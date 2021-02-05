В Индии засняли редчайшего чёрного леопарда

Индиец Анураг Гаванде поймал этого редкого красавца в объектив во время сафари по индийскому парку дикой природы Тадоба Эндхари. Хотя он встретил черного леопарда уже во второй раз, его чувства в этот момент были "такими же трепетными", как и в первый. В этот раз парень даже успел заснять видео с редким хищником.