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Британец построил в саду паб в виде обувной коробки

Британец построил в саду паб в виде обувной коробки (5 фото)

Автор:
09 ноября 2020 16:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: адидас   англия   великобритания   кроссовки   паб   паб в саду   
906
5

Фанат фирмы Adidas построил уникальную «холостяцкую берлогу» в виде коробки из-под обуви — как раз к новому карантину.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: адидас   англия   великобритания   кроссовки   паб   паб в саду   
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4  комментария
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1k
Konradini 49 минут назад
Британец построил в саду паб в виде обувной коробки
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675
Денис Ануфриев Час назад
Почта России,блин
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1k
Andrey 2 часа назад
почти 600к за сарай, и похоже без фундамента, офигеть
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5k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
А-а-адид-а-с - Три полоски. Я пойду, я пойду и зайду - выпью виски. (Старые песни о новом)
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