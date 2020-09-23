Спи спокойно, здоровяк: последний бой вожака слоновьего стада

Члены нескольких туристических групп запечатлели последние часы жизни ранее несокрушимого вожака слоновьего стада по кличке Мавусо.



Йохан Теуниссен, регулярно посещающий парк, поделился сценами из жизни Мавусо, которого привезли сюда в 1998 году и прозвали нежным гигантом из-за его трепетного отношения к туристическим автомобилям.



Затем Эшли Энслин, владелица частного собачьего парка и её муж Колин запечатлели столкновение слонов, в результате которого вожак стада уступил место молодому конкуренту и в конечном итоге упал, и не смог подняться.