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Суперсервис: пенсионерку принесли в банк на носилках

Суперсервис: пенсионерку принесли в банк на носилках (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 марта 2021 11:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Энгельс   банк   документы   карта   носилки   почта банк   сервис   
1725
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В Энгельсе пожилую женщину пришлось нести в "Почта банк", чтобы подтвердить её личность. Теперь у многих граждан открылись глаза на "гуманность" банков.

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Метки: Энгельс   банк   документы   карта   носилки   почта банк   сервис   
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26  комментариев
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Ведь, по их словам, выезд происходит только для заключения договоров.

Ну, кто бы сомневался....
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244
Волк Тамбовский 2 минуты назад
Что приставы, что банкиры - одного поля ягоды. Не одного смелого человека не нашлось в этой подлой "вертикале трусов".
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14k
vikklu Полчаса назад
Волки позорные.
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−141
LoginNaFishkah Полчаса назад
Больше, надо ещё больше рускава мира на планету и главное постоянно писать про дедывоевали и сталиннашгерой. Тогда биомасса будет верить, что это происки капиталиста Байдена, сопеть, недовольно пыхтеть, но верить в реинкарнацию сысысэр и платить
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2k
Mellivora 59 минут назад
Капитализм. Но не доработали с клиентом,сервис надо подтянуть.
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816
Карл Такойто Час назад
А что в России долги списывают с родственников? Написано что сын набрал долгов и погиб,но ведь сын это другой человек,и бабуля к этим деньгам вообще отношения не имеет,да и с сыном допустим могла не общаться,разные же бывают отношения. Почему с неё долг списывают,что это за законы такие африканские-родоплеменные?
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36k
Вепс Карл Такойто Час назад
Если мать выступала поручителем и подписывалась в договоре то да. Если она вступала в наследство сыны то тоже да.
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36k
Вепс Час назад
*сына
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3k
Мистер Фикс Вепс Час назад
Все верно. И так во всем мире. Вступая в наследство, ты наследуешь и долги. Иной раз целесообразней отказаться от наследства, если долговой портфель наследодателя слишком велик..
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11k
Анатолий Соколов Карл Такойто 56 минут назад
долги переходят в случае получения наследства.

к примеру - у парня была машина ( купленная в кредит ) - когда тот умер машину "по наследству" оформили на бабку и потом продали. но при этом все долги, которые были на парне, так же перешли на бабку.
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6k
Pillin Alex Час назад
Это они ещё к судебным приставам не ездили...
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31k
Alex 2 часа назад
Зато кредит по ксерокопии с радостью оформят
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1k
Ertin Alex Полчаса назад
И заявление за тебя напишут. Мне так Вафля-банк в 2007 кредит навесить пытался - оформлял зарплатную карту, оставил незаполненными поля для овердрафта, чтобы не подключали.

Потом, уже перед судом, показали мне мою анкету. Там оставленные поля реально другой ручкой и абсолютно другим почерком были заполнены.

Самый смак, что я указал, что снимаю квартиру в Москве, а дальше другой рукой было проставлено, что мои расходы составляют 1.000 в мес.
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5k
sivanov1079 2 часа назад
Ваще то нотариус оформляет все нужные доки для доверенного лица. С выездом на дом. Платно. Или кто-то сэкономил, или кто-то превысил полномочия
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11k
Анатолий Соколов sivanov1079 51 минуту назад
не знаю насчёт "лежачих больных " дома - а в больнице такую доверенность подписывает главварч, т.к. это входит в его обязанности.
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6k
Летучий Мыш sivanov1079 39 минут назад
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3k
Димыч 2 часа назад
Система сгнила напрочь. Причём, если ты не обратишься с жалобой, тебя доить будут бесконечно. А про частные жилищные управляющие компании вообще молчу. Там в доле ВСЯ администрация, суды, нотариусы.
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6k
Летучий Мыш 2 часа назад
А что, долги наследуются? Почему тогда через 5 лет вдруг?
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953
Владимир Ирина Николаевна Час назад
Да, тут при в вступлении в наследство надо было считать. Принесет ли выгоду полученное, если есть отягощения.
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6k
Летучий Мыш Владимир Час назад
Так они не могли посчитать, судя по всему, потому что о кредитах не знали. Значит при вступлении в наследство эти кредиты нигде по документам не проходили что ли?
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3k
Мистер Фикс Летучий Мыш 59 минут назад
Обычно нотариус делает запросы о состоянии счета наследодателя в банки. А вот всякие микрофинансовые шараги учету не поддаются
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3k
Мистер Фикс Ирина Николаевна 51 минуту назад
Вполне возможно, что наследственное дело просто не открывалось. По положению, если в течении 6 месяцев никто не заявил права на наследство, в наследство автоматически вступает тот, кто проживал с наследодателем на момент его смерти, наследство считается принятым. Естественно, в таком случае, состояние счетов наследодателя никем не проверялось.
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6k
Летучий Мыш Мистер Фикс 37 минут назад
Интересный момент
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95
Alexander Sar 2 часа назад
ну правильно сделали в чем проблема.
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1k
rider2 Alexander Sar Час назад
Вашему цинизму нет предела.
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