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Ради невесты жених и гости завязали глаза

Ради невесты жених и гости завязали глаза

Автор:
02 октября 2023 13:36
Сообщество : Истории
Метки: зрение   история   невеста   незрячесть   незрячий   свадьба   
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Люси Эдвардс начала терять зрение в возрасте 11 лет, а спустя шесть лет полностью ослепла. В 2015 году, еще до потери зрения, она познакомилась с 27-летним художником Олли Кейвом, и в июне 2018 года пара обручилась. Планируя свадьбу, Люси хотела, чтобы ее будущий муж и гости воспринимали церемонию так же, как она сама.

Когда Люси шла к алтарю, все гости и жених были с повязками на глазах.

Пара назначила дату свадьбы на 31 августа 2023 года. "Моя семья переживала, что я упущу один из самых важных моментов в жизни. И я решила, что они должны почувствовать его вместе со мной", - объяснила 27-летняя Эдвардс.

"Я не думала, что стану незрячей невестой, когда встретила Олли, - рассказывает блогер и телеведущая из Бирмингема. - В день свадьбы я была самой счастливой, но в то же время и самой грустной. К концу церемонии повязки у всех были мокрыми от слез".

В 8 лет Люси попала в больницу после обычного визита к окулисту. За четыре года до этого девочке поставили диагноз incontentia pigmenti - редкое генетическое заболевание кожи, которое может привести к слепоте. К 17 годам она полностью ослепла.

К этому времени Люси уже несколько месяцев встречалась с будущим мужем Олли, но она понимала, что не сможет увидеть день своей свадьбы.

"Я подмечала все приятные моменты моей свадьбы. Не люблю негативную энергию. Мое платье было очень тактильным. Я чувствовала блестки под шифоном и каждый отдельный цветок. Когда я услышала эхо в зале, мне даже не нужно было его видеть. Можно было ощутить и запах цветов. Я думаю, люди были потрясены тем, как много они смогли почувствовать".

Люси и Олли арендовали три оранжереи в Кью в юго-западной части Лондона. Королевские ботанические сады Кью оборудованы для людей с ограниченными возможностями: аудиогиды, широкие дверные проемы, пандусы. Помимо этого молодожены предусмотрели таблички со шрифтом Брайля на столиках, также было много специальных блюд. Так, чтобы невеста не испачкала платье, канапе глазировали соусом вместо того, чтобы подавать с соусом. Даже молекулярные коктейли были доставлены из Испании.

"Это был грустный момент, но очень пронзительный. Я никогда не испытывала столь сильных противоречивых эмоций. У меня заныло в груди, но и в то же время я ощутила трепет, поскольку выходила замуж за человека, которого люблю".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зрение   история   невеста   незрячесть   незрячий   свадьба   
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13k
gavrosh 49 минут назад
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Головасыр коричнештанник 8 минут назад
она не только ослепла, со зрением её покинул и рассудок
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6k
Наталья 12 минут назад
какой-то дебилизм...невеста такая: ок. я ослепла и все должны ослепнуть тоже
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Илья Полчаса назад
У парня не всё в порядке с кукухой . Дельфин и русалка .
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Bublic 77 Полчаса назад
Как мне один человек сказал, ныне покойный: "Жена должна быть слепенькая и хроменькая, чтоб тебя не видела и убежать не смогла"
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Vergüenza Ajena 43 минуты назад
А если бы она была без ноги?
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GROMOZEKA 46 минут назад
Сколько пафоса
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