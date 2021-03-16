Госдума рассмотрит поправки в гуманный закон о бездомных животных

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Группа депутатов от "Единой России" предлагает рассмотреть законопроект, который позволит регионам выбирать методы борьбы с бездомными животными.
Сейчас действует закон об ответственном обращении с животными, по нему численность животных регулируют ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Но авторы нового законопроекта считают, что ОСВВ неэффективен. О чём свидетельствует резкое повышение стай бродячих собак в городах и их нападение на детей и взрослых.
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А вот в новой поправке чиновники предлагают переложить ответственность на регионы и дать им разрешение отлавливать и умерщвлять животных, исходя из бюджета. Но данную процедуру смогу проводить только ветеринары и только "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".
Также предлагается из деятельностей приютов исключить нормы о стерилизации и выпуске бродячих животных с маркировкой. Сейчас же в приютах можно умерщвлять животных, только если у них "тяжелое неизлечимое заболевание или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью".
Также предлагается из деятельностей приютов исключить нормы о стерилизации и выпуске бродячих животных с маркировкой. Сейчас же в приютах можно умерщвлять животных, только если у них "тяжелое неизлечимое заболевание или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью".
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А если серьезно - то вся эта проблема в городе средней величины решается за месяц при желании. Берем 5 авто, по 2 охотника, 1 менту и 1 комунальщику на каждую и планомерно по 8 часов в день катаемся по городу заезжая в каждый двор и на каждый пустырь. Приехали, отстрелялись, коммунальщик трупы загрузил - поехали дальше. Через 2 недели повторить. И внезапно пропадает нужда тратить кучу бессмысленных денег на содержание приютов.
1. выкидывающих животных наказывать, и желательно, прилюдно.
2. бродячих собак отстрелять (породистых и в ошейнике на карантин, вдруг потерялась/убежала).
3. зоошизе - нравится собачка - забирай домой. собачку чипировать и упаси боженька собачка окажется на улице - см п.1
1. Поголовная обязательная чипизация всех пушных домашних животных (может с хомячками и мор свинками перебор)
2. Постоянный мониторинг наличия/отсутсвия/сверка чипа животного по месту приписки. Участковые подойдут, они и так обязаны знать свою территорию.
3. За отсутствие животного, штраф в размере 2ух месячного содержания животного в приемнике.
4. Если хозяин решает избавиться от животного, то он обязать сдавать существо в приемник, и содержать в течении месяца.
5. Животное которому не нашлось нового владельца, усыпляется и кремируется за счет бывшего владельца.
6. Каждый приют для животных должен иметь возможность усыпить животное и кремировать его.
Ветеринарные услуги.
1. Ни одна услуга не оказывается, если животное не чипировано (если надо - месяц трубить об этом на каждом тв канале, радиоволне и в инете)
2. Все учреждения разделить на 2 вида. Вет клиники и Вет центры.
3. В вет клиниках оказывают минимальное кол-во услуг. Осмотр, укол/прививка, капельница, забор анализов, выписка направления в вет центр.
4. В вет центрах поводят чипизацию, исследования на оборудованиях, и операции. Так же в вет центрах усыпляют по показаниям и кремируют существ
И вот когда остановится приток бездомных животных от нерадивых хозяев, вот тогда можно заняться вопросами гуманно или нет, избавляться от беспризорных собачек и кошечек
Зоофилы пусть по домам разбирают, если им жалко собак
Главное чтобы в этом законопроекте не прослеживалась бизнес-составляющая. Иначе начнут появляться связанные конторы "ловец+усыпитель", которые будут позднее биться за каждую собаку. Убежал у кого-то мелкий шпиц, а его в момент будут ловить и скорее на усыпление, чтобы получить "звезду". А ведь в такие конторы пойдут работать не гуманисты, а отморозки уровня "коллекторы". А там и до криминала не далеко, когда ради плана начнут выкрадывать домашних животных итд. И второй момент: речь ведь о всех животных, а не только о собаках. К примеру кошки в частных секторах в 99% свободно гуляют. И возвращаясь к бизнес-составляющей - представьте сколько разразится контор по отлову, которые будут в итоге пастись возле частного сектора, когда отловят всех бродячих.
В общем я за такой закон, но там надо очень много всего предусмотреть. И еще я бы параллельно с этим вводил закон очень ужесточающий ответственность хозяевам, бросающих своих питомцев.