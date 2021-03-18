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Если смотреть на вещи буквально, то 15-летний американец Райли Хансен каждый день переживает худший кошмар любого подростка. Он все время находится в школе. Но в действительности у парня все неплохо! Его родители купили здание бывшей начальной школы и превратили его в просторный, но уютный дом.
Изначально аккаунт Райли Хансена в TikTok был посвящен роликам про его машину и обучение вождению, но когда он опубликовал видеоэкскурсию с рассказом о своем уникальном жилище, то сразу же приобрел огромную популярность.
На этот момент последний видеотур Райли набрал более 15 миллионов просмотров
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Райли рассказал, что просторные комнаты, в которых раньше проводились занятия, теперь используются как спальни. Всего спален пять. Своей, отдельной комнаты ни у кого нет, - в каждой спит по несколько человек.
"У нас не по одному, а по два душа в ванной комнате"
Внешний вид здания и его коридоры выглядят как типичная школа, но если вы присмотритесь, вы заметите все детали, над которыми семья поработала с момента переезда сюда четыре года назад.
Оригинальное видео Райли о его доме уже набрало более 42 миллионов просмотров
- Вы купили это здание и переделали, или что?
- Да, моя семья купила эту школу и да, мы в ней живем.
- Да, моя семья купила эту школу и да, мы в ней живем.
Вот еще видео и несколько фотографий интерьера для полноты картины
@riley.lh
Reply to @seanedwards301 The school is an on going project, it seems like we are allways remodeling it.♬ Baggage - Breakfast Santana
Источник: — переведено специально для fishki.net
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