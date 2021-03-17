Известно, что среднестатистический человек может воспринимать акустические волны в диапазоне от 16 до 20 000 Гц. Однако, чем люди становятся старше, тем слышат меньше. По крайней мере, звуки с частотой до 17 кГц после 25 лет воспринимаются значительно хуже, а после 40 лет человек чаще всего и вовсе их не слышит.