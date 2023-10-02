Ради невесты жених и гости завязали глаза

"Я не думала, что стану незрячей невестой, когда встретила Олли, - рассказывает блогер и телеведущая из Бирмингема. - В день свадьбы я была самой счастливой, но в то же время и самой грустной. К концу церемонии повязки у всех были мокрыми от слез".

В 8 лет Люси попала в больницу после обычного визита к окулисту. За четыре года до этого девочке поставили диагноз incontentia pigmenti - редкое генетическое заболевание кожи, которое может привести к слепоте. К 17 годам она полностью ослепла.

К этому времени Люси уже несколько месяцев встречалась с будущим мужем Олли, но она понимала, что не сможет увидеть день своей свадьбы.