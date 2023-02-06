Люди-страусы: загадочное племя клешненогих, считающих себя посланцами с Марса

Белые люди говорят, что африканцы для них абсолютно одинаковые, как выточенные по одной болванке. Никакой индивидуальности, особенно когда речь идёт о небольших племенах Африки.
Правда, некоторые ребята очень любят тату, другие затачивают зубы. А представители этого племени стоят особняком. Их часто называют люди-страусы (сапади на местном наречии) из-за необычного строения стопы, на которой всего два пальца – большой и мизинец, разросшиеся до невероятных размеров. А остальные три отсутствуют. Официальное название племени – вадома.
Племена странных клешненогих упоминались ещё учёными древности. Но они относились больше к категории мифов и легенд типа русалок и кентавров. До XIX века, когда исследователь Поль де Шайю не упомянул в своих заметках людей-страусов после поездки в Африку. Туземцы, несмотря на специфическую физиологию, гоняли как антилопы и лазили по деревьям не хуже обезьян.
Веком позднее англичанин Бастер Филипс опубликовал заметку о необычных ребятах вадома, которых он обнаружил в Зимбабве. Они лазили по деревьям в поисках плодов, ловко перепрыгивая с ветки на ветку. Увидев постороннего, быстро скрылись, оставив на земле только отпечатки ног, похожие на страусиные.
За ним потянулись другие, и информация о племени стала публиковаться в научных изданиях и прессе. Общественность обвиняла светил науки в фальсификации, ведь подделать фото – это дело техники. Нужны доказательства.
Чтобы расставить все точки и собрать доказательства, в 1971 году в Африку отправили специальную экспедицию. Сапади встретили европейцев пафосным заявлением, что они, дескать, и не люди в полном смысле. А потомки поселенцев с Марса.
К слову, репутацию страусоногие вадома среди других племён заработали такую себе. Они проводят диковатые обряды, которые даже видавших виды соседей вгоняют в ступор. К примеру, во время регулярных молитв и обращений к духам закапывают друг друга в песок. Поэтому сапади считаются колдунами и чародеями.
При этом деформированные ступни встречаются не у всех африканцев, а примерно у четверти племени. Исследования показали, что остальные три пальца есть. Просто они в зачаточном состоянии и очень деформированы. Зато этот недостаток с лихвой компенсируют большой и мизинец, вырастающие до размеров примерно 15 и 10 см соответственно. Научное название болячки – эктродактилия.
После проведения анализа ДНК представителей племени учёные всё же удивились. Дело в том, что ген, отвечающий за деформированную ступню, доминантный. То есть если он имеется у отца или матери, то ребёнок гарантированно родится с ногами-клешнями.
Но откуда он появился у сапади? Единственное более или менее разумное объяснение – его когда-то принесла пришлая женщина, потомки которой в связи с закрытостью и малочисленностью племени стали вступать друг с другом в близкородственные связи и закрепили сломанный ген. Теперь сапади делают это специально, чтобы поддерживать избранность.
Вреда здоровью физическая аномалия не наносит. То есть вымирание племени в связи с мутациями не грозит. Тем более что бегать на своих клешнях страусолапые ухитряются очень быстро, да ещё и используют их для лазания по деревьям.
В последнее время малочисленные популяции граждан с нестандартными конечностями зафиксированы уже в Ботсване и Замбии. Так что не стоит слишком удивляться, если в маршрутке кто-то попросит передать за проезд, протянув монеты в необычной двупалой лапке. Интеграция, однако, и никуда от этого не убежишь, даже на страусиных ногах.
Источник:
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Вот мутация и закрепилась.