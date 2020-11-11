"Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра"

В смене состава Меладзе не видит ничего страшного - он считает, что частая ротация не дает коллективу зачахнуть, да и ему работать с новыми солистками интереснее. "Девушки меня вдохновляют на написание новых хитов. Когда состав долго не меняется, я чахну, теряю творческий энтузиазм. Я не могу долго работать с одним и тем же человеком, если он не является моим родственником", - рассказывает продюсер.

Впрочем, фанаты группы усмотрели в смены состава иные, более приземленные причины. "Ничего удивительного. Очередные подруги Меладзе. Молодые и без голоса. Ждем повтора истории с Брежневой", – заявили комментаторы.





Новых участниц сочли обыкновенными. Молодые, безголосые и никакие. "Очень плохо! Но у девочек, видно, все очень хорошо, с мамой на кастинги приходят.. Это не Виа Гра. Это Ералаш! Но чуть другие девочки попадали в эту группу, глаза у них блестели по— другому, мечты, цели другие были. Они и поэтому так эффектно смотрелись. А эти — очередные".