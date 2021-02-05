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В Индии засняли редчайшего чёрного леопарда

В Индии засняли редчайшего чёрного леопарда (10 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 21:20
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   леопард   природа   фото   хищники   
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Анураг Гаванде (Anurag Gawande) - 24-летний фотограф дикой природы родом из Индии. Он уже несколько лет снимает диких животных, а недавно ему во второй раз посчастливилось увидеть черного леопарда, и даже снять видео. Встретить этих хищников в дикой природе - большая редкость, ведь в мире обитает лишь две тысячи таких особей.

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   леопард   природа   фото   хищники   
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SolomonA 2 часа назад
С каких пор черный леопард стал редким? Багиру помните - черный леопард! Черная пантера и леопард - это один биологический вид. В одном помете могут рождаться как черные, так и пятнистые котята. У молодых черных пантер просматриваются пятна, как у леопарда.
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Лучший Друг SolomonA 2 часа назад
Меланизм это рецессивная мутация. Проявляется достаточно редко в роде пантер, в основном у леопарда, но есть чёрные тигры, львы и ягуры.

Чёрная окраска пантер является проявлением меланизма, вызванного мутацией гена[1]. Примером сильного распространения мутации, которая приводит к меланизму, в популяции кошачьих, является популяция леопарда на территории Малайзии, где около 50 % животных имеют чёрную окраску. Вообще среди больших кошек меланизм обычно является более распространённым в тех популяциях, которые живут в плотных лесах при условии недостатка освещения тёмные животные здесь являются менее заметными, чем на открытой местности, что облегчает им выживание.

Шкура чёрной пантеры не идеально чёрная, на ней в большей или меньшей степени всегда видны проступающие пятна. Э. П. Джи в своей книге «Дикие животные Индии» писал, что встречаются даже особенные «недопантеры», у которых чёрные пятна хорошо видны на светлом шоколадном фоне[2].

Кроме цвета окраса чёрные и пятнистые особи леопардов и ягуаров ничем не отличаются, свободно скрещиваются и дают плодовитое потомство. Детеныши от таких пар могут быть самые разные и пятнистые, и чёрные. Но последнее встречается реже, потому что ген чёрного цвета рецессивный и часто подавляется геном пятнистости.

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