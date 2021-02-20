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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4648 постов • 647 подписчиков подписаться
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Актер Жигунов из-за долгов остался без квартиры

Актер Жигунов из-за долгов остался без квартиры (4 фото)

Автор:
20 февраля 2021 14:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жигунов   банк   долги   кредит   недвижимость   шоу бизнес   
2934
4
Миллионы россиян, потерявших работу и лишившихся бизнеса, ощущают последствия экономического кризиса на собственной шкуре. Злая участь коснулась и известного "гардемарина" отечественного кино.

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Метки: Жигунов   банк   долги   кредит   недвижимость   шоу бизнес   
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26  комментариев
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12k
sssss3 3 часа назад
Инвестор на то и инвестор, что-б рисковать. Он рискнул, не покатило.
А вообще в посте недостаточно инфы, когда ФЛОПНУЛ его кинопроект, в каком году??
Что со второй квартирой (залоговой)?
по решению суда ушёл дом с участком??? за какие средства??
что с другими участками?
как-бы форсмажор (корона) и его следует жалеть, но и кредит не в 2020, а в 2017......
Какой-то ОГРЫЗОК инфы залили на Фишки
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10k
Евгений 14 минут назад
Где то хохочут михалков с андреасяном.
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409
Сплетник 19 минут назад
То-то он экстренно развёлся с женой (Новикова) и переписал на неё 3 квартиры и дачу в Абрамцево! "Начальник контрразведки Кудасов нищий"! ("Корона Российской империи")
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2k
KL11 20 минут назад
скинемся ему на раскладушку!
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2k
Daimos 23 минуты назад
Бедняжка, как же мы теперь будем жить.
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2k
Voldometr Noname Полчаса назад
Если верить википедии то после 2017 он участвовал только в одном проекте - сериал Динозавр. Честно, не знаю сколько стоит сериал, но его крутили на ТВ и наверняка что-то отбилось. Так что мутная какая то инфа
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3k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Дома лишили, дворецкий ушел, Заворотнюк подала на развод. Отличное продолжение сериала "Моя прекрасная няня"
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2k
Mellivora 40 минут назад
Жигунов не глупый барыга, чтобы так подставится? Не верю.
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3k
Беня Ладен 47 минут назад
Как жалко его, аж плакать хочется!
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−34
Andrey Net 59 минут назад
Карма....когда с актрисой замутил и бросил детей. Скоро начнем сбор помощи ?)))
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56k
Александр Ломовицкий Час назад
горе то какое товарисчи , надо всем миром организовать благотворительный фонд для отечественного "кино" назвать его "Производителям Говнофильмов За Наш Счет" и пусть каждый вложит в него по хрену . кому насколько похер на проблемы поедателей бюджетных денег на производство говнофильмов тот пусть столько хрена и вложит.
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851
Max Александр Ломовицкий Час назад
Это как раз не тот случай. Он на СВОИ говнофильм снимал.
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56k
Александр Ломовицкий Max Час назад
все отечественное кино последних лет говно ! "наш ответ Голливуду" лять ! он не спрашивал ничего ! два годных фильма за 10 лет видел , "28 Панфиловцев" и "Балканский рубеж" в последнем если вырезать морду Куценко и предпоследнюю сцену то будет вообще шедевр.
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2k
Outcast 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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21k
Ваня 2 часа назад
да плевать...
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40k
Соломей 2 часа назад
Не "миллионы россиян, потерявших работу и лишившихся бизнеса, ощущают",а миллиарды,и триллиарды,если уж взялся писать по говноаххтарски,так уж пиши!
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Может друзья помогут,пусть к Алешке Корсаку обратиться
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4k
Ya 2 часа назад
"...несколько земельных участков, две квартиры, загородный дом с баней." очень сомнительно что всё это не стоит 36 миллионов рублей.
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1k
Albigoec 2 часа назад
На Мосфильмовской за 16? Студия до 30 кв.м.?
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30k
Alex 2 часа назад
Автор, ты хоть представляешь, сколько стоит квартира на Мосфильмовской?
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53k
pynh 2 часа назад
человек хотел заработать на отечественном кино? его нужно признать невменяемым.
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
-"(а последний год отечественное кино из-за пандемии пребывало в состоянии "пациент скорее мертв"-
-если руки и мозги из жопы-вини пандемию.)))
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
Давайте поможем бедному актеру.

Актеришка возомнил себя ох"енным кинодельцом и всё просрал.
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11
Владимир Ивин Опиум для народа 2 часа назад
Жигунов на фоне нынешних петровых-бортичей-козловских очень годный актёр, который хоть что-то внёс в российскую киноиндустрию.
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57k
Опиум для народа Владимир Ивин 2 часа назад
То-то и оно,что "на фоне".
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