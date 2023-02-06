Люди-страусы: загадочное племя клешненогих, считающих себя посланцами с Марса

Племена странных клешненогих упоминались ещё учёными древности. Но они относились больше к категории мифов и легенд типа русалок и кентавров. До XIX века, когда исследователь Поль де Шайю не упомянул в своих заметках людей-страусов после поездки в Африку. Туземцы, несмотря на специфическую физиологию, гоняли как антилопы и лазили по деревьям не хуже обезьян.

Веком позднее англичанин Бастер Филипс опубликовал заметку о необычных ребятах вадома, которых он обнаружил в Зимбабве. Они лазили по деревьям в поисках плодов, ловко перепрыгивая с ветки на ветку. Увидев постороннего, быстро скрылись, оставив на земле только отпечатки ног, похожие на страусиные.

За ним потянулись другие, и информация о племени стала публиковаться в научных изданиях и прессе. Общественность обвиняла светил науки в фальсификации, ведь подделать фото – это дело техники. Нужны доказательства.

Чтобы расставить все точки и собрать доказательства, в 1971 году в Африку отправили специальную экспедицию. Сапади встретили европейцев пафосным заявлением, что они, дескать, и не люди в полном смысле. А потомки поселенцев с Марса.