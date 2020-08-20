Говорят, что в первые 20 секунд женщины решают, будут ли у них отношения с тем или иным мужчиной. Так что же нужно, чтобы произвести хорошее первое впечатление? На что женщины обращают внимание в первую очередь при знакомстве с мужчиной? Один из вариантов - это обувь.
Почему-то в интернете очень много тем посвящено именно мужской обуви. Мол, если хорошая, дорогая и чистая, то с ее владельцем смело можно вступать в отношения. Но так ли это? Вот примеры того, когда мужчина больше ценит свои кроссовки!
1. В Китае парень снял кроссовки, чтобы не было заломов, делая предложение девушке
2. Аккуратный
3. Бережливый какой
4. Свадьба свадьбой, а кроссовки должны быть чистыми
А вы как думаете, обувь - это показатель чистоплотности и ответственности мужчины?
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