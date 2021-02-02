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25 милых лапок, которые периодически ходят по нам

25 милых лапок, которые периодически ходят по нам (27 фото)

Автор:
02 февраля 2021 13:36
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   красота   лапки   макрофото   насекомые   
577
27

Все эти милые ножки, лапки, крючочки и волосики хоть раз в жизни, но прохаживались по вам, случайно оказавшись на вашем теле или прилетев с определенной целью, например выпить вашей крови...

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Метки: животные   интересное   красота   лапки   макрофото   насекомые   
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4k
pilgrimnl Полчаса назад
Нога зеленой стрекозы с клещом-паразитом...
ппц, а клещей паразитов есть свои клещи паразиты?
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8k
Ginny 17 минут назад
ЛАПЫ/ЛАПКИ!!!!!!!!!!
ане нога))))))))))))
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86k
Дмитрий 19 минут назад
Что по этому поводу скажут мусульмане ? Это же творения Аллаха и они хотят есть чужую плоть и пить чужую кровь .
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13k
Alex Полчаса назад
лапка жука дрочуна)))
лапка жука дрочуна)))
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