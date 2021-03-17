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С возрастом способность человека воспринимать некоторые звуки существенно снижается. В частности, писк с частотой колебаний 17 кГц слышат только люди до 25 лет или чуть старше. По крайней мере, судя по эксперименту, некая доля правды в этом утверждении есть.
Известно, что среднестатистический человек может воспринимать акустические волны в диапазоне от 16 до 20 000 Гц. Однако, чем люди становятся старше, тем слышат меньше. По крайней мере, звуки с частотой до 17 кГц после 25 лет воспринимаются значительно хуже, а после 40 лет человек чаще всего и вовсе их не слышит.
Некоторое время назад в одной из соцсетей появилось видео, в котором его автор предлагает послушать аудиодорожку. По его описанию, услышать этот звук смогут люди младше 25 лет.
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После этого пользователи соцсетей решили на своей шкуре проверить теорию и стали слушать аудиодорожку вместе со своими возрастными родственниками.
Разумеется, способность слышать писк не исчезала сразу же по достижению 25 лет, и среди тех, кто морщился от надоедливого звука, встречались люди и постарше, однако пенсионеры чаще всего недоумевали: может, их разыгрывают?
Разумеется, способность слышать писк не исчезала сразу же по достижению 25 лет, и среди тех, кто морщился от надоедливого звука, встречались люди и постарше, однако пенсионеры чаще всего недоумевали: может, их разыгрывают?
В то время как подростки и молодые люди закрывали уши, силясь укрыться от визга, их более взрослые родственники сохраняли олимпийское спокойствие, не понимая, зачем слушать тишину.
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Шшшшшшшшш к щщщшшшшшшщщщшшшшшщ...
Что же я тогда исправно слушаю каждую медкомиссию?
38 лет уже мне
20000 ГГц слышат только люди дети и больные астмы давно известно во всех книжках написано кто-то из тик-тока увидел книжку. много чего есть например 40 лет остается только половина вкусовых рецепторов по сравнению с 20 поэтому старости всё не вкусно
К слову, мой сын слышит как работает шумодав на нифига не дешевых Зенхайзерах, но он музыкант. И что, мне теперь пост на фишках об этом запилить? Это ж очевидные вещи, особенно, если речь о возрасте...