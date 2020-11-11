"Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра"

К 20-летию группы Константин Меладзе представил новых солисток коллектива. Фанаты отнеслись к изменениям с изрядной долей скепсиса. "Молодые и безголосые" - таким был вердикт тех, кто до сих пор вспоминает трио с Брежневой и той самой "черненькой".
Итак, попытка номер пять: Константин Меладзе сменил состав группы "ВИА Гра"- поклонникам коллектива нововведения не понравились.
Группа появилась в эфире программы "Вечерний Ургант", и зрители смогли оценить обновленную "ВИА Гру". Одна из девушек - 24-летняя Ульяна Синецкая - уже знакома поклонникам, как солистка коллектива с 2018 года, а две другие — новенькие: украинка Ксения Попова и самая юная солистка — 19-летняя София Тарасова. Эрика Герцег и Ольга Меганская, которые некогда пели вместе с Синецкой, решили начать сольную карьеру и покинули состав.
По словам продюсера и создателя группы Константина Меладзе, несмотря на свой возраст, новые участницы коллектива - вполне опытные артистки.
Софья Тарасова
Так, Софья Тарасова с раннего детства танцует и поет, про нее Меладзе заметил, что она единственная участница за все времена, которая годится ему "во внучки".
Софья Тарасова
Ксения Попова
В смене состава Меладзе не видит ничего страшного - он считает, что частая ротация не дает коллективу зачахнуть, да и ему работать с новыми солистками интереснее. "Девушки меня вдохновляют на написание новых хитов. Когда состав долго не меняется, я чахну, теряю творческий энтузиазм. Я не могу долго работать с одним и тем же человеком, если он не является моим родственником", - рассказывает продюсер.
Впрочем, фанаты группы усмотрели в смены состава иные, более приземленные причины. "Ничего удивительного. Очередные подруги Меладзе. Молодые и без голоса. Ждем повтора истории с Брежневой", – заявили комментаторы.
Новых участниц сочли обыкновенными. Молодые, безголосые и никакие. "Очень плохо! Но у девочек, видно, все очень хорошо, с мамой на кастинги приходят.. Это не Виа Гра. Это Ералаш! Но чуть другие девочки попадали в эту группу, глаза у них блестели по— другому, мечты, цели другие были. Они и поэтому так эффектно смотрелись. А эти — очередные".
Впрочем, фанаты группы усмотрели в смены состава иные, более приземленные причины. "Ничего удивительного. Очередные подруги Меладзе. Молодые и без голоса. Ждем повтора истории с Брежневой", – заявили комментаторы.
Новых участниц сочли обыкновенными. Молодые, безголосые и никакие. "Очень плохо! Но у девочек, видно, все очень хорошо, с мамой на кастинги приходят.. Это не Виа Гра. Это Ералаш! Но чуть другие девочки попадали в эту группу, глаза у них блестели по— другому, мечты, цели другие были. Они и поэтому так эффектно смотрелись. А эти — очередные".
В программе Урганта новая "ВИА Гра" исполнила композицию "Рикошет". Первый комментарий под клипом был закономерным: "Делаем ставки - женятся ли братья по третьему разу".
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