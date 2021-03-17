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Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент

Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент (5 фото)

Автор:
17 марта 2021 20:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: диапазон   звуки   слух   слуховой аппарат   флешмоб   частота   эксперимент   
3740
5
С возрастом способность человека воспринимать некоторые звуки существенно снижается. В частности, писк с частотой колебаний 17 кГц слышат только люди до 25 лет или чуть старше. По крайней мере, судя по эксперименту, некая доля правды в этом утверждении есть.
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Метки: диапазон   звуки   слух   слуховой аппарат   флешмоб   частота   эксперимент   
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4k
Tatyana 4 часа назад
Я не знаю, что со мной, но я даже видео не вижу
. Возраст
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688
zu4ara 12 минут назад
белый шум...
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9k
Бендер Родригес zu4ara 10 минут назад
Шшшшшшшш шшшшшшшш шшшшшшшшшшщщшшшщшшшшшш...
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688
zu4ara Бендер Родригес 8 минут назад
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9k
Бендер Родригес zu4ara 4 минуты назад
Твм еще можно так :
Шшшшшшшшш к щщщшшшшшшщщщшшшшшщ...
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9k
Бендер Родригес 2 минуты назад
В момент переключения канала
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5k
Летучий Мыш 13 минут назад
Таакс, плюсы и минусы данного топика выглядят как перекличка молодых и старперов
Ну или владельцев хороших/плохих колонок
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1k
AlterRusse Полчаса назад
За 40 и прекрасно слышу писк.
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20k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
А где звуковая дорожка? В посте ничего нет!
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4k
Константин Безумов 36 минут назад
Интересно, значит на ежегодной медкомиссии у лора мне 18 килогерц не включают?
Что же я тогда исправно слушаю каждую медкомиссию?
38 лет уже мне
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1k
Сильвио Мануэль 55 минут назад
Хз.. мне 41, слышу писк на телефоне
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2k
Дмитрий Час назад
мне 38 в затычках нонейм, я ничего не слышу, в проводных маршал, все прекрасно слышно, писк противный.
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568
vetallica Час назад
говорили мне не выкручивать громкость в наушниках
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3k
Собака-улыбака! Час назад
Мне 42, это звук слышу. Затычки Xiaomi Air 2 pro. Я мало того что этот звук отлично слышу, в обычной жизни я еще более высокие частоты слышу, а они даже повыше этой частоты. Какие-то мозговые импульсы. Вот правда фигово, что полной тишины никогда не слышу.
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−13
vova old Час назад
всё просто телефон или компьютер просто не может передать звук.
20000 ГГц слышат только люди дети и больные астмы давно известно во всех книжках написано кто-то из тик-тока увидел книжку. много чего есть например 40 лет остается только половина вкусовых рецепторов по сравнению с 20 поэтому старости всё не вкусно
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175
Сергей Час назад
мне за 40. Слышу. Акустика SONY GTX - XB60. Меломаны говорят, что качество звука на этой колонке ниже среднего.
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7k
Hocico 2 часа назад
35+, звук прекрасно слышен, правда, особо мерзким его не назвать, что-то на стрекотание какое-то похоже
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2k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Я глухой, мне *похуй.
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3k
Мистер Фикс 2 часа назад
Что-то еле слышное как будто свистит
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Начнём с того. что 99% дешевых колонок и динамиков например ноута это просто не способны воспроизвести! Так, что те кто не услышал ни чего, не отчаивайтесь. Возможно ваши динамики не могут этот звук нормально просвистеть.
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64
SUPPLY24.ONLINE Андрей Крылов 2 часа назад
На ноуте пробовал тоже все слышно. Поменяйте ноут))
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64
SUPPLY24.ONLINE 2 часа назад
40+ все слышно ))правда и акустика не логитеч
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1k
Александр 2 часа назад
Ну пипец!!! Открыта очередная омерика и изобретен очередной лисапэд!!! АБАЛДЕТЬ!! кто-бы мог подумать?!!
К слову, мой сын слышит как работает шумодав на нифига не дешевых Зенхайзерах, но он музыкант. И что, мне теперь пост на фишках об этом запилить? Это ж очевидные вещи, особенно, если речь о возрасте...
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Не слышу. (( Старость подкралась незаметно. Хотя, что утешает, может качество аппаратуры (колонок) фиговое.
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9k
Бендер Родригес 2 часа назад
Проверку слуха надо делать на поверенном оборудовании, а не в интернетах на китайских смартфрнах. Первое:звук оцифрован, это ведет к искажению и потерям при АЦП преобразовании, да к тому же еще и сжат, что то же приводит к потерям, далее происходят потери и искажения при обратном преобразовании ЦАП,эти искажения не большие, в пределах 3-5 Герц, но всë же..Ну и второе, уже весомое: Надо учитывать, что есть такой параметр у всех динамиков - динамический диапазон, у всякого китайского го*на он очень маленький, и некоторое китайское г*но не в состоянии воспроизвести звук в 17КГц, реально ваш динамик будет выдавать в районе 15-15.5 КГц, что вполне соответствует возможностям уха у 45+ возраста. Так что не обольщайтесь, что сейчас слышите писк в динамике. Это не уши у вас, как у 25 летнего, это просто китайское г*но не справляется.
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21k
weiter 2 часа назад
Я слышу, значит и я такой молодой, и юный отряд впереди.
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