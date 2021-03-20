Суперсервис: пенсионерку принесли в банк на носилках

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В Энгельсе пожилую женщину пришлось нести в "Почта банк", чтобы подтвердить её личность. Теперь у многих граждан открылись глаза на "гуманность" банков.
74-летняя Валентина Есипова получила тяжёлый перелом бедра. Чтобы выходить женщину к ней в Энгельс переехала дочь с супругом. Но в какой-то момент бабушке заблокировали карту, на которую приходила пенсия.
Оказалось, что приставы стали списывать с пенсионерки долги её сына, который погиб 5 лет назад. Семья не знала, что он брал кредиты.
Женщине нужно было принести приставам справку, что на карту приходит пенсия, чтобы её разблокировали и не забирали все деньги в счёт долга.
Но с этого момента начался квест. Ведь на сайте "Почта банка" указано, что они выезжают на дом к малоподвижным или лежачим клиентам. Однако ради справки и подтверждения личности они отказались это делать. Ведь, по их словам, выезд происходит только для заключения договоров.
Семья Валентины Николаевны смогла получить спецтранспорт у Центра соцобслуживания Энгельского района и привезли её к финансовой организации. Далее оказалось, что кнопка для инвалидов, чтобы вызвать сотрудников оказалась в нерабочем состоянии (или муляжом).
Пенсионерку занесли в банк и поставили на стулья. Сотрудницы отделения сфотографировали её и выдали необходимые справки.
Оказалось, что приставы стали списывать с пенсионерки долги её сына, который погиб 5 лет назад. Семья не знала, что он брал кредиты.
Женщине нужно было принести приставам справку, что на карту приходит пенсия, чтобы её разблокировали и не забирали все деньги в счёт долга.
Но с этого момента начался квест. Ведь на сайте "Почта банка" указано, что они выезжают на дом к малоподвижным или лежачим клиентам. Однако ради справки и подтверждения личности они отказались это делать. Ведь, по их словам, выезд происходит только для заключения договоров.
Семья Валентины Николаевны смогла получить спецтранспорт у Центра соцобслуживания Энгельского района и привезли её к финансовой организации. Далее оказалось, что кнопка для инвалидов, чтобы вызвать сотрудников оказалась в нерабочем состоянии (или муляжом).
Пенсионерку занесли в банк и поставили на стулья. Сотрудницы отделения сфотографировали её и выдали необходимые справки.
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Ну, кто бы сомневался....
к примеру - у парня была машина ( купленная в кредит ) - когда тот умер машину "по наследству" оформили на бабку и потом продали. но при этом все долги, которые были на парне, так же перешли на бабку.
Потом, уже перед судом, показали мне мою анкету. Там оставленные поля реально другой ручкой и абсолютно другим почерком были заполнены.
Самый смак, что я указал, что снимаю квартиру в Москве, а дальше другой рукой было проставлено, что мои расходы составляют 1.000 в мес.