Суперсервис: пенсионерку принесли в банк на носилках

74-летняя Валентина Есипова получила тяжёлый перелом бедра. Чтобы выходить женщину к ней в Энгельс переехала дочь с супругом. Но в какой-то момент бабушке заблокировали карту, на которую приходила пенсия.



Оказалось, что приставы стали списывать с пенсионерки долги её сына, который погиб 5 лет назад. Семья не знала, что он брал кредиты.



Женщине нужно было принести приставам справку, что на карту приходит пенсия, чтобы её разблокировали и не забирали все деньги в счёт долга.



Но с этого момента начался квест. Ведь на сайте "Почта банка" указано, что они выезжают на дом к малоподвижным или лежачим клиентам. Однако ради справки и подтверждения личности они отказались это делать. Ведь, по их словам, выезд происходит только для заключения договоров.



Семья Валентины Николаевны смогла получить спецтранспорт у Центра соцобслуживания Энгельского района и привезли её к финансовой организации. Далее оказалось, что кнопка для инвалидов, чтобы вызвать сотрудников оказалась в нерабочем состоянии (или муляжом).



Пенсионерку занесли в банк и поставили на стулья. Сотрудницы отделения сфотографировали её и выдали необходимые справки.