Говорят, что в первые 20 секунд женщины решают, будут ли у них отношения с тем или иным мужчиной. Так что же нужно, чтобы произвести хорошее первое впечатление? На что женщины обращают внимание в первую очередь при знакомстве с мужчиной? Один из вариантов - это обувь.

0 Почему-то в интернете очень много тем посвящено именно мужской обуви. Мол, если хорошая, дорогая и чистая, то с ее владельцем смело можно вступать в отношения. Но так ли это? Вот примеры того, когда мужчина больше ценит свои кроссовки!

1. В Китае парень снял кроссовки, чтобы не было заломов, делая предложение девушке 0 Источник: