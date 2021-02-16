Но, видимо, этот вопрос очень уж будоражил ученые умы. И в середине прошлого века было принято решение отправить несколько различных видов пингвинов на постоянное место жительства на побережье Норвегии. Инициатива исходила от норвежского исследователя Ларса Кристенсена, который предположил, что условия жизни для них вполне приемлемые, пищи достаточно.

Это так, как и достаточное количество корма. Однако коренное население Севера тоже оценило новых соседей и стало активно искать пингвиньи яйца, вылавливать и поедать птенцов и взрослых птиц.

Еще один немаловажный нюанс: на основной источник питания – рыбу на северных территориях уже есть предостаточно желающих. И делиться с «понаехавшими» сотни видов птиц попросту не захотели.

Поэтому ответ на поставленный выше вопрос прост и очевиден: пингвины изначально прошли свой путь эволюции на юге, а не на севере. Там они чувствуют себя комфортно, гнездятся на твердой поверхности, выживают в условиях малого количества наземных хищников. И вполне довольны жизнью. Факторов, которые могли бы заставить тысячи черно-белых птиц сбиться в стаи и отправиться на покорение севера, нет. По крайней мере, пока.