Спи спокойно, здоровяк: последний бой вожака слоновьего стада

В национальный парке Пиланесберг в ЮАР, члены туристической группы стали свидетелями последней схватки некогда грозного и несокрушимого вожака слоновьего стада по кличке Мавусо.
Члены нескольких туристических групп запечатлели последние часы жизни ранее несокрушимого вожака слоновьего стада по кличке Мавусо.
Йохан Теуниссен, регулярно посещающий парк, поделился сценами из жизни Мавусо, которого привезли сюда в 1998 году и прозвали нежным гигантом из-за его трепетного отношения к туристическим автомобилям.
Затем Эшли Энслин, владелица частного собачьего парка и её муж Колин запечатлели столкновение слонов, в результате которого вожак стада уступил место молодому конкуренту и в конечном итоге упал, и не смог подняться.
Йохан Теуниссен, регулярно посещающий парк, поделился сценами из жизни Мавусо, которого привезли сюда в 1998 году и прозвали нежным гигантом из-за его трепетного отношения к туристическим автомобилям.
Затем Эшли Энслин, владелица частного собачьего парка и её муж Колин запечатлели столкновение слонов, в результате которого вожак стада уступил место молодому конкуренту и в конечном итоге упал, и не смог подняться.
31-летний коммерсант Хельгардт Преториус посетил парк 10 сентября и запечатлел сцену прощания стада со своим вожаком, а затем трапезу львиного прайда.
«Печально видеть такое некогда могущественное животное, которое теперь превратилось в ничто. Наше наблюдение закончилось тем, что львы ушли в поисках тени для отдыха и остановились в нескольких метрах от нас», - написал в комментарии турист и подвёл итог жизни слона Мавусо.
«Печально видеть такое некогда могущественное животное, которое теперь превратилось в ничто. Наше наблюдение закончилось тем, что львы ушли в поисках тени для отдыха и остановились в нескольких метрах от нас», - написал в комментарии турист и подвёл итог жизни слона Мавусо.
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