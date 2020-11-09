Британец построил в саду паб в виде обувной коробки

«Мы заменили им старый игровой домик, в котором дети играли в детстве, но, конечно, сейчас им уже 20 и 22 года соответственно. На самом деле, это идея, которая возникла в изоляции — тогда никто из нас не мог пойти в паб. И тогда дети сказали: «Что ж, построим собственный — если это [карантин] повторится, быстро оно не закончится», и, о чудо, мы только что закончили — как раз ко второму карантину».

«Я заказал его у местного подрядчика — парня, который строит бары в саду», — продолжил Джон. — «Он спроектировал его, и сначала это должна была быть обычная серая пристройка сбоку от дома. Но когда он нарисовал ее, она показалась мне похожей на коробку из-под обуви. И я подумал — а почему бы и нет?».