Актер Жигунов из-за долгов остался без квартиры

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Миллионы россиян, потерявших работу и лишившихся бизнеса, ощущают последствия экономического кризиса на собственной шкуре. Злая участь коснулась и известного "гардемарина" отечественного кино.
Сергей Жигунов, как и многие другие артисты, на собственной шкуре оценили последствия экономического кризиса. Еще в 2017 году актер взял в кредит на кинопроизводство 36 миллионов рублей. Как продюсер он надеялся, что новый проект будет успешным, а потому оставил банку в залог всю свою недвижимость: несколько земельных участков, две квартиры, загородный дом с баней.
Загородный дом Жигунова
Однако кинопроект оказался убыточным. Из-за неудач в кинопроизводстве (а последний год отечественное кино из-за пандемии пребывало в состоянии "пациент скорее мертв") актер не сумел погасить долги, и Никулинский суд Москвы постановил забрать его имущество. Жигунов уже лишился одного земельного участка за городом с домом и квартиры на улице Мосфильмовской. Последнюю оценили в 16 миллионов рублей и передали банку.
Однако даже после этого Жигунов остался должником. Ему необходимо выплатить банку еще 12,3 миллиона рублей и исполнительский сбор в 2,7 миллионов рублей.
Век живи, век учись. Многие думают, что если не выплатят ипотеку, то просто заберут квартиру, типа неприятно, но не смертельно. И никто не думает, что квартиру заберут и ты ещё должен останешься. А значит заберут и кое что ещё.— Константин Савкин (@sovenok72) February 19, 2021
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Метки: Жигунов банк долги кредит недвижимость шоу бизнес
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А вообще в посте недостаточно инфы, когда ФЛОПНУЛ его кинопроект, в каком году??
Что со второй квартирой (залоговой)?
по решению суда ушёл дом с участком??? за какие средства??
что с другими участками?
как-бы форсмажор (корона) и его следует жалеть, но и кредит не в 2020, а в 2017......
Какой-то ОГРЫЗОК инфы залили на Фишки
-если руки и мозги из жопы-вини пандемию.)))
Актеришка возомнил себя ох"енным кинодельцом и всё просрал.