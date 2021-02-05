В Индии засняли редчайшего чёрного леопарда

Анураг Гаванде (Anurag Gawande) - 24-летний фотограф дикой природы родом из Индии. Он уже несколько лет снимает диких животных, а недавно ему во второй раз посчастливилось увидеть черного леопарда, и даже снять видео. Встретить этих хищников в дикой природе - большая редкость, ведь в мире обитает лишь две тысячи таких особей.
Индиец Анураг Гаванде поймал этого редкого красавца в объектив во время сафари по индийскому парку дикой природы Тадоба Эндхари. Хотя он встретил черного леопарда уже во второй раз, его чувства в этот момент были "такими же трепетными", как и в первый. В этот раз парень даже успел заснять видео с редким хищником.
На видео черный леопард выходит к дороге, затем оглядывается по сторонам и спокойно переходит дорогу. "Мы специально поставили машину подальше, чтобы иметь возможность наблюдать за ним и не спугнуть. Это был просто удивительный опыт, несмотря на то, что я испытал его не впервые," - рассказывает Анураг.
В мире обитает всего 2000 черных леопардов, и живут они в основном в Юго-Восточной Азии. Их необычный окрас - результат меланизма, при котором из-за генетической мутации в коже или шерсти животных развивается черный пигмент. Это помогает таким хищникам в охоте - благодаря окрасу они становятся менее заметными.
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Чёрная окраска пантер является проявлением меланизма, вызванного мутацией гена[1]. Примером сильного распространения мутации, которая приводит к меланизму, в популяции кошачьих, является популяция леопарда на территории Малайзии, где около 50 % животных имеют чёрную окраску. Вообще среди больших кошек меланизм обычно является более распространённым в тех популяциях, которые живут в плотных лесах при условии недостатка освещения тёмные животные здесь являются менее заметными, чем на открытой местности, что облегчает им выживание.
Шкура чёрной пантеры не идеально чёрная, на ней в большей или меньшей степени всегда видны проступающие пятна. Э. П. Джи в своей книге «Дикие животные Индии» писал, что встречаются даже особенные «недопантеры», у которых чёрные пятна хорошо видны на светлом шоколадном фоне[2].
Кроме цвета окраса чёрные и пятнистые особи леопардов и ягуаров ничем не отличаются, свободно скрещиваются и дают плодовитое потомство. Детеныши от таких пар могут быть самые разные и пятнистые, и чёрные. Но последнее встречается реже, потому что ген чёрного цвета рецессивный и часто подавляется геном пятнистости.