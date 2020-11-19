Пять удивительных животных с уникальными способностями

Один из видов бананового слизня называется A. dolichophallus, что в переводе на русский язык означает "длинный фаллос". У всех банановых слизней длинный фаллос, но у "длинного фаллоса" он настолько длинный, что попал в название. Пенис слизня может превышать длину его тела. Самое интересное, что находится он у них в голове. Банановые слизни, как и многие другие слизни, улитки и черви, гермафродиты. Но заниматься сексом с самим собой они отказываются. Они по слизи находят себе любовника и после серии простеньких ухаживаний, поглаживаний и кивков выдвигают свой телескопический прибор и засовывают партнёру в голову. Второй слизень поступает также. В позе "инь и янь" слизняки могут пробыть несколько часов. Какие-то виды при спаривании одновременно и самец, и самка, у других видов слизни меняются ролями. Когда половой акт закончен, слизни частенько не могут расцепиться, и тогда один из них откусывает член другому. Банановый слизень, оставшийся без dolichophallus, остаётся самкой на всю оставшуюся жизнь. Кстати, живут банановые слизни около 7 лет.