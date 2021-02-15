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"Акелла промахнулся!": какую фразу из мультика или кино можно сказать после неудачного секса

"Акелла промахнулся!": какую фразу из мультика или кино можно сказать после неудачного секса (15 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 12:35
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   мультфильм   приколы   смешно   соцсети   фильм   флешмоб   
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В Твиттере запустили новый флешмоб. Теперь интернет-пользователи пытаются охарактеризовать не самый удачный секс, подобрав фразу из знакомых всем анимационных и художественных фильмов.

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Метки: Юмор   мультфильм   приколы   смешно   соцсети   фильм   флешмоб   
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33  комментария
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6k
Дмитрий Данилов 4 часа назад
Боже, какая чушь...
Все что вспомнили, все запихали.
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5k
Эх, Вася, Вася 41 минуту назад
Не царское это дело в п..де ковыряться.
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7k
Alex Djeff 52 минуты назад
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195
bylbatarasich Час назад
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195
bylbatarasich Час назад
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195
bylbatarasich 2 часа назад
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17k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
В продолжение темы.
- Какая фраза может быть и замечанием в школьном дневнике, и названием порнофильма?
- «Орал на уроке»
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527
Миша 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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5k
Nikolay 4 часа назад
«Маловата, понимаешь… Маловата будет!» © Падал прошлогодний снег
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1k
zenon 4 часа назад
Это же надо такое придумать, ещё стоять и топтаться на этом с умным выражением ушей.
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993
Мистер Робот 4 часа назад
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42k
Татьянин день 4 часа назад
Всё новое - это хорошо забытое старое !
Берём любой заголовок из газеты и .... оба-на ... вот вам и обозначение любого полового акта .
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−61
ilisonili 4 часа назад
Что значит неудачный секс? Какая то западная пропаганда пластмассовых отношений, где секс может быть удачным или неудачным.

Бл%дь, он может только состояться и не состояться, имбецилы!
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2k
Ivan ilisonili 3 часа назад
Чувак, мне искренне тебя жаль! Секс-один из базовых мотиваторов поступков. И один из базовых источников удовольствия.
Про еду тоже можно сказать: съедобно или нет, но съедобное может горчить, острить, пахнуть плохо. А может быть блюдом мишленовского уровня. А может и пирожком на вокзале, от которого пронесет...
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17k
Ватаку Накомоде ilisonili 2 часа назад
Не думал что придётся объяснять очевидные вещи... неудачный это когда секс по факту состоялся, но до оргазма не дошло. То есть потыкал в бабу, но потом в процессе орудие труда упало (по разным причинам).
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2k
Ivan Ватаку Накомоде 2 часа назад
Или наоборот, оргазм совершился на первом фрикционном движении.
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70k
Смешная собачка. 4 часа назад
Что такое неудачный секс?.. отсутствие эякуляции?.. Ничего не понял..
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45k
Albert GER Смешная собачка. 4 часа назад
Это секс без должного уважения)))
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−23
Denis 4 часа назад
А неудачный это как стесняюсь спросить
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5k
Алексей Васильев 4 часа назад
Хорошо подойдут фразы из "Вовка в тридевятом царстве":
- Че она такая липкая?
- И так сойдет.
- Че это такое то? Черное...
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2k
Leo 4 часа назад
... смотря какой секс считать неудачным
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2k
Ivan Leo 4 часа назад
Ну, если в темном переулке, рядом с баром "Голубая Устрица" тебя держать 5 крепких бородатых мужиков в коже, то при таком раскладе неудачный секс-это состоявшийся!
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5k
Алексей Васильев 4 часа назад
После неудачного секса: "Он подсыпал вам в смазку алмазную пыль. Придется смазку менять" (Тайна третье планеты).
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2k
Ivan 4 часа назад
Карлсон: Малыш, ты меня придушишь окончательно, совесть у тебя есть?

Ой, ты мне всю шею отсидел.
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Комментарий удален. Причина: флуд
40k
2k
Ivan 4 часа назад
Эх, малыш-малыш...
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