Если смотреть на вещи буквально, то 15-летний американец Райли Хансен каждый день переживает худший кошмар любого подростка. Он все время находится в школе. Но в действительности у парня все неплохо! Его родители купили здание бывшей начальной школы и превратили его в просторный, но уютный дом.

0 Изначально аккаунт Райли Хансена в TikTok был посвящен роликам про его машину и обучение вождению, но когда он опубликовал видеоэкскурсию с рассказом о своем уникальном жилище, то сразу же приобрел огромную популярность.

На этот момент последний видеотур Райли набрал более 15 миллионов просмотров @riley.lh ♬ telepatía - Kali Uchis

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Райли рассказал, что просторные комнаты, в которых раньше проводились занятия, теперь используются как спальни. Всего спален пять. Своей, отдельной комнаты ни у кого нет, - в каждой спит по несколько человек.

"У нас есть своя крытая баскетбольная площадка" 0 Источник:

"И бассейн" 0 Источник:

"У нас не по одному, а по два душа в ванной комнате" 0 Источник: Внешний вид здания и его коридоры выглядят как типичная школа, но если вы присмотритесь, вы заметите все детали, над которыми семья поработала с момента переезда сюда четыре года назад.

"Телевизор моей сестры поворачивается так, что его можно смотретьиз любого угла комнаты" 0 Источник:

"Кровать моей сестры находится на возвышении, которое заодно выполняет роль шкафа" 0 Источник:

"У нас тут всего по две штуки, начиная от умывальных раковин..." 0 Источник:

"И заканчивая унитазами" 0 Источник:

"Даже стиральных машин и сушилок по две" 0 Источник:

Оригинальное видео Райли о его доме уже набрало более 42 миллионов просмотров @riley.lh ♬ Sugarcrash! - ElyOtto

0 Источник: - Вы купили это здание и переделали, или что?

- Да, моя семья купила эту школу и да, мы в ней живем.

0 Источник: - Мы переехали сюда 4 года назад и здесь, по большому счету, почти ничего не менялось.

Вот еще видео и несколько фотографий интерьера для полноты картины @riley.lh Reply to @seanedwards301 The school is an on going project, it seems like we are allways remodeling it. ♬ Baggage - Breakfast Santana

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На улице есть детская площадка 0 Источник: