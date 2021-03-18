На пляже находят кроссовки с человеческими ступнями внутри

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С 2007 года на пляжах моря Селиш, что лежит на границе между Канадой и США, люди периодически находят кроссовки с человеческими ступнями внутри — всего на сегодняшний день в этом районе была найдена 21 ступня. Долгое время ходили слухи, что на побережье орудует маньяк-расчленитель, однако спустя 14 лет ученые все-таки смогли выяснить правду.
И вот в чем оказалось дело...
И вот в чем оказалось дело...
Началось все с одного из пляжей на территории Британской Колумбии — именно там в 2007 году первый кроссовок со ступней обнаружила прогуливавшаяся вдоль берега 12-летняя девочка. Через 6 дней на соседнем пляже был найден еще один кроссовок — тоже со ступней. Людей, которым принадлежали ступни, так и не удалось установить.
Кроссовки были разными, при этом обе ступни оказались правыми, что не на шутку всполошило местные СМИ — начали поговаривать, что это может быть делом рук серийного убийцы, намеренно оставляющего таинственные следы.
Когда на следующий год посетители пляжей обнаружили еще 5 ступней, версия о маньяке стала более чем популярной. Тем не менее, никаких зацепок у полиции не было.
К 2020 году была найдена 21 ступня. За исключением одной, что была в походном ботинке, остальные были обуты в кроссовки разных цветов и фасонов. К делу, естественно, подключились и всевозможные шутники, которые раскидывали по побережью старые кроссовки с куриными костями внутри — в какой-то момент одинокий кроссовок на берегу уже стал восприниматься как нечто само собой разумеющееся.
Кроссовки были разными, при этом обе ступни оказались правыми, что не на шутку всполошило местные СМИ — начали поговаривать, что это может быть делом рук серийного убийцы, намеренно оставляющего таинственные следы.
Когда на следующий год посетители пляжей обнаружили еще 5 ступней, версия о маньяке стала более чем популярной. Тем не менее, никаких зацепок у полиции не было.
К 2020 году была найдена 21 ступня. За исключением одной, что была в походном ботинке, остальные были обуты в кроссовки разных цветов и фасонов. К делу, естественно, подключились и всевозможные шутники, которые раскидывали по побережью старые кроссовки с куриными костями внутри — в какой-то момент одинокий кроссовок на берегу уже стал восприниматься как нечто само собой разумеющееся.
Как рассказывает судмедэксперт из Службы коронеров Британской Колумбии Лора Язеджян, с 2007 года в полицию поступили сотни звонков от местных жителей, выдвигавших свои теории по поводу ступней:
«Мы выслушивали предположения о серийных убийцах или контейнерах с мигрантами на дне океана. Версии о пришельцах тоже были популярны. Еще звонили экстрасенсы и предлагали помощь».
В итоге раскрыть эту загадку помогла наука. Ученые заметили, что ступни в кроссовках были покрыты жировоском, который образуется из подгнивших мышц, кожи и костного мозга в процессе омыления, — а для этого нога какое-то время должна находиться под водой. Стало понятно, что останки принадлежат утопленникам, и им может быть много лет, поскольку покрытые жировоском конечности без доступа кислорода могут сохранятся в более-менее нормальном состоянии веками.
В ходе серии экспериментов на трупах свиней, проведенных в акватории моря Селиш, ученые установили — крабы и прочая подводная живность способны обглодать тушу до костей буквально за 4 дня.
Но почему же тогда не были съедены эти самые ступни?
Оказалось, что дело в обуви, а вернее — в пористой подошве кроссовок (и некоторых походных ботинок). Поскольку в первую очередь крабы поедают мягкие ткани вроде связок и хрящей, они перегрызали и суставы ступней, после чего из-за пузырьков в подошве кроссовки всплывали наверх.
«Мы выслушивали предположения о серийных убийцах или контейнерах с мигрантами на дне океана. Версии о пришельцах тоже были популярны. Еще звонили экстрасенсы и предлагали помощь».
В итоге раскрыть эту загадку помогла наука. Ученые заметили, что ступни в кроссовках были покрыты жировоском, который образуется из подгнивших мышц, кожи и костного мозга в процессе омыления, — а для этого нога какое-то время должна находиться под водой. Стало понятно, что останки принадлежат утопленникам, и им может быть много лет, поскольку покрытые жировоском конечности без доступа кислорода могут сохранятся в более-менее нормальном состоянии веками.
В ходе серии экспериментов на трупах свиней, проведенных в акватории моря Селиш, ученые установили — крабы и прочая подводная живность способны обглодать тушу до костей буквально за 4 дня.
Но почему же тогда не были съедены эти самые ступни?
Оказалось, что дело в обуви, а вернее — в пористой подошве кроссовок (и некоторых походных ботинок). Поскольку в первую очередь крабы поедают мягкие ткани вроде связок и хрящей, они перегрызали и суставы ступней, после чего из-за пузырьков в подошве кроссовки всплывали наверх.
Неполная карта обнаруженных на побережье ступней
Недавно судмедэксперты смогли выделить из стоп ДНК и установили некоторых владельцев. Например, походный ботинок принадлежал мужчине, пропавшему в 1985 году — по мнению полицейских, он мог сорваться в воду во время восхождения по прибрежным скалам. По той же технологии удалось установить еще восьмерых утопленников, считавшихся пропавшими без вести.
Представители полиции отмечают, что нет никакой уверенности в том, что эти люди погибли в результате несчастного случая. Они могли быть и самоубийцами, и жертвами убийств — для конкретных выводов имеющихся данных недостаточно.
Представители полиции отмечают, что нет никакой уверенности в том, что эти люди погибли в результате несчастного случая. Они могли быть и самоубийцами, и жертвами убийств — для конкретных выводов имеющихся данных недостаточно.
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"Кроссовка", а не "кроссовок"! Люди, вы же считаетесь носителями языка, ну где мозг-то, где чувство этого самого языка? Вы же не говорите "шиповок" или "бутс", очевидно же, что "шиповка", "бутса", почему же кроссовку упорно записываете в мужской род?
http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&ro=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=кроссовкиhttp://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&ro=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=кроссовки
Ну надоело это нам, взяли на лодке подплыли, кроссовок выловить, в руку беру кроссовок, а там ступня внутри гнилая и нога (кость) обглоданная рыбами в ил уходит. Ну мы просекли в чём дело, участкового вызвали, он с судмедэкспертами приехал, выловили труп. Оказался пропавший без вести местный житель находившийся в розыске с 1997 года. Ну потом проломленный череп разглядели, стало понятно, что не сам туда попал.