FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4338 постов • 614 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра"

"Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра" (9 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 09:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брежнева   виагра   интриги   меладзе   музыка   новый состав   шоу бизнес   
5239
9
1
К 20-летию группы Константин Меладзе представил новых солисток коллектива. Фанаты отнеслись к изменениям с изрядной долей скепсиса. "Молодые и безголосые" - таким был вердикт тех, кто до сих пор вспоминает трио с Брежневой и той самой "черненькой".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: брежнева   виагра   интриги   меладзе   музыка   новый состав   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
49
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
109k
сэмён 6 часов назад
"Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
211
Duke_kir 2 часа назад
"Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Flying Dutchmen. 2 часа назад
Был бы я на его месте - женился бы на каждом новом составе. А что тут плохого?....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
778
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Очередные *** продажные.
Первый состав самый лучший! Какие там таланты были!
Чего стоит одна Грановская.
Эх... Сколько же я на неё дзюбил в школе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
398
Ratibor 3 часа назад
Не ну а чё? Грузинских дедушек потянуло на свежее мясцо

Седина в бороду, бес в ребро, страпон им в задницу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
534
пенс 3 часа назад
А мне пофиг на состав , что прежний, что нынешний .Ну для соцопросов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
LEPA 3 часа назад
Интернет уже взорван?
Интернет уже взорван?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elmaestro 3 часа назад
красивые бабы. вы сами то вспомните как вы поете, чтоб хайло то разевать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NoIseWind 4 часа назад
А есть что для друга? А то спрашивает уже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
kaboza 4 часа назад
это который про стошуговнозада пели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Проктолог-иллюзионист 4 часа назад
нуачо... был бы я меладзой - также бы делал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
560
Кукулькан 4 часа назад
Ну виагра, ну для Меладзе. Или я чего то не понял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 4 часа назад
Красивые девочки. Вот бы еще они и петь умели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Natrogrii 5 часов назад
сОски для зарабатывания бабла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Seles 5 часов назад
я таки дико извиняюсь...а разве виагра нужна для того чтобы слушать шо они там "поют"???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Евгений 5 часов назад
Ну не дотягивают, конечно, до "золотого состава", но блондиночка весьма е#а#ельно выглядит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Sergey 6 часов назад
Ключевая фраза - "во внучки годится". Следующий состав из школы, а потом детский сад? Нет больше Виагры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Запускайте Берлагу! 6 часов назад
Походу продюсеру наскучила групповая ротация в исполнении предыдущего состава.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Евгений Запускайте Берлагу! 5 часов назад
И он их уволил "задним числом" напоследок)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz 6 часов назад
" Стоша Говнозад Тихона пальцем" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
P.F. 6 часов назад
- "Куй ровесников не ищет", - подумал Костя М. и набрал новых "певичек" в коллектив...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
18k
2k
Том Сойер 6 часов назад
Сосуще-дающие, как-бы поющие, трусы..... Не, епать то их можно, и даже нужно, но вот слушать их блеяние - увольте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
2k
Том Сойер Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
"Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
LEPA Том Сойер 3 часа назад
У тебя какая оценка по географии в школе,сынок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Сойер LEPA 3 часа назад
"Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
LEPA Том Сойер 2 часа назад
Очень ожидаемый ответ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Сойер LEPA Час назад
"Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 Queen в карантинном стиле: знаменитости перепели песню «Under Pressure» Queen в карантинном стиле: знаменитости перепели песню «Under Pressure» Группу Little Big уличили в плагиате Группу Little Big уличили в плагиате Кирилл Нечаев представил свою версию песни Little Big «Uno» Кирилл Нечаев представил свою версию песни Little Big «Uno» Музыкант Pink Floyd призвал помнить о том, что нацизм был разгромлен благодаря СССР Музыкант Pink Floyd призвал помнить о том, что нацизм был разгромлен благодаря СССР "Минус 100 кг!": Максим Фадеев после глобального похудения похвалился новым фото "Минус 100 кг!": Максим Фадеев после глобального похудения похвалился новым фото
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

601698



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хит "Степан!" в рок-версии
11
51
Хит "Степан!" в рок-версии
Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах
4
144
Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Tiny Home — дом на колесах, созданный в сотрудничестве с компанией IKEA
0
5
Tiny Home — дом на колесах, созданный в сотрудничестве с компанией IKEA
Cамая милая собака в мире
0
9
Cамая милая собака в мире
Подарки на День Холостяка: самые интересные варианты с AliExpress
Подарки на День Холостяка: самые интересные варианты с AliExpress
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#россия#сша#дтп#люди#на различный вкус#авто авария#подборка#шоу бизнес
#юмор#интересное#прикольные#факты#история#москва#кино#армения#коронавирус#автомир
#прикол#животные#в мире#авария#картинки#смешные#Карабах#новости#автомобили#Дзюба

На что жалуетесь?

Вернуться