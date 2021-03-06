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20 комментариев, диалогов и смс-переписок: новые шедевры от мастеров слова

20 комментариев, диалогов и смс-переписок: новые шедевры от мастеров слова (21 фото)

Автор:
06 марта 2021 07:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   диалоги   интересно   комменты   смешно   соцсети   
1608
21
Сетевой юмор - явление неординарное. Когда незнакомые собеседники начинают диалог, не знаешь, чем он закончится. Иногда получаются настоящие шедевры. И это мы еще не упомянули о комментариях к картинкам! Там тоже есть чему удивиться и улыбнуться!
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Метки: Юмор   диалоги   интересно   комменты   смешно   соцсети   
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5  комментариев
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1k
Radugananebe Час назад
С негром - шикарно.
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Ksenia2 7 минут назад
Про казаков улыбнуло. Реально же цепляют на себя кучу побрякушек, не имеющих никакого отношения к настоящим наградам.
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653
Ksenia2 9 минут назад
Черт, зачем я прочла про язык? Теперь думаю, как он лежит во рту. ))
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1k
Radugananebe Полчаса назад
Кстати, идея туалета на колесах идеальна. В городе порой не сыскать общественного толчка, особенно если город чужой и блуждать некогда. А так - увидел знакомую будочку и подошел.
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