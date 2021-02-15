"Акелла промахнулся!": какую фразу из мультика или кино можно сказать после неудачного секса

В Твиттере запустили новый флешмоб. Теперь интернет-пользователи пытаются охарактеризовать не самый удачный секс, подобрав фразу из знакомых всем анимационных и художественных фильмов.
Пользовательница Твиттера запустила новый флешмоб, который понравился ее подписчикам.
Оказалось, что цитаты из мультиков и художественных фильмов, замечательно подходят, чтобы рассказать о неудачном сексе.
Не правильно ты, Дядя Федор, колбасу держишь)))— Игорь@DHP_Forever ПНР(Д) (@DHPForever1) February 15, 2021
Вот тебе пальто, Базин, и мечтай о чём-нибудь высоком!— Нефёдов Дмитрий (@Diman77768) February 14, 2021
«Курьер»
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