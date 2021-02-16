FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9746 постов • 1197 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Чем Северный полюс не приглянулся пингвинам в качестве ПМЖ?

Чем Северный полюс не приглянулся пингвинам в качестве ПМЖ? (2 фото)

Автор:
16 февраля 2021 11:56
Сообщество : Животные
Метки: жизнь   необходимость   пингвин   почемучка   птица   северный полюс   условия   эксперимент   
687
2

В попытке найти ответ на глупый, но интересный вопрос о том, почему пингвины не живут на Северном полюсе, основной версией будет невозможность покинуть свой континент и перенести высокую – более +20 градусов температуру. Так ли это в действительности?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: жизнь   необходимость   пингвин   почемучка   птица   северный полюс   условия   эксперимент   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
137
Активная Жизнь 46 минут назад
Мда, интересный эксперимент! Загадка даже есть такая "Скажите - почему белый медведь не может съесть пингвина?" ))) И кстати говоря далеко не все могут ответить на этот вопрос)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
35
Юрий 2 минуты назад
Особенно умиляет, когда в мультиках показывают детям пингвинов и белых мишек вместе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
BuG 7 минут назад
Да просто ветра там всегда встречные - не могут против него лететь долго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
734
Лучший Друг 11 минут назад
На севере был свой пингвин, в честь которого южного, собственно, и назвали.

Бескры лая гага рка[3] (лат. Pinguinus impennis) крупная нелетающая птица семейства чистиковых[4], вымершая в середине XIX века. Она являлась единственным современным представителем рода Pinguinus. Бескрылая гагарка выводила потомство на скалистых, изолированных островах Северной Атлантики с удобными подходами к океану и обилием пищи. В поисках пищи большую часть времени бескрылые гагарки проводили в северных водах Атлантического океана, охватывавших Новую Англию, часть Испании, восточную Канаду, Гренландию, Исландию, Фарерские острова, Норвегию, Ирландию и Великобританию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
zlopisec 50 минут назад
Для чистоты эксперимента следовало, для начала, уничтожить коренное население....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото) Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото) Как пингвины получили свое название? Как пингвины получили свое название? Заботливый папаша во фраке Заботливый папаша во фраке Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми домами Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми домами 15 фото счастливчиков в самый радостный день их жизни 15 фото счастливчиков в самый радостный день их жизни Необычные подземные жилища китайцев Необычные подземные жилища китайцев
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29213



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
3
143
Гражданская позиция в стишках-пирожках
США укрепили флот Украины надувными лодками
1
251
США укрепили флот Украины надувными лодками
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Удивите вашу вторую половинку! Фондан “Красный бархат”// Рецепт шоколадного фондана
3
17
Удивите вашу вторую половинку! Фондан “Красный бархат”// Рецепт шоколадного фондана
Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото)
Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Маркетинг, уровень: БОГ
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#прикол#Россия#автомир#навальный#кино#позитив#Разное#аварии
#фото#интересно#интересное#природа#дтп#автомобили#люди#сша#кот#криминал
#животные#история#подборка#картинки#приколы#знаменитости#новости#прикольные#медицина#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться