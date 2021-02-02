25 милых лапок, которые периодически ходят по нам

Все эти милые ножки, лапки, крючочки и волосики хоть раз в жизни, но прохаживались по вам, случайно оказавшись на вашем теле или прилетев с определенной целью, например выпить вашей крови...
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ппц, а клещей паразитов есть свои клещи паразиты?
ане нога))))))))))))