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Сетевой юмор - явление неординарное. Когда незнакомые собеседники начинают диалог, не знаешь, чем он закончится. Иногда получаются настоящие шедевры. И это мы еще не упомянули о комментариях к картинкам! Там тоже есть чему удивиться и улыбнуться!
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