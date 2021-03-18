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15-летний подросток рассказал о том, каково это - по-настоящему жить в школе

15-летний подросток рассказал о том, каково это - по-настоящему жить в школе (16 фото)

Автор:
18 марта 2021 14:39
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Вот это ДА   дом   жилье   и такое бывает   необычный дом   тикток   
346
16
Если смотреть на вещи буквально, то 15-летний американец Райли Хансен каждый день переживает худший кошмар любого подростка. Он все время находится в школе. Но в действительности у парня все неплохо! Его родители купили здание бывшей начальной школы и превратили его в просторный, но уютный дом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   дом   жилье   и такое бывает   необычный дом   тикток   
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илья 50 минут назад
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