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Искусство заголовка, или новости, которые нас удивили

Искусство заголовка, или новости, которые нас удивили (18 фото)

Автор:
01 января 2021 20:00
Сообщество : Юмор
Метки: Мастера заголовков   Юмор   заголовок   интересно   креатив   приколы   смешно   
1804
18
Бывает так, что новость сама по себе неинтересная, но креативные журналисты выжмут из нее максимум, придумав чудной заголовок.
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Метки: Мастера заголовков   Юмор   заголовок   интересно   креатив   приколы   смешно   
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6  комментариев
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10k
Паша Эмильевич Час назад
Искусство заголовка, или новости, которые нас удивили
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2k
RenamedUser_007 12 секунд назад
Хрень какая-то!
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40k
Митрий 4 минуты назад
Узнаю почерк лютопокемонки.
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13k
Дмитрий 13 минут назад
Искусство заголовка, или новости, которые нас удивили
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5k
Андрей Крылов 24 минуты назад
Достаточно почитать например новости от Рамблера. Там что не новость, то "шедевр" тупизны!" Пример всего один из очень многих. Бывает и хуже. И тут бывает. но относительно редко.
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arek14 Час назад
Ссылка youtu.be
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