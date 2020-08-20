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На что женщины обращают внимание в первую очередь при знакомстве с мужчиной?

На что женщины обращают внимание в первую очередь при знакомстве с мужчиной? (6 фото)

Автор:
20 августа 2020 11:03
Сообщество : Юмор
Метки: кроссовки   мужская обувь   первое впечатление   прикол   этикет   
1499
6
Говорят, что в первые 20 секунд женщины решают, будут ли у них отношения с тем или иным мужчиной. Так что же нужно, чтобы произвести хорошее первое впечатление? На что женщины обращают внимание в первую очередь при знакомстве с мужчиной? Один из вариантов - это обувь.

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Метки: кроссовки   мужская обувь   первое впечатление   прикол   этикет   
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7  комментариев
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16k
babuby 42 минуты назад
Это показатель не чистоплотности и ответственности, а эбанутости! Такой и ребёнка убьёт, за царапину от велика на его любимом авто!
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−21
And Pop 17 минут назад
Конечно показатель - сказал фермер
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1k
Alphyn 23 минуты назад
Ппц, это же просто обувь. Купил в своё время Нью Баланс английские, те что вроде ручной работы или как их рекламируют. Ходил в любое время и жалости особой не испытывал. Испортились за сезон, вернулся к привычным адидасам, третий сезон, вид тот же, кроме заломов. Но лучше заломы на обуви, чем вместо мозга.
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8k
alexis Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Франц Лефорт 40 минут назад
Точно такой же показатель,как и у женщин!
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5k
z0_0b 48 минут назад
Такую статью можно и про трусы написать
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