Сетевой юмор - явление неординарное. Когда незнакомые собеседники начинают диалог, не знаешь, чем он закончится. Иногда получаются настоящие шедевры. И это мы еще не упомянули о комментариях к картинкам! Там тоже есть чему удивиться и улыбнуться!

0 Источник: И снова на страже вашего хорошего настроения мастера слова из Сети. Читаем и улыбаемся!

Минутка черного юмора 0 Источник:

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О, этот жестокий, жестокий мир! 0 Источник:

Переписка в чате, когда стоишь в автомобильной пробке 0 Источник:

Когда поставил девицу на место 0 Источник:

Психолог по понятиям 0 Источник:

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Обманул систему - оказался в шкуре депутата 0 Источник:

Ловите идею для бизнеса, фишкяне! 0 Источник:

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Вот оно что! Не будем мешать воспитательному процессу! 0 Источник:

А неплохая идея для инициации, не находите? 0 Источник:

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0 Источник: Немного физиологичного.

И все срочно стали думать, как лежит их язык 0 Источник:

Отшила 0 Источник:

Диалог, который может пробить на слезу 0 Источник: