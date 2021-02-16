В попытке найти ответ на глупый, но интересный вопрос о том, почему пингвины не живут на Северном полюсе, основной версией будет невозможность покинуть свой континент и перенести высокую – более +20 градусов температуру. Так ли это в действительности?
Версия не поражает глубиной логики, поскольку те же австралийские и африканские пингвины от жары не страдают и живут вполне себе нормальной полноценной жизнью.
Но, видимо, этот вопрос очень уж будоражил ученые умы. И в середине прошлого века было принято решение отправить несколько различных видов пингвинов на постоянное место жительства на побережье Норвегии. Инициатива исходила от норвежского исследователя Ларса Кристенсена, который предположил, что условия жизни для них вполне приемлемые, пищи достаточно.
Это так, как и достаточное количество корма. Однако коренное население Севера тоже оценило новых соседей и стало активно искать пингвиньи яйца, вылавливать и поедать птенцов и взрослых птиц.
Еще один немаловажный нюанс: на основной источник питания – рыбу на северных территориях уже есть предостаточно желающих. И делиться с «понаехавшими» сотни видов птиц попросту не захотели.
Поэтому ответ на поставленный выше вопрос прост и очевиден: пингвины изначально прошли свой путь эволюции на юге, а не на севере. Там они чувствуют себя комфортно, гнездятся на твердой поверхности, выживают в условиях малого количества наземных хищников. И вполне довольны жизнью. Факторов, которые могли бы заставить тысячи черно-белых птиц сбиться в стаи и отправиться на покорение севера, нет. По крайней мере, пока.
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Бескры лая гага рка[3] (лат. Pinguinus impennis) крупная нелетающая птица семейства чистиковых[4], вымершая в середине XIX века. Она являлась единственным современным представителем рода Pinguinus. Бескрылая гагарка выводила потомство на скалистых, изолированных островах Северной Атлантики с удобными подходами к океану и обилием пищи. В поисках пищи большую часть времени бескрылые гагарки проводили в северных водах Атлантического океана, охватывавших Новую Англию, часть Испании, восточную Канаду, Гренландию, Исландию, Фарерские острова, Норвегию, Ирландию и Великобританию.