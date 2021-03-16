Госдума рассмотрит поправки в гуманный закон о бездомных животных

А вот в новой поправке чиновники предлагают переложить ответственность на регионы и дать им разрешение отлавливать и умерщвлять животных, исходя из бюджета. Но данную процедуру смогу проводить только ветеринары и только "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".



Также предлагается из деятельностей приютов исключить нормы о стерилизации и выпуске бродячих животных с маркировкой. Сейчас же в приютах можно умерщвлять животных, только если у них "тяжелое неизлечимое заболевание или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью".