Пять удивительных животных с уникальными способностями

Про бородатую птицу с уникальной диетой, самого дерзкого жука в мире, ядовитое млекопитающее, крошечную осу и развратного слизня.
Щелезуб
Щелезуб - это одно из немногих ядовитых млекопитающих. Безобидный на вид утконос тоже ядовит, но яд у него находится в шпорах на лапках, а щелезуб - это настоящая змея среди млекопитающих. Укус щелезуба ядовит. Парадокс в том, что у щелезуба нет иммунитета к собственному яду, так что драка двух щелезубов нередко заканчивается смертью одного из них. Для человека укус щелезуба не смертелен, но довольно неприятен. Болезненные симптомы после укуса могут длиться до недели. У щелезубов маленькие глазки, которыми они почти ничего не видят, и большой нос, которым они очень ловко управляют, так как он имеет сустав. Щелезуб живёт в Северной Америке, на Кубе и на Гаити. Он занесён в Красную книгу.
Жужелицы эпомис
Все мы знаем, что лягушки питаются мухами, жучками. Но не дай бог лягушке нарваться на эпомиса. Это единственный жук, который сам питается лягушками. Средняя жужелица рода эпомис достигает в длину 15 см, а её добыча больше неё в несколько раз. Жук быстро бегает и, когда настигает лягушку, первым делом перегрызает ей своими мощными челюстями мышцы ног, чтобы добыча никуда не делась. Острыми челюстями жуки отрезают от лягушки кусочки и потихоньку пожирают обездвиженную жертву. В мире лягушек смерть от лап жука считается не только позорной, но и мучительной.
Жужелицы съедают добычу полностью, ничего не оставляя. Охотятся жужелицы обычно поодиночке, но могут напасть вдвоём и втроём, конфликтов из-за дележа лягушки у них не бывает.
Жужелицы съедают добычу полностью, ничего не оставляя. Охотятся жужелицы обычно поодиночке, но могут напасть вдвоём и втроём, конфликтов из-за дележа лягушки у них не бывает.
Бородач
Бородач так называется, потому что под клювом у него растёт пучок чёрных перьев. А из-за чёрных полос на голове, кажется, что у него что-то вроде чуба, начинающегося у глаза.
Бородач - единственное животное, питающееся костями. Он находит остатки чьей-то трапезы, маленькие косточки съедает сразу, а большие разбивает, скидывая их с большой высоты на камни. Желудок птицы без труда переваривает такую своеобразную пищу.
Бородач - единственное животное, питающееся костями. Он находит остатки чьей-то трапезы, маленькие косточки съедает сразу, а большие разбивает, скидывая их с большой высоты на камни. Желудок птицы без труда переваривает такую своеобразную пищу.
Фиговая оса
Фиговая (ударение на первый слог) оса так называется, потому что опыляет фиги, то есть инжир или смоковницу. Инжир в отличие от многих других растений не показывает кому попало свои цветки. До них может добраться только крошечная чёрная оса. Она проникает внутрь фиги ценой собственных крыльев и усиков. Рождается оса тоже в инжире, так что из одного инжира она перелетает в другой и опыляет его. В родительском инжире эту осу и оплодотворили, причём собственные братья. В новом инжире она выводит потомство, потом мальчики оплодотворяют девочек, и девочки через маленькое отверстие в инжире улетают к другим цветкам, спрятанным внутри другого инжира. А мальчики рождаются без крыльев, и всю свою жизнь они проводят не выходя из дома. Поэтому в плодах диких смоковниц остаются трупики ос. Но те плоды, что продаются в магазинах, не опыляются осами, в промышленных масштабах это экономически невыгодно.
Банановый слизень
Один из видов бананового слизня называется A. dolichophallus, что в переводе на русский язык означает "длинный фаллос". У всех банановых слизней длинный фаллос, но у "длинного фаллоса" он настолько длинный, что попал в название. Пенис слизня может превышать длину его тела. Самое интересное, что находится он у них в голове. Банановые слизни, как и многие другие слизни, улитки и черви, гермафродиты. Но заниматься сексом с самим собой они отказываются. Они по слизи находят себе любовника и после серии простеньких ухаживаний, поглаживаний и кивков выдвигают свой телескопический прибор и засовывают партнёру в голову. Второй слизень поступает также. В позе "инь и янь" слизняки могут пробыть несколько часов. Какие-то виды при спаривании одновременно и самец, и самка, у других видов слизни меняются ролями. Когда половой акт закончен, слизни частенько не могут расцепиться, и тогда один из них откусывает член другому. Банановый слизень, оставшийся без dolichophallus, остаётся самкой на всю оставшуюся жизнь. Кстати, живут банановые слизни около 7 лет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сколько у жирафа шейных позвонков?
- ТОП-5 самых опасных муравьев на планете
- Кого не посадят за употребление наркотиков
- 12 животных, чьи суперспособности нам бы очень пригодились
- Богомол пытался отпугнуть от своей добычи надоедливую осу
38
Понравилось38
Новости партнёров
Загрузка...