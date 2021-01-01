Искусство заголовка, или новости, которые нас удивили

Бывает так, что новость сама по себе неинтересная, но креативные журналисты выжмут из нее максимум, придумав чудной заголовок.
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