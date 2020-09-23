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Спи спокойно, здоровяк: последний бой вожака слоновьего стада

Спи спокойно, здоровяк: последний бой вожака слоновьего стада (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 08:34
Сообщество : Животные
Метки: африка   гибель   животные   слон   схватка   юар   
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В национальный парке Пиланесберг в ЮАР, члены туристической группы стали свидетелями последней схватки некогда грозного и несокрушимого вожака слоновьего стада по кличке Мавусо.

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Метки: африка   гибель   животные   слон   схватка   юар   
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2k
ваня панкин 42 минуты назад
увы, потому что жизнь скоротечна...
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180k
MASK 5 минут назад
Акела промахнулся....
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Picard

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