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На пляже находят кроссовки с человеческими ступнями внутри

На пляже находят кроссовки с человеческими ступнями внутри (4 фото)

Автор:
18 марта 2021 13:52
Метки: кроссовки   пляж   ступня   
3601
4
С 2007 года на пляжах моря Селиш, что лежит на границе между Канадой и США, люди периодически находят кроссовки с человеческими ступнями внутри — всего на сегодняшний день в этом районе была найдена 21 ступня. Долгое время ходили слухи, что на побережье орудует маньяк-расчленитель, однако спустя 14 лет ученые все-таки смогли выяснить правду.
И вот в чем оказалось дело...

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Метки: кроссовки   пляж   ступня   
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496k
Alexey Berestenko 5 часов назад
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53k
Андрей Полчаса назад
Кроссовки на пляже... В лесах на границе Смоленской и Московской областей нередко натыкался на сгнившие солдатские ботинки и головки от сапог, торчащих из болота или земли. Часто - с костями внутри. Эхо Войны...
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889
Сижу на Филиппинах 44 минуты назад
Вчера на Рен ТВ сюжет этот был - слово в слово
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14k
Мария Коненкова 2 часа назад
Похрен на сюжет.
"Кроссовка", а не "кроссовок"! Люди, вы же считаетесь носителями языка, ну где мозг-то, где чувство этого самого языка? Вы же не говорите "шиповок" или "бутс", очевидно же, что "шиповка", "бутса", почему же кроссовку упорно записываете в мужской род?
http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&ro=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=кроссовкиhttp://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&ro=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=кроссовки
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2k
Варг 2 часа назад
во как все просто оказывается, в 85 году за 4 дня отгрызли ногу местному жителю и через 30 лет выбросило на берег, т.е. там нефига не видно было что ботинок походу пару раз обогнул земной шар
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15k
Killgrave 2 часа назад
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10k
Seledochnik 2 часа назад
Было дело на рыбалке в рязанской области лет 15 назад. Рыбачили, кроссовок какой-то плавал метрах в пяти от берега в камышах, болтало течением туда-сюда, мешал поплавок закидывать.
Ну надоело это нам, взяли на лодке подплыли, кроссовок выловить, в руку беру кроссовок, а там ступня внутри гнилая и нога (кость) обглоданная рыбами в ил уходит. Ну мы просекли в чём дело, участкового вызвали, он с судмедэкспертами приехал, выловили труп. Оказался пропавший без вести местный житель находившийся в розыске с 1997 года. Ну потом проломленный череп разглядели, стало понятно, что не сам туда попал.
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2
slava 3 часа назад
а где тогда левые
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3k
Roninsamuray 3 часа назад
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6k
Игорь 5 часов назад
....И вот в чем оказалось дело... И в чем же дело?
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5k
Кирилл Игорь 4 часа назад
В ходе серии экспериментов на трупах свиней, проведенных в акватории моря Селиш, ученые установили крабы и прочая подводная живность способны обглодать тушу до костей буквально за 4 дня. Но почему же тогда не были съедены эти самые ступни? Оказалось, что дело в обуви, а вернее в пористой подошве кроссовок (и некоторых походных ботинок). Поскольку в первую очередь крабы поедают мягкие ткани вроде связок и хрящей, они перегрызали и суставы ступней, после чего из-за пузырьков в подошве кроссовки всплывали наверх.
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6k
Игорь Кирилл 4 часа назад
т.е. неизвестные (преимущественно одноногие) в массовом порядке тонули исключительно на границе США и Канады (больше кроссовки нигде не находили) - годное объяснение
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5k
Летучий Мыш Игорь 3 часа назад
Ага, а еще кроссовка пропавшего в 85м году чувака скиталась по волнам 20 лет, и за это время ни всевозможные организмы не дооблгодали кости, ни волны не смогли вытряхнуть останки из обуви. Короче, версия и прям годная
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13k
куджо 5 часов назад
Чёт скучная история
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58k
Опиум для народа 5 часов назад
Отсюда и пошла поговорка "откинуть лапти".)))
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60k
Доктор Джонс Опиум для народа 3 часа назад
И "склеить ласты"...
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