Актер Жигунов из-за долгов остался без квартиры

Сергей Жигунов, как и многие другие артисты, на собственной шкуре оценили последствия экономического кризиса. Еще в 2017 году актер взял в кредит на кинопроизводство 36 миллионов рублей. Как продюсер он надеялся, что новый проект будет успешным, а потому оставил банку в залог всю свою недвижимость: несколько земельных участков, две квартиры, загородный дом с баней.