На пляже находят кроссовки с человеческими ступнями внутри

Началось все с одного из пляжей на территории Британской Колумбии — именно там в 2007 году первый кроссовок со ступней обнаружила прогуливавшаяся вдоль берега 12-летняя девочка. Через 6 дней на соседнем пляже был найден еще один кроссовок — тоже со ступней. Людей, которым принадлежали ступни, так и не удалось установить.



Кроссовки были разными, при этом обе ступни оказались правыми, что не на шутку всполошило местные СМИ — начали поговаривать, что это может быть делом рук серийного убийцы, намеренно оставляющего таинственные следы.



Когда на следующий год посетители пляжей обнаружили еще 5 ступней, версия о маньяке стала более чем популярной. Тем не менее, никаких зацепок у полиции не было.



К 2020 году была найдена 21 ступня. За исключением одной, что была в походном ботинке, остальные были обуты в кроссовки разных цветов и фасонов. К делу, естественно, подключились и всевозможные шутники, которые раскидывали по побережью старые кроссовки с куриными костями внутри — в какой-то момент одинокий кроссовок на берегу уже стал восприниматься как нечто само собой разумеющееся.