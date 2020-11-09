Британец построил в саду паб в виде обувной коробки

Фанат фирмы Adidas построил уникальную «холостяцкую берлогу» в виде коробки из-под обуви — как раз к новому карантину.
Как вы уже могли догадаться, Джон Кларк — большой любитель кроссовок Adidas. Настолько, что его коллекция насчитывает 150 пар. И недавно 50-летний мужчина добавил в нее 151 коробку из-под обуви Adidas Originals — в виде личного паба в саду.
В интервью LADbible Джон рассказал, что вдохновило его построить первый в Стокпорте, а то и в мире, паб в виде обувной коробки.
«Мы заменили им старый игровой домик, в котором дети играли в детстве, но, конечно, сейчас им уже 20 и 22 года соответственно. На самом деле, это идея, которая возникла в изоляции — тогда никто из нас не мог пойти в паб. И тогда дети сказали: «Что ж, построим собственный — если это [карантин] повторится, быстро оно не закончится», и, о чудо, мы только что закончили — как раз ко второму карантину».
«Я заказал его у местного подрядчика — парня, который строит бары в саду», — продолжил Джон. — «Он спроектировал его, и сначала это должна была быть обычная серая пристройка сбоку от дома. Но когда он нарисовал ее, она показалась мне похожей на коробку из-под обуви. И я подумал — а почему бы и нет?».
«Solebox Bar» обошелся Джону в 5000 фунтов стерлингов (500 000 рублей), и еще 700 фунтов ушло на отделку (70 000 рублей), причем Джон работал сам, чтобы убедиться, что дизайн максимально приближен к Originals.
«Я покрасил его снаружи — подобрал точно такой же синий цвет, как на коробке, и сам же выполнил все надписи, полоски, а также этикетку на передней стороне», — сказал он.
Но что такого особенного в кроссовках Adidas?
«Должно быть, это из детства, когда я рос в 80-х. Повсюду были яркие кроссовки, футбольная культура, и раньше я активно следил за футболом. Когда я был ребенком, я не мог себе их позволить, поэтому думал, что однажды, когда стану старше, я смогу их себе позволить, и теперь, когда мои дети вроде как выросли, для меня это своего рода увлечение. Я коллекционирую кроссовки последние десять лет или около того. У нас у всех есть хобби, не так ли? Мое, к сожалению — коллекционировать кроссовки».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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