спасатели решили уже самостоятельно найти нерадивого хозяина. Они провели поквартирный обход дома и в соседнем подъезде нашли владельца беглеца.
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