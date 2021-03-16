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Госдума рассмотрит поправки в гуманный закон о бездомных животных

Госдума рассмотрит поправки в гуманный закон о бездомных животных (4 фото)

Автор:
16 марта 2021 12:46
Сообщество : Политика
Метки: бродячие стаи   ветеринары   госдума   животные   политика   собаки   
679
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Группа депутатов от "Единой России" предлагает рассмотреть законопроект, который позволит регионам выбирать методы борьбы с бездомными животными.
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Метки: бродячие стаи   ветеринары   госдума   животные   политика   собаки   
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1k
DarkMan666 2 часа назад
Собака - зверь. В зверей можно стрелять при наличии необходимых документов. Кто не понял - охота называется. Зайчик или уточка, в которых свободно можно стрелять, уж точно не опаснее собаки так что я всеми руками за отмену привелегий собак перед остальным зверьем.

А если серьезно - то вся эта проблема в городе средней величины решается за месяц при желании. Берем 5 авто, по 2 охотника, 1 менту и 1 комунальщику на каждую и планомерно по 8 часов в день катаемся по городу заезжая в каждый двор и на каждый пустырь. Приехали, отстрелялись, коммунальщик трупы загрузил - поехали дальше. Через 2 недели повторить. И внезапно пропадает нужда тратить кучу бессмысленных денег на содержание приютов.
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2k
Станнис 8 минут назад
все элементарно и просто:
1. выкидывающих животных наказывать, и желательно, прилюдно.
2. бродячих собак отстрелять (породистых и в ошейнике на карантин, вдруг потерялась/убежала).
3. зоошизе - нравится собачка - забирай домой. собачку чипировать и упаси боженька собачка окажется на улице - см п.1
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12k
sssss3 16 минут назад
Давно надо навести порядок и убрать беспризорных собак с улиц городов и посёлков.
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1k
Максим Алтадуков Полчаса назад
я "вынужденный" собачник. сначала надо навести порядок с домашними/приютскими животными,а потом уже искать гуманные способы избавления от "проблемных" особей
1. Поголовная обязательная чипизация всех пушных домашних животных (может с хомячками и мор свинками перебор)
2. Постоянный мониторинг наличия/отсутсвия/сверка чипа животного по месту приписки. Участковые подойдут, они и так обязаны знать свою территорию.
3. За отсутствие животного, штраф в размере 2ух месячного содержания животного в приемнике.
4. Если хозяин решает избавиться от животного, то он обязать сдавать существо в приемник, и содержать в течении месяца.
5. Животное которому не нашлось нового владельца, усыпляется и кремируется за счет бывшего владельца.
6. Каждый приют для животных должен иметь возможность усыпить животное и кремировать его.

Ветеринарные услуги.
1. Ни одна услуга не оказывается, если животное не чипировано (если надо - месяц трубить об этом на каждом тв канале, радиоволне и в инете)
2. Все учреждения разделить на 2 вида. Вет клиники и Вет центры.
3. В вет клиниках оказывают минимальное кол-во услуг. Осмотр, укол/прививка, капельница, забор анализов, выписка направления в вет центр.
4. В вет центрах поводят чипизацию, исследования на оборудованиях, и операции. Так же в вет центрах усыпляют по показаниям и кремируют существ

И вот когда остановится приток бездомных животных от нерадивых хозяев, вот тогда можно заняться вопросами гуманно или нет, избавляться от беспризорных собачек и кошечек
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8k
Мегапихель Максим Алтадуков 18 минут назад
Я бы 2,3 и 4 немного увеличил и ужесточил. Чтобы человек 100 раз подумал перед тем как заводить животное. А за избавление от животного штраф в виде годового содержания. Исключения делать только по медицинским показателям и невозможности передать животное кому-то из родственников или знакомых.
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127
дмитрий Полчаса назад
жалейте собак сколько хотите. Сколько детей они кусают. Девочку помню показывали в новостях 3 или 4 годика все лицо разорвала псина. Пусть хоть что делаю лижбы такого небыло!
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4k
TirAn 52 минуты назад
отлавливать и не выпускать. никогда.
Зоофилы пусть по домам разбирают, если им жалко собак
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−1
Евгений Дильманис 54 минуты назад
Я, от лица мировой общественности, осуждаю данное решение.
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9k
Сергей Евгений Дильманис 9 минут назад
А кто ты такой, чтобы говорить от лица мировой общественности?
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571
Миша Час назад
Как то на работу шел, решил сократить дорогу через пролесок. Высовывается пара шавок ав-ав-ав-ав... за ними нексколько уже крупных псин, еще всякого сброда пяток... и вроде как желают посмотреть на меня поближе. Благо попалась ветка крупная, смастерил дубину по быстрому, и к ним двинулся. Струсили, убежали. А если бы дети шли, женщина? Дома это друг, собака, собачка, собачюля - в дикой природе это хищный зверь. Перестрелял бы эти стаи не задумываясь о том какая у них жизнь трудная, и о высшей справедливости.
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8k
Мегапихель Час назад
Не гуманная инициатива, но в большей степени необходимая. Смысл в приютах держать полудикое животное, особенно размерами овчарки к примеру. От отлова, стерилизации и выпуска на улицу - тоже такой себе эффект... Как будто после стерилизации и бирке на ухе свора собак добрее становится.

Главное чтобы в этом законопроекте не прослеживалась бизнес-составляющая. Иначе начнут появляться связанные конторы "ловец+усыпитель", которые будут позднее биться за каждую собаку. Убежал у кого-то мелкий шпиц, а его в момент будут ловить и скорее на усыпление, чтобы получить "звезду". А ведь в такие конторы пойдут работать не гуманисты, а отморозки уровня "коллекторы". А там и до криминала не далеко, когда ради плана начнут выкрадывать домашних животных итд. И второй момент: речь ведь о всех животных, а не только о собаках. К примеру кошки в частных секторах в 99% свободно гуляют. И возвращаясь к бизнес-составляющей - представьте сколько разразится контор по отлову, которые будут в итоге пастись возле частного сектора, когда отловят всех бродячих.

В общем я за такой закон, но там надо очень много всего предусмотреть. И еще я бы параллельно с этим вводил закон очень ужесточающий ответственность хозяевам, бросающих своих питомцев.
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15k
sanchesS80 2 часа назад
У нас во времена СССР появлялись объявления иногда: "Граждане... следующую неделю в вашем районе будет работать бригада по отлову бездомных животных". Люди своих прибирали, а всех левых животных просто зачищали. И на год спокойно, никакие своры не бегают.
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984
Max 2 часа назад
Смотрю куча зооидиотов в скриншотах комментов. Видать ещё их детей не погрызли. Хотя вероятнее всего у них детей нет.
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6k
Конрад Карлович 2 часа назад
Неплохо. Совершенно адекватный закон. Надеюсь, примут
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2k
владимир 2 часа назад
Давно пора.
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