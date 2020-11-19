FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9160 постов • 1136 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Пять удивительных животных с уникальными способностями

Пять удивительных животных с уникальными способностями (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 21:32
Сообщество : Животные
Метки: Жужелица   бородач   животные   насекомые   оса   слизень   факты   щелезуб   
1274
5
1
Про бородатую птицу с уникальной диетой, самого дерзкого жука в мире, ядовитое млекопитающее, крошечную осу и развратного слизня.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Жужелица   бородач   животные   насекомые   оса   слизень   факты   щелезуб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Алекс Час назад
Я сам встречал в своей жизни парочку "слизней" с членами в голове....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Apok Минуту назад
Каких 15 см!? Размеры эпомиса сантиметра 2-2,5!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей 20 минут назад
Слизни-мозго2,71бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi Полчаса назад
Жужелица в 15 см ,-это страшно. Такая и член отгрызть может,не поморщившись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? 12 животных, чьи суперспособности нам бы очень пригодились 12 животных, чьи суперспособности нам бы очень пригодились Сколько у жирафа шейных позвонков? Сколько у жирафа шейных позвонков? Кого не посадят за употребление наркотиков Кого не посадят за употребление наркотиков Эволюция, злая ты! Эволюция, злая ты! ТОП-5 самых опасных муравьев на планете ТОП-5 самых опасных муравьев на планете
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

172423



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Не наш герой": в Челябинске неизвестные испортили граффити с Нурмагомедовым
1
192
"Не наш герой": в Челябинске неизвестные испортили граффити с Нурмагомедовым
17 фотографий удивительных вещей из прошлого
4
88
17 фотографий удивительных вещей из прошлого
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самые популярные жанры музыки с 1990 года по 2020 год
1
27
Самые популярные жанры музыки с 1990 года по 2020 год
Русский «стальной кулак»: почему танк Т-34 вошел в историю и получил такое название?
1
28
Русский «стальной кулак»: почему танк Т-34 вошел в историю и получил такое название?
Чем будем прививаться?
Чем будем прививаться?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#кино#люди#смешные#подборка#автомир#девушки#авария дня
#юмор#факты#интересное#советы#прикольные#СССР#россия#коронавирус#позитив#дикие животные
#интересно#животные#авария#дтп#авто авария#на различный вкус#спорт#автомобили#полиция#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться